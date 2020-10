Sergio Ramos decide e Real Madrid vence o Barcelona no Camp Nou

O Real Madrid espantou a crise que se instaurava na capital espanhola e venceu o primeiro "El Clásico" da temporada por 3 a 1 dentro do Camp Nou. Após um início eletrizante, Sergio Ramos decide para os merengues mais uma vez. Neto tem boa participação com grandes defesas, mas não consegue evitar segunda derrota consecutiva dos culés no Campeonato Espanhol.

ELETRIZANTEO primeiro tempo começou com tudo e logo aos cinco minutos de partida, Benzema enfiou grande bola para Valverde sair na cara de Neto e finalizar sem chances para o brasileiro e abrir o placar fora de casa. A resposta dos mandantes veio aos oito minuto com Fati aproveitando cruzamento de Alba e igualando o marcador. O jovem foi o primeiro jogador com menos de 18 anos a marcar um tento no clássico desde 1947.

JOGO QUENTEOs minutos seguintes também reservaram emoção e a partida começou a ficar mais pegada com faltas duras e cartões. O Barcelona teve grande chance com Messi aos 23 minutos após receber cruzamento de Fati, driblar Sergio Ramos, mas parar em ótima defesa de Courtois. O Real atacou no mesmo minuto, com Kroos cruzando rasteiro para Benzema finalizar e parar em excelente defesa de Neto.

DECISIVOO Barça começou bem na segunda etapa com Ansu Fati se movimentando, finalizando e procurando os companheiros. Aos oito minutos, Coutinho perdeu grande oportunidade ao cabecear sozinho para fora. Com a partida mais fria, Sergio Ramos teve sua camisa puxada por Lenglet dentro da área em cobrança de escanteio, o pênalti foi marcado com o auxílio do VAR e o próprio zagueiro converteu a cobrança e marcou o segundo gol merengue.

NETO TENTANo final da segunda etapa, o goleiro brasileiro evitou uma derrota ainda pior, com duas defesas seguidas em finalizações de Kroos e por parar um lindo chute de Sergio Ramos em cima da linha. No entanto, Neto falhou nos 45 minutos, deixou a bola nos pés de Modric e o croata limpou o arqueiro para finalizar e fechar o marcador.

SITUAÇÃO​Com a vitória, o Real Madrid chegou na primeira colocação do Campeonato Espanhol e espanta a crise que se instaurava após duas derrotas seguidas da equipe de Zidane. Por outro lado, os culés amargam o segundo revés consecutivo na competição e soma apenas sete pontos após cinco rodadas.