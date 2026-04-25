Sem Neymar e Gabigol, Santos abre 2 a 0, mas só empata com Bahia na Fonte Nova

O Santos abriu 2 a 0, mas cedeu o empate ao Bahia no segundo tempo e ficou no 2 a 2 neste sábado, na Arena Fonte Nova, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após um primeiro tempo de vaias e cobrança da torcida, o Bahia voltou com outra postura e conseguiu mudar o rumo da partida diante do seu torcedor, empurrando o Santos para o campo de defesa.

Com o resultado, o time baiano chega aos 21 pontos e perde a chance de encostar nos primeiros colocados. O Santos, ainda pressionado, soma 14 e aparece na 15ª posição.

Mesmo sem Neymar e Gabigol, o Santos começou melhor e levou perigo logo nos primeiros minutos. Rony e Mayke foram os mais acionados no ataque, explorando os espaços e incomodando a defesa do Bahia.

A pressão santista surtiu efeito aos 21 minutos, quando o árbitro foi ao VAR e confirmou pênalti de Erick Pulga em Bontempo. Na cobrança, Rollheiser bateu com firmeza e abriu o placar.

O Bahia tentou reagir na sequência. Aos 24, Caio Alexandre fez lançamento longo, o atacante ganhou da marcação e finalizou forte, mas a bola acertou a trave e saiu.

Mesmo com a tentativa de resposta dos visitantes, o Santos seguiu mais presente no campo de ataque. Já nos acréscimos, a arbitragem marcou novo pênalti, desta vez por toque de mão de Ramos Mingo.

Aos 48, Rollheiser voltou para a cobrança e repetiu o sucesso, batendo no canto esquerdo de Léo Vieira para ampliar e fechar o primeiro tempo em 2 a 0.

No segundo tempo, o Bahia voltou mais agressivo e passou a ocupar o campo de ataque desde os primeiros minutos, empurrando o Santos para trás e mudando o cenário da partida.

A pressão começou a dar resultado aos 30 minutos. Luciano Juba cobrou falta com efeito, viu Diógenes adiantado e acertou o alvo. O goleiro ainda tocou na bola, mas não evitou o gol.

O time da casa seguiu em cima e chegou ao empate pouco depois. Aos 37, Erick Pulga avançou em velocidade pela direita e cruzou na medida para Willian José, que cabeceou firme para fazer o segundo.

Com o placar igual, o Bahia manteve a intensidade nos minutos finais, enquanto o Santos tentava segurar o resultado e explorar contra-ataques. Apesar da pressão, o empate acabou prevalecendo até o apito final.

Na próxima rodada, Santos volta a campo contra o Palmeiras no sábado, às 18h30, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), pela 14ª rodada do Brasileirão. No domingo, às 16h, o São Paulo recebe o Bahia, no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

FICHA TÉCNICA

BAHIA 2 X 2 SANTOS

BAHIA - Léo Vieira; Acevedo, Gabriel Xavier (Gilberto), Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Erick), Jean Lucas e Michel Araújo (Everton Ribeiro); Cristian Olivera (Everaldo), Erick Pulga e Willian José (Ademir). Técnico: Rogério Ceni.

SANTOS - Diógenes; Mayke, Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar; João Schmidt (Luan Peres), Oliva, Rollheiser (Miguelito) e Gabriel Bontempo (Rincón); Rony (Moisés) e Thaciano (Lautaro Díaz). Técnico: Cuca.

GOLS - Rollheiser, aos 21 e aos 48 minutos do primeiro tempo. Luciano Juba, aos 30, e Willian José, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Erick Pulga e Santiago Mingo (Bahia); Diógenes, Mayke, Escobar e Miguelito (Santos)

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC)

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).