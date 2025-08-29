São Paulo vai sediar maior feira de esportes olímpicos da América Latina em setembro Estadão Conteúdo 29.08.25 19h27 A cidade de São Paulo vai se tornar o ponto central do esporte olímpico entre os dias 24 e 28 de setembro com a realização da COB EXPO 2025. O evento, promovido pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), chega a sua terceira edição e vai reunir uma vasta gama de participantes, incluindo confederações, atletas, marcas, entidades esportivas e profissionais do setor. Mais de 70 mil pessoas são esperadas para participar dos cinco dias de atividades, que contarão com painéis, palestras, ativações, cursos de capacitação. A feira de esportes olímpicos acontece no Pro Magno Centro de Eventos. O público esperado pelos organizadores atinge os mais variados segmentos e vão desde estudantes, profissionais da área, representantes de federações e confederações, patrocinadores e ainda pessoas que se identificam com o universo olímpico. "A COB EXPO é uma oportunidade única para troca de conhecimento, networking e experiências enriquecedoras para todos os profissionais e apaixonados pelo esporte", afirma Manoela Penna, diretora de Comunicação e Marketing do COB. A grade de cursos já foi divulgada e conta com inúmeros profissionais, atletas e ex-atletas renomados entre os palestrantes. Para comprar, basta acessar o site cobexpo.com.br e escolher em meio às mais variadas opções. "Estamos preparando uma programação de alto nível, com painéis liderados por especialistas renomados", afirmou Manoela. Além das atividades presenciais, o evento oferecerá seis palestras ao vivo (duas por dia) que serão realizadas sem opção de gravação, garantindo exclusividade a quem adquirir. A edição de 2025 traz novidades como espaços temáticos para experiências imersivas, incluindo uma Arena de Inverno para apresentações de modalidades de gelo, e a ampliação das oportunidades de conexão entre os agentes do esporte nacional, fortalecendo o ecossistema olímpico brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave COB feira esportes olímpicos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B ‘Torcedor tem o direito de cobrar, mas precisa acreditar em nós’, diz Jaderson Azulino acredita em evolução do time e mira resultado positivo contra o Amazonas. 29.08.25 18h50 SÉRIE B Leandro Vilela destaca necessidade de reação imediata do Paysandu: ‘Precisamos pontuar’ Meia reconhece momento difícil, pede pontuação diante do CRB e projeta mudança de postura para sair da zona de rebaixamento 29.08.25 16h29 FUTEBOL Vai sair? Atacante pode trocar o Remo por clube da Série A do Brasileirão Atacante Pedro Rocha está na mira do São Paulo. Jogador é o artilheiro da Série B e possui uma multa rescisória de R$30 milhões 29.08.25 15h02 Dirigentes do Remo apoiam saída de António Oliveira e clube aguarda Marcos Braz, diz jornalista Pressionado pela falta de resultado, técnico pode deixar a equipe azulina 29.08.25 13h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES PÓS-JOGO António Oliveira defende exibição do Remo e critica jornalistas: 'Vocês não me conhecem' O português considerou que o Remo fez uma partida de “grande qualidade”, mas pouco eficaz, destacando as chances criadas 29.08.25 0h46 Pressão Pressão aumenta e diretoria do Remo deve definir destino de António Oliveira nesta sexta Torcida cobra mudanças, diretoria se divide e desempenho no Mangueirão pesa contra o português 29.08.25 10h19 Dirigentes do Remo apoiam saída de António Oliveira e clube aguarda Marcos Braz, diz jornalista Pressionado pela falta de resultado, técnico pode deixar a equipe azulina 29.08.25 13h44 REVOLTA Torcida do Remo tenta invadir gramado do Mangueirão após derrota; dois são detidos Durante a ação, um casal vestido com a camisa de uma torcida organizada foi detido 29.08.25 0h06