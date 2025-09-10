Seleção de basquete jogará no ginásio do Corinthians pelas Eliminatórias da Copa do Mundo Os comandados de Alexandar Petrovic jogam na casa corintiana no dia 30 de novembro, um domingo, com início da partida previsto para 20 horas, diante do Chile Estadão Conteúdo 10.09.25 18h18 Seleção brasileira de basquete masculino (Divulgação / CBB) A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) anunciou nesta quarta-feira que o Ginásio Wlamir Marques, do Corinthians, vai sediar o primeiro jogo em solo nacional da seleção masculina, campeã da AmeriCup, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, agendada para 2027. Os comandados de Alexandar Petrovic jogam na casa corintiana no dia 30 de novembro, um domingo, com início da partida previsto para 20 horas, diante do Chile. Será o segundo compromisso das Eliminatórias, já que a largada será em visita justamente aos chilenos, três dias antes (27/11), em Valdivia. Além do Chile, o Brasil tem mais dois concorrentes no Grupo C nesta primeira fase das Eliminatórias. Mas com jogos somente em 2026. O País recebe a Venezuela no dia 27 de fevereiro e a Colômbia, dia 2 de março, em palco ainda indefinido. Depois, visita os oponentes, dias 2 e 5 de julho. O regulamento das Eliminatórias é simples. Todos jogam entre si em compromissos de ida e volta e os três melhores se classificam à segunda fase, levando os resultados desta etapa inicial. A segunda etapa prevê cruzamento com as equipes da chave A, onde estão Estados Unidos, República Dominicana, Nicarágua e México. Os enfrentamentos serão apenas com os rivais ainda não enfrentados na competição, também com jogos de ida e volta - janelas em agosto e novembro de 2026 e fevereiro de 2027. Os três melhores carimbam o passaporte para a Copa do Mundo do Catar, além da quarta melhor campanha no geral. Agenda do Brasil na 1ª fase: 27/11/2025 - Chile x Brasil - Valdivia 30/11/2025 - Brasil x Chile - São Paulo 27/02/2026 - Brasil x Venezuela - a definir 02/03/2026 - Brasil x Colômbia - a definir 02/07/2026 - Venezuela x Brasil - a definir 05/07/2026 - Colômbia x Brasil - a definir Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete Copa do Mundo seleção brasileira eliminatórias Corinthians Ginásdio Wlamir Marques COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES fora da globo Galvão Bueno vai narrar a Copa do Mundo de 2026; saiba onde Longe da Globo, narrador estará presente nos jogos do Brasil e na final do Mundial no próximo ano 10.09.25 17h29 SÉRIE B João Vieira retorna ao Vila Nova para encarar o Remo após suspensão Volante tem passagem marcante pelo Paysandu, onde conquistou títulos e soma vantagem no retrospecto diante do Leão Azul 10.09.25 17h16 SÉRIE B Ex-Remo, lateral Thalys pode estrear pelo Vila Nova contra o Leão Jogador atuou pelo clube azulino no acesso de 2024 e pode reencontrar o ex-time neste sábado (13), em Goiânia 10.09.25 16h15 Futebol Ignácio Neto assume cargo de auxiliar técnico permanente do Paysandu Treinador terá a missão de ajudar Márcio Fernandes a tentar salvar o clube do rebaixamento na Série B 10.09.25 12h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Embaixador do Irã no Brasil visita o Paysandu e fala em parcerias no futebol Representante iraniano foi recebido pelo presidente Roger Aguilera no Estádio da Curuzu, em Belém. 10.09.25 11h09 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (10/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Copa do Brasil movimenta o futebol nesta quarta-feira 10.09.25 7h00 Futebol Autor do gol da vitória da Bolívia sobre o Brasil joga no América-MG e pode enfrentar o Paysandu Meia-atacante garantiu a seleção boliviana na repescagem da Copa do Mundo de 2026 e deve jogar contra o Papão 10.09.25 11h04 Futebol Paysandu encara América-MG em confronto entre os clubes com mais derrotas na Série B Equipes se enfrentam no próximo sábado (13), no Mangueirão 10.09.25 9h57