Sem Luxemburgo, Palmeiras troca de treinador pelo sétimo ano seguido

Com a queda de Vanderlei Luxemburgo, Conforme noticiado em primeira mão pelo LANCE!/NOSSO PALESTRA, após a derrota por 3 a 1 para o Coritiba no Allianz parque, o Palmeiras seguirá sem conseguir manter o mesmo técnico durante uma temporada completa pelo sétimo ano seguido.

A última vez que um treinador iniciou e completou uma temporada no Verdão foi em 2013, quando Gilson Kleina comandou o Alviverde na campanha do título da Série B.

Desde então, dois presidentes e três diretores de futebol passaram pelo Verdão, e nenhum deles conseguiu manter um trabalho de janeiro a dezembro no comando técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras.

Felipão chegou a permanecer por mais de um ano no cargo entre 2018 e 2019, entretanto, chegou para substituir Roger Machado com a temporada em andamento e foi demitido na metade do ano seguinte.

Maurício Galiotte busca agora o oitavo técnico de sua gestão, com a esperança de entregar um projeto de longo prazo para o próximo presidente do Palmeiras, em 2021.

Relembre todos os técnicos que passaram pelo Palmeiras desde 2014:

2014: Gilson Kleina, Ricardo Gareca e Dorival Júnior2015: Oswaldo de Oliveira e Marcelo Oliveira2016: Marcelo Oliveira e Cuca2017: Eduardo Baptista, Cuca e Alberto Valentim2018: Roger Machado e Luiz Felipe Scolari2019: Luiz Felipe Scolari e Mano Menezes2020: Vanderlei Luxemburgo