Schumacher não está mais acamado e pode sentar em cadeira de rodas, diz jornal inglês Estadão Conteúdo 26.01.26 9h53 Uma reportagem publicada pelo jornal inglês Daily Mail afirma que Michael Schumacher não está mais acamado, mais de 12 anos depois do acidente de esqui sofrido. O grave episódio com o alemão ocorreu em dezembro de 2013, quando o ex-piloto de Fórmula 1 esquiava em Méribel, na França. De acordo com a reportagem, o jornalista Jonathan McEvoy se deslocou até a casa de veraneio da família de Schumacher, em Maiorca, na Espanha, para tentar obter informações sobre o estado de saúde do alemão. Após consultar e conversar com algumas fontes, o jornalista descobriu que o ex-piloto pode se locomover em uma cadeira de rodas. O jornal diz que Michael Schumacher segue recebendo atenção médica praticamente 24 horas por dia, por parte da esposa Corinna e de uma equipe de profissionais de saúde. Os progressos físicos, segundo o veículo de comunicação, permitem que o heptacampeão mundial de Fórmula 1 seja empurrado pelas propriedades em uma cadeira de rodas. "Você não pode ter a certeza que ele percebe tudo porque ele não consegue se comunicar", teria dito uma pessoa próxima da família de Schumacher ao jornalista. "A sensação que há é que ele percebe algumas coisas que se passam a sua volta, mas não todas", complementou. Desde o acidente, Michael Schumacher não é visto em público. Após sofrer o trauma na cabeça, o alemão foi mantido em coma induzido até junho de 2014. Antes, ele já havia saído da UTI. No início de 2025, três indivíduos foram condenados pela justiça da Alemanha por tentativa de extorsão à família de Schumacher. Entre eles, um ex-segurança do alemão, que trabalhou na casa do ex-piloto até 2020 e conseguiu mais de 1.500 arquivos pessoais de Schumacher. O alemão, lenda da Fórmula 1, conquistou o título do principal campeonato do automobilismo mundial em 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004. Foram 91 vitórias de Schumacher na categoria. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Schumacher cadeira de rodas jornal inglês COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Paysandu 'supera' Remo e leva mais torcedores ao estádio na 1ª rodada do Parazão Equipe bicolor se reencontrou com a torcida bicolor no último domingo (25), na Curuzu 26.01.26 9h47 FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia, promete ajuste e elogia jovem da base Júnior Rocha promete ajustes à equipe e disse que o momento do time é de evolução 25.01.26 21h11 Futebol Com gol anulado, Cametá e Castanhal empatam na 1ª rodada do Parazão Equipes não saíram do zero a zero e estrearam com empate no Campeonato Paraense 25.01.26 20h22 FUTEBOL Sem sustos e com gols de estreantes, Paysandu vence o São Raimundo na estreia do Parazão Papão não teve dificuldade para vencer a Pantera dentro da Curuzu 25.01.26 19h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo confirma saída de Marcos Braz e anuncia novo executivo de futebol; saiba quem é O Leão Azul informou o desligamento de Braz e afirmou que o novo executivo ficará de forma interina 25.01.26 17h54 Futebol Executivo Marcos Braz deixa o Remo às vésperas da estreia na Série A, diz jornalista Marcos Braz se reuniu com o presidente do Remo, Tonhão, e deixou o Leão Azul 25.01.26 17h15 futebol Mais um! Remo anuncia meia ex-Botafogo e Fortaleza para a temporada de 2026 Jogador já está em Belém e treina com o elenco azulino, segundo o clube 25.01.26 15h53 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (26/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta segunda-feira 26.01.26 7h00