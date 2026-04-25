Sem Neymar e Gabigol, Santos abre 2 a 0, mas só empata com Bahia na Fonte Nova Na próxima rodada, Santos encara o Palmeiras, no Allianz Parque. Já o Bahia visita o São Paulo, em Bragança Paulista. Estadão Conteúdo 25.04.26 20h53 O Santos abriu 2 a 0, mas cedeu o empate ao Bahia no segundo tempo e ficou no 2 a 2 neste sábado, na Arena Fonte Nova, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após um primeiro tempo de vaias e cobrança da torcida, o Bahia voltou com outra postura e conseguiu mudar o rumo da partida diante do seu torcedor, empurrando o Santos para o campo de defesa. Com o resultado, o time baiano chega aos 21 pontos e perde a chance de encostar nos primeiros colocados. O Santos, ainda pressionado, soma 14 e aparece na 15ª posição. Mesmo sem Neymar e Gabigol, o Santos começou melhor e levou perigo logo nos primeiros minutos. Rony e Mayke foram os mais acionados no ataque, explorando os espaços e incomodando a defesa do Bahia. A pressão santista surtiu efeito aos 21 minutos, quando o árbitro foi ao VAR e confirmou pênalti de Erick Pulga em Bontempo. Na cobrança, Rollheiser bateu com firmeza e abriu o placar. O Bahia tentou reagir na sequência. Aos 24, Caio Alexandre fez lançamento longo, o atacante ganhou da marcação e finalizou forte, mas a bola acertou a trave e saiu. Mesmo com a tentativa de resposta dos visitantes, o Santos seguiu mais presente no campo de ataque. Já nos acréscimos, a arbitragem marcou novo pênalti, desta vez por toque de mão de Ramos Mingo. Aos 48, Rollheiser voltou para a cobrança e repetiu o sucesso, batendo no canto esquerdo de Léo Vieira para ampliar e fechar o primeiro tempo em 2 a 0. No segundo tempo, o Bahia voltou mais agressivo e passou a ocupar o campo de ataque desde os primeiros minutos, empurrando o Santos para trás e mudando o cenário da partida. A pressão começou a dar resultado aos 30 minutos. Luciano Juba cobrou falta com efeito, viu Diógenes adiantado e acertou o alvo. O goleiro ainda tocou na bola, mas não evitou o gol. O time da casa seguiu em cima e chegou ao empate pouco depois. Aos 37, Erick Pulga avançou em velocidade pela direita e cruzou na medida para Willian José, que cabeceou firme para fazer o segundo. Com o placar igual, o Bahia manteve a intensidade nos minutos finais, enquanto o Santos tentava segurar o resultado e explorar contra-ataques. Apesar da pressão, o empate acabou prevalecendo até o apito final. Na próxima rodada, Santos volta a campo contra o Palmeiras no sábado, às 18h30, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), pela 14ª rodada do Brasileirão. No domingo, às 16h, o São Paulo recebe o Bahia, no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). FICHA TÉCNICA BAHIA 2 X 2 SANTOS BAHIA - Léo Vieira; Acevedo, Gabriel Xavier (Gilberto), Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Erick), Jean Lucas e Michel Araújo (Everton Ribeiro); Cristian Olivera (Everaldo), Erick Pulga e Willian José (Ademir). Técnico: Rogério Ceni. SANTOS - Diógenes; Mayke, Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar; João Schmidt (Luan Peres), Oliva, Rollheiser (Miguelito) e Gabriel Bontempo (Rincón); Rony (Moisés) e Thaciano (Lautaro Díaz). Técnico: Cuca. GOLS - Rollheiser, aos 21 e aos 48 minutos do primeiro tempo. Luciano Juba, aos 30, e Willian José, aos 37 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Erick Pulga e Santiago Mingo (Bahia); Diógenes, Mayke, Escobar e Miguelito (Santos) ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC) RENDA E PÚBLICO - Não divulgados LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos FC Bahia Brasileirão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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