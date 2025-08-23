Schroder diz que não se sente reconhecido como Nowitzki na Alemanha: 'Tenho a pele escura' Estadão Conteúdo 23.08.25 12h43 Um dos destaques do Sacramento Kings e da seleção alemã de basquete, Dennis Schroder afirmou que não se sente reconhecido em seu país por causa da cor da sua pele. Filho de pai alemão e mãe gambiana, o armador nascido em Braunschweig herdou do ídolo Dirk Nowitzki a missão de comandar a Alemanha, mas se ressente do tratamento distante daquele dispensado à lenda do basquete alemão. "Quando eu tinha 14 anos, em 2008, sentei-me em frente à televisão para assistir Dirk Nowitzki carregar a bandeira nos Jogos Olímpicos de Pequim. Na época, pensei: 'Que legal, não há honra maior'. É uma grande honra, mas para mim nunca será o mesmo que foi para Dirk", afirmou Schroder em entrevista à revista alemã Stern. "Nunca receberei o mesmo carinho neste país porque tenho a pele escura." Schroder será o capitão da Alemanha na Eurobasket, principal torneio de seleções da Europa, que terá início na quarta-feira. Contando com nomes como Franz Wagner, do Detroit Pistons, e os irmãos Wagner e Daniel Theis, a equipe chega ao torneio como uma das favoritas ao título, credenciada pela conquista do Mundial de 2023. O armador foi um dos destaques da vitoriosa campanha no Mundial e também esteve presente na conquista do bronze na última edição do campeonato continental, em 2022. Nos Jogos de Paris, no ano passado, os alemães ficaram na quarta posição. "Vamos ganhar o título. Se eu não estivesse convencido disso, não jogaria o torneio e preferiria passar meu tempo em Braunschweig", disse Schroder, confiante na boa atuação alemã na Eurobasket. Estrela solitária de sua geração, Nowitzki conduziu a Alemanha a um novo patamar no basquete, faturando o bronze no Mundial e a prata na Eurobasket. O ala-pivô, atualmente com 47 anos, também alcançou feitos impressionantes na NBA em 21 temporadas pelo Dallas Mavericks, incluindo o título de 2011 e 31.560 pontos anotados - é o sexto maior pontuador da liga na história. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete Eurobasket Alemanha Dennis Schroder Dirk Nowitzki COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Pedro Rocha soma 14 gols na temporada e levanta debate sobre dependência do Remo Atacante é artilheiro da Série B, responsável por 12 pontos do clube, mas colunistas divergem sobre a necessidade de alternativas no setor ofensivo 23.08.25 10h00 SÉRIE B Remo treina em Belém com time definido para enfrentar o Coritiba Pedro Rocha está suspenso e quatro jogadores do meio-campo seguem entregues ao departamento médico 22.08.25 15h30 Mais esportes Paraense Michel Pereira busca recuperação no UFC após duas derrotas seguidas: 'Bem preparado' Paraense luta na madrugada deste sábado (23), no UFC Xangai, contra o norte-americano Kyle Daukaus 22.08.25 12h07 Futebol Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina 22.08.25 8h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES O DESAFIO Jogo entre Remo e Coritiba irá definir destinos; confira prováveis escalações O Leão, que não irá contar com seu artilheiro, Pedro Rocha, suspenso, precisa vencer para acalmar a torcida, que anda na bronca, principalmente com o treinador António Oliveira 23.08.25 8h00 Campeonato Inglês Bournemouth x Wolves: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/08) pela Premier League Bournemouth e Wolverhampton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.08.25 10h00 SÉRIE B Pedro Rocha soma 14 gols na temporada e levanta debate sobre dependência do Remo Atacante é artilheiro da Série B, responsável por 12 pontos do clube, mas colunistas divergem sobre a necessidade de alternativas no setor ofensivo 23.08.25 10h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (23/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Liga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 23.08.25 7h00