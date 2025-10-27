Capa Jornal Amazônia
São Paulo termina Brasileirão 'fora de casa' por causa de shows no MorumBis e em busca de metas

Estadão Conteúdo

A vitória do São Paulo sobre o Bahia neste sábado foi a última da equipe de Hernán Crespo no MorumBis em 2025. Isto porque, a partir da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o clube deverá mandar suas partidas "fora de casa" em função dos shows internacionais que o estádio receberá em novembro.

Entre outubro e novembro, o MorumBis receberá seis shows, de quatro bandas e artistas diferentes. A primeira será o Imagine Dragons, nos dias 31 de outubro e 1º de novembro. Linkin Park, Dua Lipa e Oasis também se apresentam no estádio até o fim do ano. Confira o calendário abaixo.

Imagine Dragons: 31 de outubro e 1º de novembro Linkin Park: 8 de novembro Dua Lipa: 15 de novembro Oasis: 22 e 23 de novembro

Nesse período, serão quatro compromissos que o São Paulo terá de mandar longe do MorumBis. Dois destes (Flamengo e Red Bull Bragantino) já estão confirmados para a Vila Belmiro, em processo de reciprocidade entre a diretoria tricolor e a do Santos, que também disputou jogos como mandante no MorumBis nesta temporada. As duas outras partidas, contra Juventude e Internacional, ainda não tiveram locais confirmados.

Com isso, o São Paulo, que ocupa a nona posição no Campeonato Brasileiro, não terá o apoio do MorumBis em busca da vaga na Libertadores e a meta esportiva de 2025 no Brasileirão, estabelecida no orçamento para este ano. Nele, a gestão do presidente Julio Casares trabalhou com, ao menos, um sexto lugar na competição nacional.

Vale destacar que, com Palmeiras e Flamengo no G-4, existe a possibilidade de o sétimo colocado do Brasileirão garantir vaga na fase preliminar da Libertadores no próximo ano, caso uma das equipes, semifinalistas no torneio continental, consiga conquistar o título.

Os shows no MorumBis auxiliam no balanço financeiro do São Paulo. Em junho, clube e Live Nation firmaram parceria exclusiva até 2031 para a realização das apresentações no estádio. O acordo também previu construção de túneis permanentes ligando a área dos anéis de circulação ao gramado - utilizados como acessos às áreas Premium e Pista Comum durante os shows.

Por outro lado, não ter o MorumBis disponível para a equipe profissional é um incômodo para Crespo. "Não sei se é importante o que eu penso, é assim, quando cheguei já sabia (sobre os shows no estádio)", disse o treinador argentino. "Em dezembro, posso dar a minha opinião do que eu acho que deveríamos fazer, e vamos ver se vão aceitar ou não." O treinador também não garantiu a permanência na equipe para 2026.

A série de shows no MorumBis também faz com que, ao fim desta maratona, seja necessário fazer o replantio do gramado, dada à pressão que a pista e o palco exercem sobre o campo são-paulino. Também será necessária uma força-tarefa para retirar as estruturas das bandas e artistas ao longo das próximas semanas.

Esta não é a primeira vez que o São Paulo receberá shows no MorumBis. Em abril, o estádio foi palco das apresentações do grupo sul-coreano Stray Kids. À época, no entanto, não foi um obstáculo para a equipe, que conseguiu articular mudanças junto à CBF e à Conmebol de seus compromissos.

CONFIRA O CALENDÁRIO DO SÃO PAULO COMO MANDANTE ATÉ O FIM DO BRASILEIRÃO:

05/11 - São Paulo x Flamengo - Vila Belmiro - 32ª rodada 08/11 - São Paulo x Red Bull Bragantino - Vila Belmiro - 33ª rodada 23/11 (data base) - São Paulo x Juventude - Local indefinido - 35ª rodada 03/12 (data base) - São Paulo x Internacional - Local indefinido - 37ª rodada

futebol

Brasileirão

São Paulo FC

MorumBis

shows
