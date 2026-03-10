Shai Gilgeous-Alexander dá vitória ao Thunder sobre os Nuggets no fim e iguala recorde na NBA

Em um jogo que só foi definido no estouro do crônometro, Shai Gilgeous-Alexander brilhou pelo Oklahoma City Thunder ao garantir a vitória de sua equipe por 129 a 126 sobre o Denver Nuggets com uma cesta de três pontos, na noite desta segunda-feira, no Paycom Center, pela temporada regular da NBA. Além de ser decisivo no lance final, o ala-armador ainda teve mais motivos para comemorar. Ele igualou o feito de Wilt Chamberlain ao marcar pelo menos 20 pontos em 126 jogos consecutivos.

O atual MVP acertou uma arremesso de três pontos no final do terceiro quarto, chegou a 22 pontos, e entrou para a história. O atleta terminou com 35 pontos, 15 assistências e ainda nove rebotes em uma atuação espetacular.

Embora Gilgeous-Alexander tenha dito estar focado nas conquistas da equipe (o Oklahoma, atual campeão, tem a melhor campanha da liga, com 51 vitórias e 15 derrotas), ele reservou um momento para refletir sobre o fato de compartilhar o recorde com Chamberlain.

"Ainda é difícil de acreditar. Para ser honesto, tento não pensar nisso, principalmente durante a temporada. Tanta coisa acontece. Tantas coisas precisam dar certo", disse o grande nome da noite no Paycom Center.

Chamberlain estabeleceu o recorde de 1961 a 1963. Ele marcou pelo menos 20 pontos em todos os jogos da temporada de 1961-62 com o Philadelphia Warriors, incluindo seu famoso jogo de 100 pontos em 1962. A sua sequência terminou em 20 de janeiro de 1963, quando ele jogou apenas quatro minutos pelo San Francisco Warriors diante do St. Louis Hawks.

Gilgeous-Alexander pode quebrar o recorde na quinta-feira, em casa, contra o Boston Celtics. E essa possibilidade foi citada por David Adelman, treinador do Denver Nuggets.

"O nome ali em cima é Wilt. Se você ama este jogo, deveria amar a história dele. E o fato de ele e Wilt continuarem falando sobre seus recordes... isso diz muito sobre a carreira de Shai, sobre a consistência que ele demonstrou ao longo dos anos", disse o técnico do Nuggets, David Adelman.

Apesar de ter deixado a vitória escapar nos instantes finais, os visitantes também protagonizaram um grande duelo tendo Nikola Jokic como destaque. O pivô assinalou 32 pontos, obteve 14 rebotes e ainda deu 13 assistências na partida.

Cleveland Cavaliers 115 x 101 Philadelphia 76ers Brooklyn Nets 126 x 115 Memphis Grizzlies Oklahoma City Thunder 129 x 126 Denver Nuggets Utah Jazz 119 x 116 Golden State Warriors Los Angeles Clippers 126 x 118 New York Knicks

Philadelphia 76ers x Memphis Grizzlies Brooklyn Nets x Detroit Pistons Miami Heat x Washington Wizards Atlanta Hawks x Dallas Mavericks Houston Rockets x Toronto Raptors Milwaukee Bucks x Phoenix Suns San Antonio Spurs x Boston Celtics Golden State Warriors x Chicago Bulls Portland Trail Blazers x Charlotte Hornets Sacramento Kings x Indiana Pacers Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves