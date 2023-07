Copa do Mundo Feminina: confira quais os clubes com mais jogadoras convocadas

A Copa do Mundo Feminina de 2023 está reunindo atletas de diversas equipes, principalmente do Campeonato Inglês, mas é o Barcelona que tem mais atletas competindo no Mundial. Ao todo, são 18 atletas da equipe espanhola que irão defender suas seleções na Austrália e Nova Zelândia.

Logo atrás, Chelsea, PSG, Manchester City e Arsenal completam o Top 5 do ranking, montado pelo ge, de clubes com mais representantes na Copa do Mundo.

Confira a lista:

1. FC Barcelona (ESP) - 18 convocadas

2. Chelsea FCW (ING) - 17 convocadas

3. Paris Saint-Germain FC (FRA) - 15 convocadas

4. Manchester City WFC (ING) - 15 convocadas

5. Arsenal WFC (ING) - 15 convocadas

6. N/A (Sem clube) - 14 convocadas

7. AS Roma (ITA) - 14 convocadas

8. VfL Wolfsburg (ALE) - 13 convocadas

9. Olympique Lyonnais (FRA) - 13 convocadas

10. Real Madrid CF (ESP) - 12 convocadas

11. SL Benfica (POR) - 12 convocadas

12. Juventus FC (ITA) - 11 convocadas

13. FC Bayern München (ALE) - 9 convocadas

14. Everton LFC (ING) - 9 convocadas

15. Deportivo Saprissa (CRC) - 9 convocadas