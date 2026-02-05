Capa Jornal Amazônia
Seleção de basquete aposta em Damiris, Kamilla Cardoso e retornos para ir bem no Pré-Mundial

Veja a lista de jogadoras convocadas para defender a seleção brasileira no Pré-Mundial da Copa do Mundo de Basquete de 2026

Estadão Conteúdo
fonte

Damiris Dantas (Instagram @fibawwc)

A técnica Pokey Chatman anunciou nesta quinta-feira as jogadoras convocadas para defender a seleção brasileira no Pré-Mundial da Copa do Mundo de Basquete de 2026, que será disputada em Wuhan, na China, entre 11 a 17 de março. A equipe chega confiante, apostando na ala-pivô Damiris, na pivô Kamilla Cardoso e com sete retornos importantes.

Chatman manteve a base que ficou com o vice na AmeriCupW 2025, que tinha, além das duas estrelas, Alana Gonçalo, Bella Nascimento, Cacá Martins, Emanuely de Oliveira e Aline Moura. Apenas Vitória Marcelino será desfalque, após pedir dispensa alegando motivos pessoais.

Além da base mantida, Pokey Chatman terá sete reforços de atletas experientes que estão de volta à seleção: Debora, Tainá, Rapha Monteiro, Iza Nicoletti, Sassá, Iza Sangalli e Iza Varejão retornam à seleção, enquanto Maisa Marçal é a novidade da lista.

O planejamento até o Pré-Mundial conta com quatro etapas de treinos intensos no Brasil - três delas já realizadas -, além de duas semanas de aclimatação na China, além de amistosos com a seleção local para que o Brasil seja testado.

Antes do embarque para a Ásia, as convocadas fazem o último trabalho em solo verde e amarelo entre 21 e 24 de fevereiro apenas com quem atua no País. O embarque para Changsha, onde a equipe terá 10 dias de atividades com adaptação ao fuso horário, ocorre entre 25 e 26.

Os amistosos com a China ocorrem nos dias 4 e 6 de março e depois Pokey Chatman definirá os 12 nomes que estarão no Pré-Mundial, no qual o Brasil está no Grupo A, ao lado de Bélgica, Sudão do Sul, República Checa, Mali e China - as quatro melhores avançam para a Copa do Mundo de 2026, agendada para setembro, na Alemanha.

CONFIRA AS 15 CONVOCADAS:

Armadoras - Alana Gonçalo (BC Neptunas Klaipeda, da Lituânia), Debora Costa e Maisa Marçal (ambas do SESI Araraquara)

Laterais - Bella Nascimento - (Clube União Sportiva, de Portugal), Cacá Martins (SESI Araraquara), Emanuely de Oliveira (Benfica, de Portugal), Iza Nicoletti (Unimed Campinas), Rapha Monteiro (Club Deportivo La Salle Melilla, da Espanha) e Tainá Paixão (Agente Livre)

Ala-pivôs - Damiris Dantas (Botas Spor Adana, da Turquia), Iza Sangalli (Sampaio Basquete) e Sassá Gonçalves (Agente Livre)

Pivôs - Aline Moura (SESI Araraquara), Iza Varejão (Partizan Belgrado, da Sérvia) e Kamilla Cardoso (Guangdong Vermilion Birds, da China).

