Esportes

Saúl opera o calcanhar, fará recuperação na Espanha e não tem data para voltar ao Flamengo

Estadão Conteúdo

Os titulares do Flamengo ainda degustam das férias após longa e vitoriosa temporada em 2025. Na reapresentação agendada para o início da próxima semana, o técnico Filipe Luís não terá o volante Saúl, que passou por cirurgia no calcanhar esquerdo nesta sexta-feira, em Madri, e não sabe quando retorna ao Brasil.

O jogador vinha sentindo muitas dores no pé na reta final e fez um acordo com o clube carioca para ir à Espanha passar pelo procedimento cirúrgico. A intervenção foi um sucesso e acompanhada à distância por Fernando Sassaki, médico rubro-negro.

"O meia Saúl Ñiguez foi submetido, na manhã desta sexta-feira (9), em Madri, a um procedimento cirúrgico no calcanhar esquerdo. A cirurgia foi realizada pelo médico holandês Niek van Dijk, uma das maiores referências mundiais nesse tipo de procedimento, e transcorreu sem intercorrências", informou o Flamengo.

"O médico do Flamengo, Fernando Sassaki, manteve contato com o profissional responsável e com o atleta, recebendo feedback positivo sobre a intervenção. Saúl permanecerá na Espanha, onde já iniciou o processo de recuperação, até ser liberado para retornar ao Brasil pelo médico que conduziu a cirurgia", explicou o clube.

Fora por algumas semanas de trabalho, Saúl perderá a final da Supercopa Rei, diante do Corinthians, no Mané Garrincha, em Brasília (1º de fevereiro), além das primeiras rodadas do Carioca e também do Brasileirão.

futebol

Carioca

Flamengo

Saúl Ñiguez
