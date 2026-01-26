Capa Jornal Amazônia
Serna frustra planos do River Plate e acerta renovação com o Fluminense até o fim de 2028

Estadão Conteúdo

Tratado como reforço do River Plate na Argentina, o atacante Kevin Serna acertou nesta segunda-feira sua renovação de contrato com o Fluminense, onde permanecerá até o fim de 2028 após boa largada na temporada.

Então com pouco espaço no clube tricolor, o atacante colombiano já tinha negociações avançadas com o River Plate quando tudo começou a mudar na sua vida. A má fase de Everaldo e a contusão de Cano abriram oportunidade para Serna ter novas chances.

E bastaram dois jogos para ele provar seu instinto matador. Além de abrir caminho para a vitória no clássico com o Flamengo, por 2 a 1, o centroavante já havia saído do banco para anotar duas vezes e ajudar na virada sobre o Nova Iguaçu, por 3 a 2, apressando os dirigentes a renovarem o seu vínculo.

"Ele não cansa de sorrir, não cansa de fazer gol decisivo e... não cansa de ser Tricolor! O atacante Kevin Serna renovou seu contrato por mais um ano com o #TimeDeGuerreiros", oficializou o Fluminense, com o qual já tinha contrato até 2027. "O jogador colombiano, que tinha vínculo até o fim de 2027, assinou no CT Carlos Castilho novo contrato válido até dezembro de 2028."

Kevin Serna foi contratado pelo Fluminense no meio de 2024 e começou muito bem, se tornando uma peça importante para o elenco. Ao todo, o colombiano já disputou 90 jogos pelo clube, com 19 gols e 11 assistências.

Palavras-chave

futebol

Brasileirão

Fluminense

Serna
