Sinner ganha raquete de ouro de R$ 1,5 milhão após título no Six Kings sobre Alcaraz Estadão Conteúdo 19.10.25 9h43 Jannik Sinner não saiu da Arábia Saudita apenas com a maior premiação da temporada no bolso. Campeão do Six Kings Slam, o italiano foi presenteado neste sábado com uma raquete de ouro avaliada em R$ 1,5 milhão, entregue por Turki Al-Sheikh, uma das figuras mais influentes no esporte saudita. O troféu é todo confeccionado em ouro, tem o tamanho de uma raquete real e pesa pouco mais de três quilos. O brilho da peça chamou atenção durante a cerimônia de premiação para o número 2 do ranking da ATP. Turki Al-Sheikh foi responsável por entregar a peça. Ex-presidente da Autoridade Esportiva Geral da Arábia Saudita, o dirigente também foi um dos principais articuladores da reestruturação do futebol no país, com a chegada de estrelas internacionais nas últimas temporadas. O gesto de presentear o campeão com uma raquete de ouro não é inédito no torneio. Em 2024, Rafael Nadal recebeu uma peça semelhante, num de seus últimos compromissos antes da aposentadoria. Sinner venceu Alcaraz por 2 sets a 0 (6/2 e 6/4) na decisão, disputada em Riade. Além da raquete de ouro, o italiano embolsou US$ 4,5 milhões pelo título (cerca de R$ 25 milhões), além de US$ 1,5 milhão (R$ 8 milhões) apenas por participar do evento amistoso mais lucrativo do circuito.