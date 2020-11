Série D: Líderes dos grupos se dão bem neste domingo; veja o resumo

Onze jogos fecharam a 13ª rodada deste domingo (22) do Brasileirão da Série D, e no geral quem está na parte de cima das chaves se saíram melhor no dia.

O grupo que mais movimentou partidas hoje foi o grupo 3, com três jogos. O América-RN bateu o Floresta por 2 a 1, chegou aos 27 pontos abriu quatro de vantagem sobre o Salgueiro, que perdeu por 2 a 1 para o Atlético-PB. Os paraibanos, aliás, saíram de sexto e entraram no G-4 com o êxito. Na parte inferior da tabela, o lanterninha Guarany de Sobral empatou com o Globo e permaneceu em oitavo. O Globão, por outro lado, perdeu a chance de entrar no grupo dos quatro melhores.

O caso curioso da rodada se deu com o Itabaiana no grupo 4. Os sergipanos começaram a rodada como líderes, mas perderam a ponta mesmo ganhando seu jogo diante do Central. É que no sábado o ABC-RN goleou o lanterna Jacyobá por 6 a 0. O time potiguar ganhou a liderança pelo saldo de gols. Mas quem está perto da ponta é o Vitória da Conquista que venceu o Freipaulistano e está com 22 pontos, um a menos que o ABC e Itabaiana.

No grupo 5, o Goianésia venceu o Operário VG e permaneceu em terceiro.

No jogo das 18h, na chave 1, o Rio Branco-AC perdeu em casa para o líder Fast por 2 a 0. Os acreanos caíram uma posição e estão em quarto, enquanto os amazonenses abriram dois pontos no topo sobre o segundo colocado, Galvez.

Quem fechou a rodada do dia foi o Mirassol, que bateu a Cabofriense por 2 a 0, igualou a pontuação (25 pontos), mas ganhou a segunda posição dos cariocas no grupo 7 pelo saldo de gols (20 contra 13). A Ferroviária lidera o grupo com 27 pontos.

Veja os resultados do Brasileirão da Série D deste domingo: Grupo 1Rio Branco-AC 0 x 2 Fast

Grupo 2 Sinop 0 x 0 Moto Club

Grupo 3 América-RN 2 x 1 FlorestaGuarany de Sobral 0 x 0 Globo FCAtlético-PB 2 x 1 Salgueiro

Grupo 4 Vitória da Conquista 3 x 0 FreipaulistanoItabaiana 2 x 1 Central

Grupo 5 Goianésia 2 x 0 Operário VG

Grupo 6 Villa Nova-MG 0 x 2 Bahia de Feira

Grupo 7FC Cascavel 3 x 0 BanguMirassol 2 x 0 Cabofriense