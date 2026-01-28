Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Sinner conquista nona vitória sobre Ben Shelton e encara Djokovic na semi do Australian Open

Já pela outra semifinal do Grand Slam australiano, o desafio vai ser entre o atual líder do ranking, o espanhol Carlos Alcaraz, e o alemão Alexander Zverev

Redação O Liberal com informações da AE

Jannik Sinner manteve sua busca pelo tricampeonato do Australian Open ao vencer o americano Ben Shelton nesta quarta-feira. O italiano garantiu vaga na semifinal ao derrotar Shelton por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/4. Ele enfrentará Novak Djokovic na próxima fase.

O confronto durou 2 horas e 25 minutos e foi acompanhado por uma Rod Laver Arena lotada. O sérvio Novak Djokovic, dez vezes campeão em Melbourne, também se classificou para a semifinal, mas contou com a desistência do italiano Lorenzo Musetti.

Musetti, quinto ranqueado, abandonou a quadra devido a uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Ele havia vencido os dois primeiros sets contra Djokovic antes de sentir o problema.

Outras Semifinais Definidas no Australian Open

A outra semifinal do Grand Slam australiano colocará frente a frente o atual líder do ranking, o espanhol Carlos Alcaraz, e o alemão Alexander Zverev, terceiro ranqueado na ATP.

Sinner Mantém Supremacia e Djokovic Avança com Desistência

Na partida desta quarta-feira, Jannik Sinner confirmou sua supremacia sobre Ben Shelton, conquistando sua nona vitória em dez confrontos contra o americano. O número 2 do mundo registrou sua 19ª vitória seguida no Australian Open.

Novak Djokovic, o maior vencedor de títulos do Australian Open, avançou às semifinais graças ao abandono de Lorenzo Musetti. Musetti vencia por 6/4 e 6/3, mas precisou de atendimento médico no terceiro set, quando estava em desvantagem de três games a um.

Djokovic Comenta o Avanço Inesperado

Surpreso com o desfecho da partida, Djokovic foi sincero ao dizer que seu rival deveria ter passado à fase semifinal. Ele enalteceu o adversário após o jogo.

"Não sei o que dizer, a não ser que sinto muito por ele, que estava sendo, de longe, o melhor em quadra e eu estava no caminho de casa. Essas coisas acontecem no esporte e já aconteceu comigo algumas vezes", afirmou o tenista de 38 anos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tênis

Australian Open

Sinner

Djokovic
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

futebol

Último amistoso da Seleção Brasileira antes do embarque para a Copa do Mundo deve ser no Maracanã

Partida era cotada para ser realizada em Belém; CBF negocia com o Panamá para fazer o duelo

28.01.26 9h47

Futebol

Remo prevê investimento de R$12 milhões nas obras do CT de Outeiro

Clube tenta melhorar o local para receber treinos da equipe profissional e também das categorias de base

27.01.26 16h58

FUTEBOL

Entrando na 5ª fase, Remo planeja receber quase R$3 milhões em cota da Copa do Brasil

Leão projeta arrecadar próximo de R$3 milhões apenas com a cota da 5ª fase da competição, que pode ser muito mais lucrativa do Remo

27.01.26 16h21

Futebol

BID confirma retorno do jovem atacante Thalyson ao elenco do Paysandu

Garoto de 19 anos estava no Votuporanguense, onde disputou a Copinha deste ano.

27.01.26 15h02

MAIS LIDAS EM ESPORTES

É HOJE!

Confronto de Leões marca estreia do Remo na Série A contra o Vitória no Barradão

Sem Nico Ferreira e Diego Hernández, suspensos, Leão Azul encara o Vitória nesta quarta-feira, em Salvador, pela primeira rodada do Brasileirão

28.01.26 7h07

PRA ONDE VAI?

Tiquinho rescinde com Santos, publica mensagem enigmática e intriga torcedores do Remo e do Coritiba

Atacante está livre no mercado após rescindir contrato de forma amigável com o Santos

27.01.26 19h41

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (28/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Brasileirão, Série A saudita e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira

28.01.26 7h00

PRAZER, LEÃO!

Atacante argentino é apresentado oficialmente no Leão

Formado longe dos holofotes, Rafael Monti construiu sua carreira longe do circuito mais visível do futebol argentino

27.01.26 23h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda