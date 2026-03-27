Sinner derrota Zverev e vai disputar a final do Miami Open diante do checo Lehecka Sinner venceU a 7ª seguida contra Zverev Estadão Conteúdo 27.03.26 22h32 O italiano Jannik Sinner e o checo Jiri Lehecka vão disputar a final do Miami Open, domingo, às 16 horas. Os dois venceram nesta sexta-feira. Sinner bateu o alemão Alexander Zverev, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7-4), enquanto Lehecka eliminou o francês Arthur Fils com um duplo 6/2. Depois de uma situação complicada (0/30), Sinner mostrou tranquilidade para fechar o primeiro game do jogo. Já Zverev não deu chances para o italiano e ganhou todos os pontos para fazer 1/1. Sinner mostrou mais uma vez poder de recuperação no terceiro game, quando chegou a perder de novo por 0/30 e teve um break point. Com saque forte, o italiano fez 2/1. Impondo seu jogo de fundo de quadra, Sinner conseguiu a quebra: 3/1. Em mais um serviço no qual precisou de um bom saque, Sinner lutou muito para fechar: 4/1. Forte no primeiro serviço, o alemão confirmou fácil o saque: 4/2. Com três aces, Sinner chegou a 5/2. Zverev mais uma vez não teve problemas para confirmar seu saque: 5/3. Em seu melhor serviço, Sinner conseguiu fechar o set, após 42 minutos: 6/3. Com a torcida local a seu favor, Zverev ganhou todos os pontos do primeiro game do segundo set. Panorama para Sinner não mudou. Muita dificuldade, mas manteve o serviço: 1/1. O terceiro game foi marcado mais uma vez por total domínio do alemão. No sétimo game, o juiz de cadeira puniu Zverev por violação do tempo e o alemão ganhou o apoio da torcida. Motivado chegou a 4/3 no set. No oitavo game, o alemão teve a chance da quebra, mas o italiano mostrou uma frieza enorme para se recuperar: 4/4. Zverev teve de lutar muito para confirmar o saque e chegar a 5/4. Os dois tenistas mantiveram seus saques e a decisão foi para o tie break. O primeiro mini break só veio no nono ponto, quando Zverev errou um 'smash'. Sinner não perdeu a oportunidade e confirmou seus saques para fechar em 7-4, após 1h53 de jogo. LEHECKA ELIMINA FILS Na outra semifinal, o checo Jiri Lehecka não teve grande problemas para eliminar o francês Arthur Fils, por 2 sets a 0, com duplo 6/2, para alcançar a final. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Miami Open Jannik Sinner COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Equipes sondam situação de meio-campista do Paysandu, mas clube aposta na valorização do atleta Alguns clubes do país fizeram ofertas pelo jogador de 18 anos, mas diretoria aposta em valorização 27.03.26 16h21 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29 FUTEBOL Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte 26.03.26 19h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES É DO LEÃO Remo anuncia a contratação do meia ex-Athletic para a sequência da temporada Destaque do Athletic-MG, jogador de 24 anos chega em definitivo após quase 100 jogos pelo clube mineiro 27.03.26 18h56 FORA Remo rescinde com Klaus, ex-capitão do acesso à Série A Zagueiro perde espaço em 2026 e tem saída oficializada no BID; lista de desligamentos do elenco segue aumentando 27.03.26 22h19 FUTEBOL Equipes sondam situação de meio-campista do Paysandu, mas clube aposta na valorização do atleta Alguns clubes do país fizeram ofertas pelo jogador de 18 anos, mas diretoria aposta em valorização 27.03.26 16h21