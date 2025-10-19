Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Sinner ganha raquete de ouro de R$ 1,5 milhão após título no Six Kings sobre Alcaraz

Estadão Conteúdo

Jannik Sinner não saiu da Arábia Saudita apenas com a maior premiação da temporada no bolso. Campeão do Six Kings Slam, o italiano foi presenteado neste sábado com uma raquete de ouro avaliada em R$ 1,5 milhão, entregue por Turki Al-Sheikh, uma das figuras mais influentes no esporte saudita.

O troféu é todo confeccionado em ouro, tem o tamanho de uma raquete real e pesa pouco mais de três quilos. O brilho da peça chamou atenção durante a cerimônia de premiação para o número 2 do ranking da ATP.

Turki Al-Sheikh foi responsável por entregar a peça. Ex-presidente da Autoridade Esportiva Geral da Arábia Saudita, o dirigente também foi um dos principais articuladores da reestruturação do futebol no país, com a chegada de estrelas internacionais nas últimas temporadas.

O gesto de presentear o campeão com uma raquete de ouro não é inédito no torneio. Em 2024, Rafael Nadal recebeu uma peça semelhante, num de seus últimos compromissos antes da aposentadoria.

Sinner venceu Alcaraz por 2 sets a 0 (6/2 e 6/4) na decisão, disputada em Riade. Além da raquete de ouro, o italiano embolsou US$ 4,5 milhões pelo título (cerca de R$ 25 milhões), além de US$ 1,5 milhão (R$ 8 milhões) apenas por participar do evento amistoso mais lucrativo do circuito.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tênis

Six Kings Slam

Sinner

Alcaraz
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Guto Ferreira revela ‘segredos’ da reação do Remo: 'Impulsionam o clube a ser ainda mais gigante'

Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, técnico azulino detalha como a torcida remista e a fé no Círio de Nazaré explicam a virada de desempenho da equipe que, segundo ele, é mais emocional que tática.

19.10.25 8h00

Carlos Ferreira

Guto Ferreira, o técnico de futebol que veio do vôlei

19.10.25 7h00

Futebol

Do PET ao gramado: empresa paraense transforma garrafas em uniformes sustentáveis para clubes

Produção retira cerca de 320 mil garrafas anualmente do meio ambiente

18.10.25 10h00

A matemática do futebol: conheça quem calcula o destino de Remo e Paysandu na Série B

Criado na UFMG, o projeto “Probabilidades no Futebol” faz milhões de simulações para medir as chances de acesso e rebaixamento e se tornou referência entre torcedores e analistas

18.10.25 9h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Guto Ferreira valoriza elenco do Remo após quinta vitória seguida e mantém pés no chão no G4

Treinador celebra sequência positiva, fala em desgaste extremo e afirma: 'Quem quer vencer, entrega o máximo'

18.10.25 23h31

Futebol

Pedro Rocha amplia artilharia, Hernandez brilha na bola parada e Remo vira vice-líder da Série B

Leão vence por 3 a 1 no Baenão, com atuação de destaque da dupla; Pedro Rocha fez dois e se isolou na artilharia da competição

18.10.25 22h32

LEÃO QUASE LÁ

Quantos pontos um time precisa para ser campeão da Série B?

De volta ao G4 e faltando apenas 3 vitórias do acesso, o Remo mira no título da Série B.

19.10.25 8h30

Futebol

Guto Ferreira revela ‘segredos’ da reação do Remo: 'Impulsionam o clube a ser ainda mais gigante'

Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, técnico azulino detalha como a torcida remista e a fé no Círio de Nazaré explicam a virada de desempenho da equipe que, segundo ele, é mais emocional que tática.

19.10.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda