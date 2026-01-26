Serna frustra planos do River Plate e acerta renovação com o Fluminense até o fim de 2028 Estadão Conteúdo 26.01.26 21h58 Tratado como reforço do River Plate na Argentina, o atacante Kevin Serna acertou nesta segunda-feira sua renovação de contrato com o Fluminense, onde permanecerá até o fim de 2028 após boa largada na temporada. Então com pouco espaço no clube tricolor, o atacante colombiano já tinha negociações avançadas com o River Plate quando tudo começou a mudar na sua vida. A má fase de Everaldo e a contusão de Cano abriram oportunidade para Serna ter novas chances. E bastaram dois jogos para ele provar seu instinto matador. Além de abrir caminho para a vitória no clássico com o Flamengo, por 2 a 1, o centroavante já havia saído do banco para anotar duas vezes e ajudar na virada sobre o Nova Iguaçu, por 3 a 2, apressando os dirigentes a renovarem o seu vínculo. "Ele não cansa de sorrir, não cansa de fazer gol decisivo e... não cansa de ser Tricolor! O atacante Kevin Serna renovou seu contrato por mais um ano com o #TimeDeGuerreiros", oficializou o Fluminense, com o qual já tinha contrato até 2027. "O jogador colombiano, que tinha vínculo até o fim de 2027, assinou no CT Carlos Castilho novo contrato válido até dezembro de 2028." Kevin Serna foi contratado pelo Fluminense no meio de 2024 e começou muito bem, se tornando uma peça importante para o elenco. Ao todo, o colombiano já disputou 90 jogos pelo clube, com 19 gols e 11 assistências. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Fluminense Serna COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Vitória inicia venda de ingressos para jogo contra o Remo pela Série A; veja os preços Clube rubro-negro possui valores de ingressos que vão de R$24 a R$180 26.01.26 16h48 FUTEBOL Veja a bola oficial que o Remo jogará a Série A do Campeonato Brasileiro Leão Azul já treina com a bola oficial da competição 26.01.26 15h52 FUTEBOL Torcidas organizadas cobram transparência e explicações do Remo após saída de Marcos Braz Algumas torcidas organizadas do clube lamentaram a saída de Marcos Braz e cobraram da diretoria azulina 26.01.26 14h06 mais esportes Passeio Ciclístico reúne mais de mil participantes e percorre bairros de Belém Evento promovido pelo SESI e SENAI promove o esporte, lazer e sustentabilidade 26.01.26 11h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo confirma saída de Marcos Braz e anuncia novo executivo de futebol; saiba quem é O Leão Azul informou o desligamento de Braz e afirmou que o novo executivo ficará de forma interina 25.01.26 17h54 futebol Mais um! Remo anuncia meia ex-Botafogo e Fortaleza para a temporada de 2026 Jogador já está em Belém e treina com o elenco azulino, segundo o clube 25.01.26 15h53 Futebol Executivo Marcos Braz deixa o Remo às vésperas da estreia na Série A, diz jornalista Marcos Braz se reuniu com o presidente do Remo, Tonhão, e deixou o Leão Azul 25.01.26 17h15 FUTEBOL Torcidas organizadas cobram transparência e explicações do Remo após saída de Marcos Braz Algumas torcidas organizadas do clube lamentaram a saída de Marcos Braz e cobraram da diretoria azulina 26.01.26 14h06