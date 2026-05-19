Seleção nunca venceu Copa sem atletas de Palmeiras e São Paulo, ausentes na lista de Ancelotti O único jogador que poderia representar uma das equipes era o meia palmeirense Andreas Pereira Estadão Conteúdo 19.05.26 9h17 O Brasil terá de quebrar dois tabus se quiser ser campeão da Copa do Mundo. Nunca antes uma seleção venceu o torneio com um treinador de outra nacionalidade, caso do italiano Carlo Ancelotti com o time brasileiro. Além disso, em todos os cinco títulos da equipe nacional, havia na delegação pelo menos um atleta do Palmeiras e um do São Paulo, o que não se repetiu nesta convocatória. O único jogador que poderia representar uma das equipes era o meia palmeirense Andreas Pereira. Ele integrou a pré-lista, com 55 jogadores, mas não se manteve no grupo de 26 atletas que vão para o Mundial. Em seis ocasiões, porém, a seleção contou com são-paulinos e palmeirenses, mas não se sagrou campeã. Foram os casos de 1950, 1954, 1966, 1974, 1978 e 1986. No primeiro título brasileiro, em 1958, foram quatro representantes dos dois times. O São Paulo cedeu Dino Sani, De Sordi e Mauro. O Palmeiras, Mazzola. Quatro anos depois, foram cinco. A maioria, palmeirense: Djalma Santos, Zequinha e Vavá. O São Paulo emplacou o Bellini e Jurandir. No tricampeonato, em 1970, foram três. O Palmeiras teve o goleiro Leão e o zagueiro Baldocchi. Já o São Paulo teve Gérson, o Canhotinha de Ouro. O tetra, em 1994, os times tiveram seis representantes. O São Paulo contou com o goleiro Zetti, os laterais Cafu e Leonardo, além do atacante Muller. O Palmeiras teve os meias Mazinho e Zinho. O último título, o penta, em 2002, os times voltaram a ter apenas seis jogadores na seleção. O Palmeiras cedeu o goleiro Marcos, fundamental para o título. Já o São Paulo foi representado por Rogério Ceni, o lateral Belletti e o jovem meia Kaká. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo São Paulo Palmeiras Ancelotti COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Veja quanto tempo o Brasileirão ficará paralisado durante a Copa do Mundo Times paraenses que disputam a competição podem ser afetados pela pausa. 18.05.26 18h42 Futebol Vai para a Copa? Tarot prevê convocação de Neymar; veja leitura Reportagem de O Liberal recorreu às cartas para tentar responder uma das principais dúvidas do futebol brasileiro: o camisa 10 estará no Mundial? 18.05.26 15h50 Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 Futebol Jogos do Brasil na Copa: veja datas, horários e quem são as seleções adversárias Cabeça de chave do Grupo C, o time comandado por Carlo Ancelotti erá pela frente Marrocos, Escócia e Haiti na primeira fase do torneio. 18.05.26 14h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 mudança Copa Norte: Júlio César Nunes deixa o Águia, fecha com o Nacional-AM e estreia contra o Paysandu Treinador deixa o Águia de Marabá para assumir o Naça antes da final da Copa Norte contra o Papão 18.05.26 22h02 SERÁ? Antes da final da Copa Norte contra o Paysandu, técnico deixa o Nacional-AM Thiago Gomes deixou o Leão amazonense. Um grande conhecido do futebol paraense assumirá o time. 18.05.26 18h55 Futebol Final da Copa Norte tem horário alterado e Mangueirão deve receber grande público CBF confirma mudança no início da partida entre Paysandu e Nacional-AM; venda de ingressos segue aberta para duelo em Belém 15.05.26 19h10