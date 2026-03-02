Sevilla decide reembolsar ingressos para seus torcedores após incidentes em jogo contra o Betis Estadão Conteúdo 02.03.26 10h47 Em um jogo marcado por incidentes fora das quatro linhas, a diretoria do Sevilla informou, por meio de um comunicado, que vai arcar com o pagamento dos 600 ingressos dos seus torcedores que acompanharam a equipe neste domingo, no empate de 2 a 2 com o Betis, em partida realizada no estádio La Cartuja, pela La Liga. A medida foi definida após denúncias de confrontos e agressões sofridos pelos seus adeptos. O clube afirmou que seus simpatizantes foram vítimas de "incidentes inadequados às circunstâncias" e a iniciativa tem o objetivo de "recompensar o apoio" dos fãs. De acordo com informações do jornal Marca, os torcedores chegaram ao estádio "escoltados por um forte esquema de segurança". Eles foram recebidos com truculência e ainda tiveram itens como camisas, bandeiras e cachecóis confiscados. O descontentamento da diretoria foi citado por meio de uma nota em suas redes sociais. No comunicado, o clube anunciará o procedimento para o reembolso dos valores dos ingressos nos próximos dias. "O Sevilla FC deseja informar aos seus torcedores que viajaram até o estádio La Cartuja que o custo dos ingressos para o clássico será reembolsado. O Sevilla FC, ciente das dificuldades enfrentadas, acredita que os torcedores sofreram incidentes incompatíveis com as circunstâncias e deseja recompensar o seu apoio". Na partida, o Betis abriu o placar com um belo gol de bicicleta do brasileiro Antony e ampliou a vantagem ainda no primeiro tempo com Fidalgo. Na volta do intervalo, o Sevilla reagiu e buscou o empate em 2 a 2 com gols de Alexis Sánchez e Isaac Romero. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol La Liga Sevilla ingressos reembolso COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES na bronca Após derrota no Re-Pa, presidente do Remo diz que Osorio 'não foi digno' de vestir a camisa do time Leão Azul perdeu para o Paysandu no último domingo (1º) e demitiu o treinador colombiano 02.03.26 12h01 BASTIDORES Negociações avançam e Guto Ferreira está próximo de acertar com o Remo Após a demissão de Osorio, o clube azulino procurou o treinador, que teria dado sinal positivo para o retorno 02.03.26 11h12 futebol Castanhal e Capitão Poço decidem a Copa Grão-Pará 2026 Equipes avançaram para a decisão após disputas de pênaltis no último sábado (28) 02.03.26 10h43 futebol Guto Ferreira e outros: confira a lista de favoritos para assumir o Remo Clube azulino demitiu o treinador Juan Carlos Osorio após a derrota para o Paysandu no jogo de ida da final do Parazão 02.03.26 10h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Guto Ferreira e outros: confira a lista de favoritos para assumir o Remo Clube azulino demitiu o treinador Juan Carlos Osorio após a derrota para o Paysandu no jogo de ida da final do Parazão 02.03.26 10h02 BASTIDORES Negociações avançam e Guto Ferreira está próximo de acertar com o Remo Após a demissão de Osorio, o clube azulino procurou o treinador, que teria dado sinal positivo para o retorno 02.03.26 11h12 DEU PAPÃO Superior, Paysandu vence o Remo no jogo de ida na final do Parazão Papão sufocou o Leão principalmente no primeiro tempo. Após a derrota, o Leão demitiu o treinador Juan Carlos Osorio 01.03.26 19h08 BUSCA Vai voltar? Remo entra em contato com treinador Guto Ferreira após demitir Osorio Em 2025, Guto Ferreira liderou uma arrancada considerada decisiva para o acesso 01.03.26 20h48