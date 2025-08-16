Sinner iguala marca de Nadal e aguarda adversário na final do Cincinnati Open Estadão Conteúdo 16.08.25 17h58 Número um do mundo, o italiano Jannik Sinner, avançou à final do Cincinnati Open ao vencer o francês Terence Atmane, apenas o 136º no ranking, por 2 a 0, parciais de 7/6 (6/4) e 6/2, neste sábado. Foi a 26ª vitória seguida de Sinner em quadras duras, igualando uma sequência de Rafael Nadal. Agora apenas Roger Federer (56 e 36), Novak Djokovic (35 e 29) e Andy Murray (28) têm mais triunfos consecutivos nesse piso. Seu adversário na decisão deste domingo sai do confronto entre o alemão Alexander Zverev e espanhol Carlos Alcaraz. Campeão dos três últimos Grand Slams em quadra dura e do ATP Finals, Sinner não é derrotado nesta superfície desde a final do ATP 500 de Pequim, quando foi superado por Alcaraz, em setembro de 2024. O italiano que fez 24 anos neste sábado cedeu apenas três sets em seus últimos 26 jogos em quadra dura. Sinner fez um jogo muito disputado, especialmente no primeiro set, contra Atmane. Sem nenhum break point, a primeira parcial foi decidida no tie-break. Surpresa da semana em Cincinnati, o francês cometeu a primeira dupla falta da semifinal logo no início do desempate. Sinner manteve a consistência e fez 7/4 para fazer 1 set a 0. Diferentemente da primeira parcial, o italiano foi um pouco pressionado em seu primeiro saque no segundo set, mas conseguiu sustentar seu serviço. Os primeiros break points da partida surgiram no quatro game, quando Atmane conseguiu salvar um, mas depois teve o serviço quebrado pela primeira vez na semifinal e viu Sinner abrir 3 a 1. O italiano só precisou confirmar seus serviços e quebrar o serviço de Atmane mais uma vez para fechar o jogo em 1h26 e avançar para defender seu título do Cincinnati Open. Algoz do brasileiro João Fonseca e de dois top 10 (Taylor Fritz, 4º, e Holger Rune, 9º) em Cincinnati, Atmane veio do qualificatório e subiu 67 postos no ranking, chegando ao 69º lugar e superando seu melhor ranking, o 118º, em julho de 2024. Colecionador de cards Pokémon, o francês presenteou Sinner com um exemplar de sua coleção pelo 24º aniversário do rival antes da semifinal. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Cincinnati Open Jannik Sinner COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Com dois desfalques, Remo está escalado para enfrentar o Botafogo-SP pela Série B Remo tenta entrar no G4 da Série B 16.08.25 15h20 SÉRIE B Remo recebe Botafogo-SP no Mangueirão para tentar retornar ao G-4 da Série B Time azulino conta com retornos importantes e apoio da torcida para tentar quebrar tabu contra adversário paulista 16.08.25 7h00 Futebol Vasco investiga denúncia de assédio sexual contra gestor financeiro Ex-funcionária registrou boletim de ocorrência. Presidente Pedrinho determinou apuração interna dos fatos. 15.08.25 20h49 Futebol ‘Vai causar dor’, diz Ricardo Gluck Paul sobre implementação do fair play financeiro no Brasil Descentralização e autonomia foram apontados como prioridades para o novo modelo de gestão 15.08.25 15h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo recebe Botafogo-SP no Mangueirão para tentar retornar ao G-4 da Série B Time azulino conta com retornos importantes e apoio da torcida para tentar quebrar tabu contra adversário paulista 16.08.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (16/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Campeonato Brasileiro Feminino, Coppa Italia, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 16.08.25 7h00 SÉRIE B Remo decepciona mais uma vez em casa e só empata com o Botafogo-SP O Leão estaciona nos 34 pontos e pode perder a quinta posição ainda nesta rodada. O próximo jogo do time será contra o Coritiba, no próximo sábado, no Couto Pereira 16.08.25 18h06 REFORÇO Eduardo Melo e Yago Ferreira já estão em Belém para assinar com o Remo A informação foi confirmada pelo diretor executivo do clube, Marcos Braz 16.08.25 15h38