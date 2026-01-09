Saúl opera o calcanhar, fará recuperação na Espanha e não tem data para voltar ao Flamengo Estadão Conteúdo 09.01.26 21h47 Os titulares do Flamengo ainda degustam das férias após longa e vitoriosa temporada em 2025. Na reapresentação agendada para o início da próxima semana, o técnico Filipe Luís não terá o volante Saúl, que passou por cirurgia no calcanhar esquerdo nesta sexta-feira, em Madri, e não sabe quando retorna ao Brasil. O jogador vinha sentindo muitas dores no pé na reta final e fez um acordo com o clube carioca para ir à Espanha passar pelo procedimento cirúrgico. A intervenção foi um sucesso e acompanhada à distância por Fernando Sassaki, médico rubro-negro. "O meia Saúl Ñiguez foi submetido, na manhã desta sexta-feira (9), em Madri, a um procedimento cirúrgico no calcanhar esquerdo. A cirurgia foi realizada pelo médico holandês Niek van Dijk, uma das maiores referências mundiais nesse tipo de procedimento, e transcorreu sem intercorrências", informou o Flamengo. "O médico do Flamengo, Fernando Sassaki, manteve contato com o profissional responsável e com o atleta, recebendo feedback positivo sobre a intervenção. Saúl permanecerá na Espanha, onde já iniciou o processo de recuperação, até ser liberado para retornar ao Brasil pelo médico que conduziu a cirurgia", explicou o clube. Fora por algumas semanas de trabalho, Saúl perderá a final da Supercopa Rei, diante do Corinthians, no Mané Garrincha, em Brasília (1º de fevereiro), além das primeiras rodadas do Carioca e também do Brasileirão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Carioca Flamengo Saúl Ñiguez COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03 Futebol TJD-SP rejeita recurso do Carajás e elimina equipe paraense da Copinha 2026 Time do sudeste do estado joga nesta sexta-feira (9), contra o Olímpico-SE, apenas para cumprir tabela. 09.01.26 14h08 MMA Sport Club Michel Pereira "Demolidor" encara Zachary Reese no UFC Houston em fevereiro 09.01.26 12h40 Futebol BO aponta farra em hotel antes de jogo da Tuna na Copinha; Clube contesta Incidente ocorre em um momento crítico para o time no campo. Lusa entra em campo nesta sexta (9) pela última rodada da primeira fase. 09.01.26 12h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante Enquanto isso, o elenco segue trabalhando na pré-temporada realizada no CT do Retrô, em Pernambuco 09.01.26 18h34 REFORÇO Remo anuncia empréstimo de lateral do Grêmio João Lucas estava no Grêmio na última temporada, chegou a iniciar a temporada como titular, mas perdeu espaço com uma lesão e não conseguiu retornar ao time 09.01.26 19h00 MAIS UM Remo contrata zagueiro experiente que estava no Ceará Marllon chega para atuar pelo lado direito da defesa, setor considerado estratégico pela comissão técnica azulina diante do calendário extenso de 2026 09.01.26 18h49 Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03