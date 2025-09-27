Semifinais da Libertadores 2025 ganham datas e horários; Globo exibirá Flamengo x Racing Estadão Conteúdo 27.09.25 10h22 A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou neste sábado os dias e horários dos confrontos da fase semifinal da Copa Libertadores. Os brasileiros Flamengo e Palmeiras, o argentino Racing e a LDU, do Equador, buscam as vagas na grande decisão, que será disputada em jogo único, no Peru. Flamengo e Racing abrem as semifinais, na quarta-feira, 22 de outubro, no Maracanã, às 21h30 (horário de Brasília), com transmissão da Globo, na TV aberta, além de Paramount, ESPN e Disney Plus no Brasil. O confronto de volta, na quarta-feira seguinte (29), no estádio Presidente Juan Domingo Perón, em Avellaneda, na Argentina, também será às 21h30 (de Brasília), com transmissão de Globo, Paramount, ESPN e Disney Plus. Já Palmeiras e LDU iniciam a disputa por uma vaga na final na quinta-feira, 23 de outubro, no estádio Casa Blanca, na altitude de 2.800 metros de Quito, onde o São Paulo foi superado por 2 a 0 nas quartas de final. O duelo do time alviverde, às 21h30 (de Brasília), não estará disponível na TV aberta, sendo transmitido por ESPN e Disney Plus. O time comandado por Abel Ferreira terá a vantagem de decidir o confronto em casa, no Allianz Parque, na quinta-feira seguinte, em 30 de outubro, também às 21h30 (horário de Brasília), novamente com transmissão da ESPN e da Disney Plus. A final da Copa Libertadores, que pela sétima vez será disputada em partida única, está agendada para o dia 29 de novembro, no estádio Monumental, em Lima, no Peru. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Libertadores Flamengo Palmeiras Racing LDU calendário COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES VAI CAIR? Paysandu tem 98% de chances de rebaixamento na Série B, aponta UFMG Papão amarga sequência de 11 jogos sem vencer e terá o líder Criciúma como próximo adversário 26.09.25 16h00 Xiiiiiii Hadballa ataca executivo do Remo nas redes sociais: 'Só veio andar com as do job' Marcos Braz foi atacado pelo ex-BBB e torcedor do Paysandu, que questionou a postura do dirigente e insinuou foco em interesses particulares. 26.09.25 14h06 Futebol Memória: Paysandu e Criciúma estavam no Z-4 em último encontro das equipes na Série B Partida ocorreu pela 10ª rodada da competição e terminou com vitória do Tigre por 1 a 0. Hoje, a equipe catarinense é a líder, enquanto a bicolor amarga a lanterna. 26.09.25 12h13 Futebol Guto Ferreira é apresentado no Remo e diz que 'possibilidade de acesso' o atraiu ao clube Treinador chega para substituir António Oliveira e recolocar o Leão Azul na parte de cima da tabela 26.09.25 12h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (27/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 27.09.25 7h00 fake news? Flamengo desmente portal Léo Dias e anuncia medidas judiciais Em nota oficial, o Rubro-Negro repudiou a informação, classificando-a como “totalmente falsa e sem qualquer conexão com a realidade” 27.09.25 0h15 SÉRIE B Remo tem apenas 2,5% de chance de acesso; saiba a probabilidade de rebaixamento Chances de acesso do Leão despencaram nas últimas três rodadas e agora há torcedor que fale apenas em 'garantir a permanência' 26.09.25 20h16 Igor Thiago, ex-servente de pedreiro, impõe dura derrota ao Manchester United para o Brentford 27.09.25 10h57