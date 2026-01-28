Sinner conquista nona vitória sobre Ben Shelton e encara Djokovic na semi do Australian Open

Jannik Sinner manteve sua busca pelo tricampeonato do Australian Open ao vencer o americano Ben Shelton nesta quarta-feira. O italiano garantiu vaga na semifinal ao derrotar Shelton por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/4. Ele enfrentará Novak Djokovic na próxima fase.

O confronto durou 2 horas e 25 minutos e foi acompanhado por uma Rod Laver Arena lotada. O sérvio Novak Djokovic, dez vezes campeão em Melbourne, também se classificou para a semifinal, mas contou com a desistência do italiano Lorenzo Musetti.

Musetti, quinto ranqueado, abandonou a quadra devido a uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Ele havia vencido os dois primeiros sets contra Djokovic antes de sentir o problema.

Outras Semifinais Definidas no Australian Open

A outra semifinal do Grand Slam australiano colocará frente a frente o atual líder do ranking, o espanhol Carlos Alcaraz, e o alemão Alexander Zverev, terceiro ranqueado na ATP.

Sinner Mantém Supremacia e Djokovic Avança com Desistência

Na partida desta quarta-feira, Jannik Sinner confirmou sua supremacia sobre Ben Shelton, conquistando sua nona vitória em dez confrontos contra o americano. O número 2 do mundo registrou sua 19ª vitória seguida no Australian Open.

Novak Djokovic, o maior vencedor de títulos do Australian Open, avançou às semifinais graças ao abandono de Lorenzo Musetti. Musetti vencia por 6/4 e 6/3, mas precisou de atendimento médico no terceiro set, quando estava em desvantagem de três games a um.

Djokovic Comenta o Avanço Inesperado

Surpreso com o desfecho da partida, Djokovic foi sincero ao dizer que seu rival deveria ter passado à fase semifinal. Ele enalteceu o adversário após o jogo.

"Não sei o que dizer, a não ser que sinto muito por ele, que estava sendo, de longe, o melhor em quadra e eu estava no caminho de casa. Essas coisas acontecem no esporte e já aconteceu comigo algumas vezes", afirmou o tenista de 38 anos.