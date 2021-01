SBT terá Mauro Beting e Téo José no Maracanã em final da Libertadores; 'Arena' terá edição especial

Após encaminhar a transmissão do Cariocão 2021, o SBT prepara mais uma aventura nas transmissões esportivas no canal. Neste sábado, durante a final da Copa Libertadores da América, a dona dos direitos de exibição prepara uma grande estrutura para a partida entre Palmeiras e Santos, no Maracanã. O "Arena SBT na final" será a edição especial e a equipe de comentaristas estará no estádio.+ Reta final! Veja os caminhos do seu time no Brasileirão 2020 e simule

Anteriormente, a expectativa do canal de Silvio Santos era enviar apenas o narrador Téo José e alguns repórteres em campo para transmitir a finalíssima diretamente do Maracanã. No entanto, de acordo com o Uol, a Conmebol librou que o SBT levasse toda a equipe ao estádio - mesmo com o aumento de casos de Covid-19 no Rio de Janeiro.

Com isso, os comentaristas Jorginho e Mauro Beting estarão na cobertura do confronto, que será às 17h (horário de Brasília), além de dois repórteres em campo. Quem não estará no Maraca e estará ao vivo pouco antes da partida será Benjamin Back, apresentador do programa "Arena SBT". A emissora escalou Benja para exibir uma edição especial do programa esportivo começando 15h45 (horário de Brasília), ao lado de Mano, Cicinho e Emerson Sheik.NOVOS PATROCINADORES CONFIRMADOSApós a partida, o jornal "SBT Brasil" terá toda a repercussão da festa de uma das equipes brasileiras. Para encaixar a transmissão da Libertadores - competição que começou a ser exibida nesta temporada pelo canal -, o SBT correu para confirmar a venda de cotas televisivas.

Além de Claro, Sportingbet.TV e Amazon, o laboratório Sanofi, dono da marca Dorflex, e a loja virtual Netshoes, de propriedade do Magazine Luiza, são novos parceiros comenrcias e patrocinadores na final, de acordo com o site.

NÚMEROS DA COVID​Ao todo, o Brasil alcançou a marca de 8.9 milhões de casos da doença no país, somando mais de 218 mil mortes por coronavírus, no último dia 27. A decisão do SBT era esperar que a situação no Rio melhorasse para então enviar sua equipe. Contudo, ao que parece, a escolha não considerou os números de Covid no Rio: em 72 horas, o Rio ganhou mil novos infectados e tem 90% dos leitos na cidade ocupados.