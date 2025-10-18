Sauber assume culpa por último lugar de Bortoleto e brasileiro mira prova principal nos EUA Estadão Conteúdo 18.10.25 8h58 A estreia de Gabriel Bortoleto no GP dos Estados Unidos não foi como o brasileiro esperava. Apesar do bom ritmo da Sauber, que colocou Nico Hülkenberg na quarta posição no grid para a corrida sprint deste sábado, apenas atrás de Red Bull e McLaren, o novato nem sequer registrou tempo na sexta-feira e largará na 20ª e última colocação na prova rápida. Bortoleto teve sua primeira tentativa no Q1 deletada por passar dos limites da pista e, no fim da atividade, sofreu com o tráfego no circuito de Austin e não conseguiu registrar uma volta rápida antes de o cronômetro zerar. estourar. Após o frustrante desempenho do brasileiro na classificação, a Sauber fez um mea culpa. "Sinto muito pelo Gabi. Se tivéssemos conseguido acertar naquela primeira volta, o resultado poderia ter sido diferente. Infelizmente, o 'timing' nos pegou de surpresa na segunda volta dele, assim como aconteceu com várias outras equipes", explicou Jonathan Wheatley, chefe da equipe, referindo-se a Yuki Tsunoda, da Red Bull, e Esteban Ocon, da Haas. "Isso é algo que vamos rever, analisar e aprender. A prioridade nos Estados Unidos continua clara: maximizar nosso potencial de pontuação. Este é um circuito onde ultrapassagens são possíveis, o que significa que precisaremos estar no nosso melhor para defender nossa posição", comentou o chefe da Sauber. Decepcionado com o 20º posto no grid da corrida sprint, Bortoleto espera utilizar a prova rápida para se familiarizar com a pista e apostar todas as fichas na prova principal, tanto na classificação, neste sábado, quanto na corrida deste domingo. "Infelizmente, não tenho muito a dizer. É obviamente decepcionante, especialmente porque nosso carro estava muito bom durante os treinos livres", disse o brasileiro. "Usaremos o sprint para aprender mais sobre esta pista e como nosso carro se comporta aqui, antes de nos concentrarmos em entregar resultados na classificação para a corrida principal." A corrida sprint do GP dos Estados Unidos terá início às 14h (horário de Brasília) deste sábado, antes da classificação para a prova principal, agendada para as 18h no Circuito das Américas, em Austin. A corrida, no domingo, 19ª etapa do Mundial de Fórmula 1, será às 16h. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP dos Estados Unidos Sauber Gabriel Bortoleto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES A matemática do futebol: conheça quem calcula o destino de Remo e Paysandu na Série B Criado na UFMG, o projeto “Probabilidades no Futebol” faz milhões de simulações para medir as chances de acesso e rebaixamento e se tornou referência entre torcedores e analistas 18.10.25 9h00 Futebol Paysandu x Tuna: Final do Parazão Sub-20 será transmitida pela Liberal+ no Youtube Partida começa às 9h30 no estádio Francisco Vasques, o Souza. 18.10.25 7h00 Futebol Em caso de acesso, Remo pode arrecadar até R$ 150 milhões em 2026, afirma jornalista Projeção foi feita por Carlos Ferreira. Além disso, clube pode garantir premiação de até R$ 3 milhões ainda neste ano. 17.10.25 17h49 Futebol Portões do Baenão abrirão três horas antes de Remo x Athletic-MG; saiba detalhes Equipes se enfrentam neste sábado (18), pela Série B do Brasileirão, às 20h30. 17.10.25 15h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu x Tuna: Final do Parazão Sub-20 será transmitida pela Liberal+ no Youtube Partida começa às 9h30 no estádio Francisco Vasques, o Souza. 18.10.25 7h00 JOGÃO Com desfalques importantes, Remo pega o Athletic-MG de olho na quinta vitória seguida A partida será disputada no Baenão, às 20h30, e pode colocar o Leão no G4 em caso de vitória — o time paraense ocupa a sexta posição, com 51 pontos, apenas um atrás do Goiás, quarto colocado 18.10.25 7h00 VISITA DESAGRADÁVEL Adversário do Remo, Athletic-MG tem desempenho acima da média como visitante Dos 37 pontos conquistados pelo Athletic até aqui, 20 foram somados longe de São João del Rei 17.10.25 22h32 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (18/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 18.10.25 7h00