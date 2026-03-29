Sinner aumenta freguesia diante de Lehecka na final de Miami e conquista o Sunshine Double

Jannik Sinner é o 8º tenista do planeta a conquistar o Sunshine Double - erguer os troféus de Indian Wells e Miami na mesma temporada - no masculino. Depois de ganhar na atmosfera seca da Califórnia há duas semanas, o número 2 do mundo agora se sagrou campeão no clima úmido da Flórida ao desbancar o empolgado checo Jiri Lehecka na decisão deste domingo, atrasada pela chuva e paralisada no começo do segundo set por causa das condições climáticas, com duplo 6/4.

O número 2 do mundo se une a Novak Djokovic (quatro vezes), Roger Federer (3), Michael Chang, Pete Sampras, Marcelo Rios, André Agassi e o pioneiro, Jim Courier, em 1991. Ele ainda celebra a conquista de Miami pela segunda vez, pois foi o campeão de 2024 - cumpria suspensão por doping em 2025.

Tentando retomar a liderança do ranking - pressionará bastante Carlos Alcaraz nas próximas semanas pois não tem pontos a defender, enquanto o espanhol foi campeão do Masters 1000 de Montecarlo, que começa dia 5 -, Sinner aumentou sua freguesia diante do checo agora para 4 a 0 no confronto.

Mas teve de esperar além do normal para entrar em quadra. Por causa da chuva que atrapalhou desde os jogos da primeira rodada, a decisão no Hard Rock Stadium começou com atraso de mais de 1h30 e sob risco de mais paralisações. O céu de Miami estava fechado, com muitas nuvens, quando os tenistas foram á quadra.

Os desafios para os finalistas eram gigantes. De um lado, Sinner, embalado por 32 sets seguidos vencidos na temporada ou 11 triunfos sem perder no Masters 1000 desde 2024 - não o jogou em 2025. Do outro, um Lehecka sem perder serviços no torneio, o que não ocorria desde 2018 em competições deste nível, e empolgado para acabar com o tabu contra o adversário.

O checo aplicou um ace de cara mostrando que o saque seria sua principal arma após três derrotas diante do número 2 do mundo no circuito. Mas tinha um monstruoso Sinner do outro lado e viu sua série de saques perfeitos ruir logo no terceiro game, ao mandar o terceiro break point para fora após se safar duas vezes.

Sinner celebrou bastante e logo abriu 3 a 1 no placar após escapar em grande estilo de um 0 a 40 sacando uma enormidade e enfileirando aces. Agressivo e vibrante, o italiano não permitiu reação do checo na parcial e fechou o set com 6 a 4 em pontos diretos no serviço decisivo.

O italiano começou o segundo set pressionando o serviço do checo (tinha 15 a 30) quando a chuva voltou a paralisar a partida. O céu abriu após parada de uma hora e meia e o jogo recomeçou com a quadra completamente seca. Lehecka mostrou-se concentrado para confirmar o ponto.

Assim como no primeiro set, Sinner teve três breaks no terceiro game. Desta vez, contudo, sem sucesso. Mas sacava com excelência e pressionava muito o serviço do rival e mais uma vez não aproveitou duas oportunidades de quebra. Sinner parecia se enervar e ouviu um "Vamos, Touro", de seu córner, em frase para motivá-lo.

A resposta foi gigante. O italiano saiu do buraco e evitou perder o serviço no oitavo game, quebrou a seguir e depois sacou com fúria para celebrar o bicampeonato em Miami. O título veio após subida à rede, fechando a campanha perfeita com mais um triunfo por 2 a 0.