Sevilla decide reembolsar ingressos para seus torcedores após incidentes em jogo contra o Betis

Estadão Conteúdo

Em um jogo marcado por incidentes fora das quatro linhas, a diretoria do Sevilla informou, por meio de um comunicado, que vai arcar com o pagamento dos 600 ingressos dos seus torcedores que acompanharam a equipe neste domingo, no empate de 2 a 2 com o Betis, em partida realizada no estádio La Cartuja, pela La Liga.

A medida foi definida após denúncias de confrontos e agressões sofridos pelos seus adeptos. O clube afirmou que seus simpatizantes foram vítimas de "incidentes inadequados às circunstâncias" e a iniciativa tem o objetivo de "recompensar o apoio" dos fãs.

De acordo com informações do jornal Marca, os torcedores chegaram ao estádio "escoltados por um forte esquema de segurança". Eles foram recebidos com truculência e ainda tiveram itens como camisas, bandeiras e cachecóis confiscados.

O descontentamento da diretoria foi citado por meio de uma nota em suas redes sociais. No comunicado, o clube anunciará o procedimento para o reembolso dos valores dos ingressos nos próximos dias.

"O Sevilla FC deseja informar aos seus torcedores que viajaram até o estádio La Cartuja que o custo dos ingressos para o clássico será reembolsado. O Sevilla FC, ciente das dificuldades enfrentadas, acredita que os torcedores sofreram incidentes incompatíveis com as circunstâncias e deseja recompensar o seu apoio".

Na partida, o Betis abriu o placar com um belo gol de bicicleta do brasileiro Antony e ampliou a vantagem ainda no primeiro tempo com Fidalgo. Na volta do intervalo, o Sevilla reagiu e buscou o empate em 2 a 2 com gols de Alexis Sánchez e Isaac Romero.

