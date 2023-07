Seleção japonesa goleia a Zâmbia em jogo de estreia da Copa do Mundo

O Japão estreou na Copa do Mundo feminina com uma vitória de goleada de 5 a 0 sobre a seleção da Zâmbia. O destaque da partida foi a jogadora Miyazawa, que marcou duas vezes. Tanaka, Endo e Ueki também fizeram gols e ajudaram o time a conquistar a liderança do Grupo C após a primeira rodada.

Logo no início do jogo ocorrido na madrugada deste sábado (22), a Zâmbia adotou uma postura defensiva, enquanto o Japão tentava criar oportunidades. Aos 22 minutos, Tanaka balançou as redes, mas o lance foi revisto e anulado pela árbitra após a verificação do VAR. Ainda assim, as japonesas insistiram na atitude ofensiva no primeiro tempo e conseguiram abrir o placar com o Hinata Miyazawa, que recebeu a bola em jogada de cruzamento de Aoba Fujino.

O começo do segundo tempo também foi movimentado, com a seleção nipônica perdendo duas chances de gols, mais um gol de Tanaka anulado e a intervenção do VAR, que corrigiu a marcação de um pênalti que favoreceria o Japão.

Mas ao nove minutos, Endo conseguiu escapar da marcação da zaga e cruzou para que Tanaka pudesse ampliar a vantagem. Aos 16 minutos, foi a vez de Tanaka cruzar e deixar Miyazawa marcar novamente. Desta vez, aproveitando também a desatenção da defesa da Zâmbia.

Em seguida, a boa troca de passes perto da área ajudou a seleção japonesa a criar a oportunidade para o quarto gol, que foi marcado por Endo. Enquanto isso, as zambianas continuavam sem boas chances no ataque.

Mesmo com a goleada já consolidada, o Japão mantinha a ofensividade. Nos minutos finais, Chiba foi derrubada pela goleira Musonda e a juíza marcou o pênalti. Na cobrança, Ueki chutou forte, e a bola acertou o travessão. O lance foi repetido em seguida, pois, segunda a juíza, uma zagueira da Zâmbia teria se adiantado. Na nova tentativa, Ueki converteu e fechou o placar em 5 a 0.

Com a vitória, o Japão conquistou os três pontos e a liderança do Grupo C devido ao maior saldo de gols. A Espanha aparece em segundo com a mesma pontuação, mas saldo menor. Na próxima rodada, se enfrentam Japão X Costa Rica e Zâmbia X Espanha.