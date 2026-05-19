Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Seleção nunca venceu Copa sem atletas de Palmeiras e São Paulo, ausentes na lista de Ancelotti

O único jogador que poderia representar uma das equipes era o meia palmeirense Andreas Pereira

Estadão Conteúdo

O Brasil terá de quebrar dois tabus se quiser ser campeão da Copa do Mundo. Nunca antes uma seleção venceu o torneio com um treinador de outra nacionalidade, caso do italiano Carlo Ancelotti com o time brasileiro. Além disso, em todos os cinco títulos da equipe nacional, havia na delegação pelo menos um atleta do Palmeiras e um do São Paulo, o que não se repetiu nesta convocatória.

O único jogador que poderia representar uma das equipes era o meia palmeirense Andreas Pereira. Ele integrou a pré-lista, com 55 jogadores, mas não se manteve no grupo de 26 atletas que vão para o Mundial.

Em seis ocasiões, porém, a seleção contou com são-paulinos e palmeirenses, mas não se sagrou campeã. Foram os casos de 1950, 1954, 1966, 1974, 1978 e 1986.

No primeiro título brasileiro, em 1958, foram quatro representantes dos dois times. O São Paulo cedeu Dino Sani, De Sordi e Mauro. O Palmeiras, Mazzola.

Quatro anos depois, foram cinco. A maioria, palmeirense: Djalma Santos, Zequinha e Vavá. O São Paulo emplacou o Bellini e Jurandir.

No tricampeonato, em 1970, foram três. O Palmeiras teve o goleiro Leão e o zagueiro Baldocchi. Já o São Paulo teve Gérson, o Canhotinha de Ouro.

O tetra, em 1994, os times tiveram seis representantes. O São Paulo contou com o goleiro Zetti, os laterais Cafu e Leonardo, além do atacante Muller. O Palmeiras teve os meias Mazinho e Zinho.

O último título, o penta, em 2002, os times voltaram a ter apenas seis jogadores na seleção. O Palmeiras cedeu o goleiro Marcos, fundamental para o título. Já o São Paulo foi representado por Rogério Ceni, o lateral Belletti e o jovem meia Kaká.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa do Mundo

São Paulo

Palmeiras

Ancelotti
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Veja quanto tempo o Brasileirão ficará paralisado durante a Copa do Mundo

Times paraenses que disputam a competição podem ser afetados pela pausa.

18.05.26 18h42

Futebol

Vai para a Copa? Tarot prevê convocação de Neymar; veja leitura

Reportagem de O Liberal recorreu às cartas para tentar responder uma das principais dúvidas do futebol brasileiro: o camisa 10 estará no Mundial?

18.05.26 15h50

Futebol

Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração

Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada.

18.05.26 15h02

Futebol

Jogos do Brasil na Copa: veja datas, horários e quem são as seleções adversárias

Cabeça de chave do Grupo C, o time comandado por Carlo Ancelotti erá pela frente Marrocos, Escócia e Haiti na primeira fase do torneio.

18.05.26 14h52

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração

Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada.

18.05.26 15h02

mudança

Copa Norte: Júlio César Nunes deixa o Águia, fecha com o Nacional-AM e estreia contra o Paysandu

Treinador deixa o Águia de Marabá para assumir o Naça antes da final da Copa Norte contra o Papão

18.05.26 22h02

SERÁ?

Antes da final da Copa Norte contra o Paysandu, técnico deixa o Nacional-AM

Thiago Gomes deixou o Leão amazonense. Um grande conhecido do futebol paraense assumirá o time.

18.05.26 18h55

Futebol

Final da Copa Norte tem horário alterado e Mangueirão deve receber grande público

CBF confirma mudança no início da partida entre Paysandu e Nacional-AM; venda de ingressos segue aberta para duelo em Belém

15.05.26 19h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda