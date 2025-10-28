Seleção feminina desencanta com entrada de titulares e amplia freguesia com 1 a 0 sobre Itália Foi o segundo triunfo seguido neste giro pela Europa Estadão Conteúdo 28.10.25 16h27 A seleção brasileira de futebol feminino vem de uma vitória de 2 a 1 sobre a Inglaterra (Lívia Villas Boas/ CBF) A seleção feminina de futebol continua fazendo bonito em sua preparação para o ciclo olímpico de 2026 e a Copa do Mundo de 2027. Nesta terça-feira, as comandadas de Arthur Elias ampliaram a freguesia diante da Itália para oito vitórias em nove jogos - empataram uma vez -, com 1 a 0 em Parma. Depois de um primeiro tempo morno, a equipe nacional desencantou com a entrada das titulares e gol solitário de Luany. Foi o segundo triunfo seguido neste giro pela Europa, já que a seleção vinha de poderosos 2 a 1 sobre a Inglaterra, campeã da Eurocopa, no Etihad Stadium, em Manchester. Buscando rivais de peso em 2025, o Brasil já havia batido o Japão duas vezes no ano e levou virada de 3 a 2 na casa da França. Depois de somar um gigante triunfo por 2 a 1 sobre a poderosa Inglaterra em prévia da Finalíssima, a seleção brasileira entrou como favorita diante das italianas, em ascensão na modalidade e figurando na 12ª colocação do ranking mundial, mas da qual jamais perdeu em oito confrontos, sendo sete vitórias, a última na Copa do Mundo de 2019 por 1 a 0, gol de Marta em cobrança de pênalti. Disposto a observar todo o elenco, Arthur Elias mexeu na equipe para a partida do Ennio Tardini, em Parma. Foram seis mudanças na escalação inicial. Bia Zaneratto e Dudinha, autoras dos gols diante das inglesas, ficaram na reserva, assim como Duda Sampaio, Ludmila e Tarciane. Angelina cumpriu suspensão após expulsão. Chance para Jheniffer, Tainá Maranhão e a goleada Amanda Gutierrez na frente, além de observações a Ary Borges, Laís Estevam e Bruninha. Depois de enfrentar uma escola de futebol mais ofensivo, o Brasil teria pela frente uma equipe de forte defesa e que avançou até as semifinais da Eurocopa, perdendo justamente para a campeã Inglaterra. Assim como o Brasil, as italianas também fizeram amistoso no fim de semana, com 1 a 1 diante do Japão. Olivia Tschon apitou o inicio da partida e rapidamente o Brasil tomou as rédeas, se posicionando no campo ofensivo e rondando a área italiana. Esbarrava em uma forte parede, contudo, e ainda dava espaços para os contragolpes, a única e clara arma da seleção caseira. O primeiro lance de perigo real verde e amarelo veio em cobrança de falta de Yasmin espalmada por Durante. Jheniffer também apareceu bem na área, mas finalizou sem forças em primeira etapa de muita luta e pouca emoção. Lorena trabalhou somente uma vez, em batida colocada de Cantore. Mesmo com o entrosamento se tornando um oponente a mais para a seleção brasileira, Arthur Elias optou pela manutenção da escalação após o descanso. E por pouco não soltou o grito de gol. A veloz Tainá Maranhão foi ao fundo pela esquerda e cruzou, com a bola passando na frente de todo muito sem ninguém para mandar às redes. O Brasil voltou mais ligado e ofensivo. A primeira mudança veio por obrigação médica. Laís Estevam saiu de campo chorando bastante, carregada pelas companheiras. Ficou na beira do campo com a mão no joelho direito, indicando a gravidade da lesão. Duda Sampaio foi chamada. Arthur Elias aproveitou para lançar Bia Zaneratto na vaga da bem marcada Amanda Gutierrez. Restando 25 minutos de jogo, o Brasil ficou próximo da escalação vencedora na Inglaterra com Dudinha e Ludmila entrando no ataque. E com a resposta vindo de imediato. Dudinha recebeu de Zaneratto e foi até o fundo - italianas cobraram a saída de bola - e cruzou para Luany aparecer livre e celebrar o 1 a 0. O jogo não teve VAR e o lance acabou validado. Atrás do marcador, as italianas tiveram de abandonar o esquema defensivo e cederam espaços. O Brasil cresceu e consagrou Durante, autora de grandes defesas, duas em mesmo lance com Ludmila. Sem sofrer atrás, o Brasil não conseguiu transformar o domínio em vantagem maior, mas celebrou mais um resultado importante. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol feminino seleção brasileira Itália Arthur Elias COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Paysandu é azarão contra o Atlético-GO em partida decisiva pela Série B Equipe goiana tem 44,9% de chances de vitória, enquanto o Papão, lanterna da Série B, soma apenas 17,9% e precisa vencer para seguir vivo 28.10.25 17h37 FUTEBOL Apade intensifica preparação e terá jogos em Belém na Superliga B de vôlei Única equipe do Norte na competição, Apade quer o acesso à elite do vôlei nacional nesta temporada 28.10.25 17h18 SÉRIE B Chapecoense aparece com leve favoritismo contra o Remo, segundo projeções da UFMG Leão e Verdão do Oeste têm chances quase idênticas de vitória no confronto direto pelo acesso à Série A, neste domingo (2), no Baenão 28.10.25 16h04 FUTEBOL Remo lidera desempenho das últimas 10 rodadas da Série B e Paysandu segue na lanterna; veja números Leão Azul vive grande fase e tem a melhor campanha recente da Série B, enquanto o Papão amarga a pior sequência do torneio 28.10.25 15h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo inicia venda de ingressos para jogo contra a Chapecoense-SC; veja valor Time azulino está em boa fase na Série B e pode ficar mais perto do acesso em caso de vitória sobre a Chape 28.10.25 9h33 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (28/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Copa da Alemanha, Copa do Rei Saudita e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira 28.10.25 7h00 Fenômeno Azul Acabou! Ingressos para o jogo do Remo contra a Chapecoense esgotam em duas horas Partida pode deixar o time azulino mais próximo do acesso 28.10.25 12h07 Amistoso Feminino Itália x Brasil: onde assistir ao vivo e escalações do amistoso da seleção feminina hoje (28/10) A seleção feminina brasileira joga um amistoso contra a Inglaterra; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 28.10.25 12h00