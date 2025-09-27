Capa Jornal Amazônia
Semifinais da Libertadores 2025 ganham datas e horários; Globo exibirá Flamengo x Racing

Estadão Conteúdo

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou neste sábado os dias e horários dos confrontos da fase semifinal da Copa Libertadores. Os brasileiros Flamengo e Palmeiras, o argentino Racing e a LDU, do Equador, buscam as vagas na grande decisão, que será disputada em jogo único, no Peru.

Flamengo e Racing abrem as semifinais, na quarta-feira, 22 de outubro, no Maracanã, às 21h30 (horário de Brasília), com transmissão da Globo, na TV aberta, além de Paramount, ESPN e Disney Plus no Brasil.

O confronto de volta, na quarta-feira seguinte (29), no estádio Presidente Juan Domingo Perón, em Avellaneda, na Argentina, também será às 21h30 (de Brasília), com transmissão de Globo, Paramount, ESPN e Disney Plus.

Já Palmeiras e LDU iniciam a disputa por uma vaga na final na quinta-feira, 23 de outubro, no estádio Casa Blanca, na altitude de 2.800 metros de Quito, onde o São Paulo foi superado por 2 a 0 nas quartas de final. O duelo do time alviverde, às 21h30 (de Brasília), não estará disponível na TV aberta, sendo transmitido por ESPN e Disney Plus.

O time comandado por Abel Ferreira terá a vantagem de decidir o confronto em casa, no Allianz Parque, na quinta-feira seguinte, em 30 de outubro, também às 21h30 (horário de Brasília), novamente com transmissão da ESPN e da Disney Plus.

A final da Copa Libertadores, que pela sétima vez será disputada em partida única, está agendada para o dia 29 de novembro, no estádio Monumental, em Lima, no Peru.

