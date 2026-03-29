Reforço do Paysandu, Lucas Cardoso projeta estreia e exalta torcida: 'É difícil achar'

O Paysandu apresentou oficialmente o meia-atacante Lucas Cardoso antes da viagem para Rondônia, onde encara o Guaporé-RO pela segunda rodada da primeira fase da Copa Norte. O jogador está entre os relacionados para o duelo e deve fazer sua estreia com a camisa bicolor. Na coletiva de apresentação, o atleta falou sobre a expectativa para atuar pelo Bicola.

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"Eu estou não só preparado, como estou ansioso para vestir uma camisa [do clube] que vi em todos os jogos do ano passado. Assim que recebi a notícia, a mensagem para vir para cá, não pensei duas vezes e quis estar nesse projeto. Projeto com um pessoal que é aguerrido, que gosta de jogar bola, que veste a camisa mesmo. Isso motiva quem só vê, imagina quem está aqui para fazer parte do projeto", declarou o jogador.

Lucas foi anunciado no final de fevereiro, mas, como está sem jogar desde outubro do ano passado, o jogador precisou de um tempo para ficar bem fisicamente. O meia conquistou o acesso à Série B com o Náutico-PE no ano passado. Além disso, passou pelo Cuiabá-MT, time ao qual pertencia. Após o fim da temporada, o atleta contou que ficou parado para resolver pendências com a equipe mato-grossense.

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"Hoje, eu acho que estou bem tranquilo com isso [parte física]. O pessoal me ajudou bastante aqui. Aprendi muita coisa de lá para cá também. E, graças ao pessoal aqui que me abraçou, me apoiou, eu sinto que estou bem", garantiu.

Disputa por vaga

Segundo Lucas, ele é um "coringa" do meio de campo para frente, podendo atuar como um 10, falso nove ou nas beiradas. No momento, a principal referência do Papão no ataque é justamente o camisa 10 Marcinho. Questionado sobre como seria disputar a posição com o jogador, o meia-atacante rechaçou uma competição entre os dois e disse que a disputa é individual.

"A competição não é entre eu e o Marcinho, a competição é individual", afirmou. "Cada um tem que fazer o seu melhor no dia a dia. E o Júnior [Rocha] vai ver isso. Se ele achar que eu devo jogar na posição do Marcinho, ou, independentemente da posição que ele achar, vou jogar. Vou tentar ajudar da melhor forma. Então, não vejo como a competição entre o Marcinho, até porque ele é muito bom de bola, dentro e fora de campo é uma pessoa maravilhosa. Vou dar o meu melhor, independente da posição que ele [treinador] preferir que eu jogue", completou o jogador.

Fiel Bicolor

Além do Cuiabá e do Náutico, Lucas passou pelo Novorizontino, Operário-MT, Botafogo-SP, Santo André, Riga FC, da Letônia, entre outros. Aos 25 anos, o meia se mostrou empolgado para atuar no Bicola, que busca, como principal objetivo na temporada, o acesso à Série B. Além disso, o atleta ressaltou a empolgação com a torcida bicolor.

"Antes de eu descer no aeroporto, eu pesquisei a fundo sobre a história. Mas a verdade é que uma torcida como a do Papão é difícil achar. Não é qualquer lugar que você vai que você vai achar uma torcida como a do Paysandu... Acho que qualquer atleta sonharia em jogar num time de massa como esse", finalizou Lucas.