Seleção brasileira masculina tem trabalho, mas vence a China na estreia do Mundial de vôlei O time de Bernardinho está no Grupo H do Mundial, que tem ainda Sérvia e República Checa. Os dois primeiros colocados da chave avançam às oitavas de final Estadão Conteúdo 14.09.25 12h32 Seleção brasileira de vôlei (Instagram @cbvolei) A seleção brasileira masculina de vôlei teve mais trabalho do que o esperado, mas iniciou neste domingo sua campanha no Mundial das Filipinas em busca de seu quarto título derrotando a China por 3 a 1 (19/25, 25/23, 25/23 e 25/21). Arthur Bento, de 21 anos, foi o destaque da partida, com 17 pontos. No final da partida, o ponteiro foi para o banco, sentindo cãibras. Medalha de bronze na recente Liga das Nações e terceiro colocado no ranking mundial, o Brasil teve mais dificuldades do que o esperado para confirmar o favoritismo contra um rival que ocupa apenas a 26ª posição na listagem da Federação Internacional de Vôlei. O time de Bernardinho está no Grupo H do Mundial, que tem ainda Sérvia e República Checa. Os dois primeiros colocados da chave avançam às oitavas de final. A China começou melhor o jogo, com muita consistência na defesa e bom aproveitamento no ataque. Os asiáticos abriram vantagem logo no começo da parcial e não permitiu uma aproximação brasileira. Demonstrando muito nervosismo e cometendo muitos erros, o Brasil viu os rivais fecharem em 25 a 19 com tranquilidade. O Brasil conseguiu equilibrar o jogo no segundo set e passou a comandar o placar. Os chineses se mantiveram firmes na defesa, mas a seleção foi mais eficiente nos ataques e contra-ataques. A parcial foi disputada até o final até Flávio marcar o ponto final e fechar em 25 a 23. Os chineses passaram a errar mais, mas o Brasil não conseguiu abrir uma vantagem confortável no terceiro set, apesar de ficar na frente do placar. No final da parcial, a China chegou a ameaçar, mas não impediu a derrota por 25 a 22. A China voltou a crescer no quarto set, aproveitando a queda de rendimento dos brasileiros, principalmente no saque. Após um início lento, o Brasil retomou o controle do jogo, com a defesa minando o ataque chinês e o saque voltando a causar problemas aos rivais. Após virar o placar, a seleção só precisou rodar o jogo e confirmar o triunfo. A seleção brasileira volta a jogar na noite de segunda-feira, às 23h (de Brasília), contra a República Checa, 18º do ranking mundial. Na estreia, neste domingo, os checos passaram pela Sérvia, 13ª seleção do mundo, por contundentes 3 sets a 0. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave vôlei Mundial Brasil China COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Dia do Árbitro: profissionais no Pará enfrentam vida dupla e buscam reconhecimento Sem remuneração suficiente para viver apenas da arbitragem, árbitros paraenses dividem rotina entre salas de aula, quadras e campos. 14.09.25 8h00 Carlos Ferreira O futebol cobra respeito dos mal educados 14.09.25 8h00 Futebol 'Payxão': estudo analisa performance da torcida do Paysandu nas arquibancadas Tese da UFPA estudou o que move o torcedor bicolor e como as manifestações de apoio ao clube são realizadas 14.09.25 7h00 mma UFC: paraense Amanda Lemos perde para norte-americana e se distancia de nova disputa pelo cinturão Lutadora perdeu por decisão dos juízes após três rounds intensos 13.09.25 19h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES Campeonato Brasileiro Bragantino x Sport Recife: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14/09) pelo Brasileirão RB Bragantino e Sport Recife jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.09.25 10h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (14/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Brasileirão Feminino, Bundesliga, Série A argentina e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 14.09.25 7h00 Futebol 'Payxão': estudo analisa performance da torcida do Paysandu nas arquibancadas Tese da UFPA estudou o que move o torcedor bicolor e como as manifestações de apoio ao clube são realizadas 14.09.25 7h00 Campeonato Inglês City x United: onde assistir ao vivo e escalações do Manchester Derby hoje (14) pela Premier League Manchester City e Manchester United disputam um Manchester Derby pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 14.09.25 11h00