São Paulo supera falha de goleiro estreante para buscar empate contra o Sport no Brasileirão Estadão Conteúdo 16.08.25 20h58 Com o foco total nas oitavas de final da Libertadores, o São Paulo conseguiu buscar um empate heroico na Ilha do Retiro, pelo Brasileirão. Com apenas dois jogadores que atuaram na Colômbia, no meio da semana, o time tricolor chegou a estar com dois gols atrás no placar, mas buscou o empate de 2 a 2, muito pelas mexidas de Hernán Crespo, com gols de Lucas Moura e Maik, e ganha motivação para a decisão durante a semana. O Sport frustra novamente seu torcedor, que ainda não viu uma vitória da equipe na Ilha do Retiro. Com roteiro semelhante àquele vivido contra o Santos, a equipe não resistiu ao ímpeto do São Paulo, cedeu o empate e continua amargando a lanterna da competição. A igualdade faz o São Paulo se manter na briga por uma vaga no G-6, se mantendo na sexta posição do Brasileirão, com 29 pontos em 20 confrontos disputados até aqui. COMO FOI O JOGO Mesmo com o time mexido em relação aos 11 ideais, na visão de Crespo, o São Paulo iniciou a partida com o controle da bola e se colocando no campo de ataque do Sport. Mas todo o trabalho planejado foi 'pelos ares' aos cinco minutos, com o erro de Young, estreante na meta são-paulina. O goleiro reserva, ainda sem ritmo de jogo, entregou a bola nos pés de Lucas Lima. O meia, ex-Santos, aproveitou o presente para marcar seu primeiro gol no Brasileirão e retribuiu a festa que a torcida do Sport fez nas arquibancadas da Ilha do Retiro. À frente no placar, o Sport conseguiu se aproveitar da apatia são-paulina, com apenas dois jogadores que atuaram na última partida, na Colômbia, para desacelerar o ritmo da partida, apostando em contra-ataques. Derik Lacerda, principalmente, era o alvo dos lançamentos da defesa pernambucana para o campo de ataque. No São Paulo, as principais jogadas surgiam das bolas paradas. Do escanteio pela esquerda, Pablo Maia criou a chance mais clara da primeira etapa, mas acertou o travessão. No segundo tempo, roteiro semelhante. O Sport aproveitou o ritmo lento do São Paulo no início e ampliou o placar. Derik Lacerda, que foi o alvo do ataque desde o primeiro tempo, converteu o cruzamento de Matheusinho, sem chances para a defesa de Young. Crespo até tentou modificar a postura do São Paulo no segundo tempo, promovendo as entradas de Lucas Moura, André Silva, Ferraresi e do jovem Henrique. E foi justamente a partir destas mudanças que o São Paulo encontrou uma forma de se manter vivo na partida, apesar dos problemas de criação. Do escanteio, arma mais letal do São Paulo na partida, Henrique encontrou Lucas Moura, livre, na pequena área para diminuir a vantagem dos pernambucanos. Depois disso, com o Sport exposto, conseguiu se colocar mais no ataque, forçando três intervenções de Gabriel Ferreira em menos de três minutos. Passado esse ímpeto tricolor após o gol, o Sport tentou repetir o plano do primeiro tempo: desacelerar a partida e queimar o relógio. Daniel Paulista promoveu a entrada de Pablo e Barletta para manter a bola no campo de ataque. Do outro lado, o São Paulo apostava nas bolas aéreas, na tentativa de igualar o marcador. Na reta final, já nos acréscimos, chegou o empate. Depois do bate e rebate na grande área, Maik pegou de primeira, da entrada da área, para igualar o marcador. A bola chegou a bater na trave, depois de cruzamento na pequena área, antes de sobrar livre para o jovem tricolor. O São Paulo, semelhante ao que ocorreu após o gol de Lucas, impôs domínio sobre a defesa do Sport. Forçou intervenções da zaga do Sport, mas não conseguiu a vitória na Ilha do Retiro. Ponto heroico, no entanto, que dá confiança para a decisão no MorumBis, contra o Atlético Nacional. FICHA TÉCNICA: SPORT 2 X 2 SÃO PAULO SPORT: Gabriel Ferreira; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Igor Cariús (Kevyson); Zé Lucas e Christian Rivera; Matheusinho (Pedro Augusto), Lucas Lima e Léo (Barletta); Derik Lacerda (Pablo). Técnico: Daniel Paulista. SÃO PAULO: Young; Maik Viegas, Alan Franco (Ferraresi), Sabino e Patryck; Luan (Bobadilla) e Pablo Maia; Gonzalo Tapia, Rodriguinho (Lucas Moura) e Ferreirinha (Henrique); Juan Dinenno (André Silva). Técnico: Hernán Crespo. GOLS: Lucas Lima, aos 5 minutos do primeiro tempo; Maik Lacerda, aos 5, Lucas Moura, aos 21, e Maik, aos 47 do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS: Christian Rivera, Derik Lacerda e Kevyson (Sport); Maik (São Paulo). CARTÃO VERMELHO: Juan Branda (auxiliar do São Paulo). ÁRBITRO: Lucas Paulo Torezin (PR). PÚBLICO: 26.104 pessoas. RENDA: R$ 1.329.260,00. LOCAL: Ilha do Retiro, no Recife (PE). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Sport São Paulo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Com dois desfalques, Remo está escalado para enfrentar o Botafogo-SP pela Série B Remo tenta entrar no G4 da Série B 16.08.25 15h20 SÉRIE B Remo recebe Botafogo-SP no Mangueirão para tentar retornar ao G-4 da Série B Time azulino conta com retornos importantes e apoio da torcida para tentar quebrar tabu contra adversário paulista 16.08.25 7h00 Futebol Vasco investiga denúncia de assédio sexual contra gestor financeiro Ex-funcionária registrou boletim de ocorrência. Presidente Pedrinho determinou apuração interna dos fatos. 15.08.25 20h49 Futebol ‘Vai causar dor’, diz Ricardo Gluck Paul sobre implementação do fair play financeiro no Brasil Descentralização e autonomia foram apontados como prioridades para o novo modelo de gestão 15.08.25 15h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo recebe Botafogo-SP no Mangueirão para tentar retornar ao G-4 da Série B Time azulino conta com retornos importantes e apoio da torcida para tentar quebrar tabu contra adversário paulista 16.08.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (16/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Campeonato Brasileiro Feminino, Coppa Italia, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 16.08.25 7h00 REFORÇO Eduardo Melo e Yago Ferreira já estão em Belém para assinar com o Remo A informação foi confirmada pelo diretor executivo do clube, Marcos Braz 16.08.25 15h38 SÉRIE B Remo decepciona mais uma vez em casa e só empata com o Botafogo-SP O Leão estaciona nos 34 pontos e pode perder a quinta posição ainda nesta rodada. O próximo jogo do time será contra o Coritiba, no próximo sábado, no Couto Pereira 16.08.25 18h06