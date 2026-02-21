Capa Jornal Amazônia
São Paulo supera crise política, bate o Bragantino e vai às semifinais do Paulistão

Estadão Conteúdo

Apesar do clima de incerteza na política do São Paulo, com denúncias de diferentes alas do clube, a equipe de Hernán Crespo demonstrou mais uma vez estar blindada dos assuntos extracampo e avançou às semifinais do Paulistão. A equipe tricolor bateu o Red Bull Bragantino, neste sábado, por 2 a 1, em partida disputada em Bragança Paulista. Bobadilla e Lucas marcaram para o time tricolor. A equipe do interior, que ainda não tinha perdido no Estadual, diminuiu com Gustavo Marques.

Agora o São Paulo aguarda os resultados dos demais jogos das quartas do Paulistão para saber quem irá enfrentar nas semifinais. O time de melhor campanha na tábua de classificação geral vai enfrentar o quarto mais bem classificado, enquanto o segundo encara o terceiro.

A equipe são-paulina não terá o MorumBis à disposição para a próxima fase porque o estádio irá receber uma série de shows da banda de rock Ac/Dc. Existe a possibilidade de o Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, ser utilizado.

Por ter melhor campanha do que o São Paulo na primeira fase (3º contra o 6º colocado), o Bragantino teve a vantagem de disputar a vaga na semifinal em casa e usou deste fator para pressionar o São Paulo logo nos primeiros minutos. O time tricolor não se desesperou, defendeu bem e soube trabalhar as trocas de passe para ocupar o campo adversário e sair do sufoco. A equipe são-paulina reclamou muito e pediu pênalti quando Lucas Ramon caiu na grande área após disputa com o zagueiro.

O ritmo enérgico da partida implicou em duras disputas de bola, empurra-empurra entre os atletas e cartões amarelos distribuídos para os dois lados. O São Paulo teve dificuldade para entrar na área do Bragantino tabelando e apostou nos cruzamentos para Calleri e Luciano. Do outro lado, o time de Bragança fez o que sabe de melhor: recuperar a bola e sair ao ataque em velocidade. Aos 33, o goleiro Rafael fez grande defesa em finalização de Gustavinho dentro da grande área. A bola ainda pegou na trave antes de ser rifada pelos zagueiros.

Além dos cruzamentos à área, outra jogada exercitada pelo São Paulo ao longo da etapa inicial foi os lançamentos nas costas da defesa do Bragantino, especialmente pelo lado direito. A estratégia deu frutos e, aos 39 minutos, o lateral Lucas Ramon recebeu com liberdade, invadiu a área e cruzou. No rebote do goleiro Cleiton, o volante Bobadilla, que voltou ao time titular após se recuperar de lesão na coxa, apareceu como elemento surpresa para colocar os visitantes à frente do placar.

O Bragantino voltou do intervalo com o objetivo de repetir a pressão esboçada no início do primeiro tempo, mas levou um banho de água fria logo aos seis minutos da etapa final. Em cobrança de falta ensaiada, Luciano escorou de cabeça para deixar Lucas Moura, na pequena área, em condições de só empurrar para os fundo das redes.

A boa vantagem no placar deixou o São Paulo confortável na partida. Naturalmente, o Bragantino ficou com maior posse de bola e iniciou uma pressão. O problema é que a equipe tricolor praticamente abdicou do ataque e viu os donos da casa diminuírem aos 27, com o zagueiro Gustavo Marques, de cabeça. O gol botou fogo na partida e Crespo acionou o banco de reservas, promovendo a entrada do zagueiro Ferraresi no lugar de Luciano para reforçar a defesa.

Antes mesmo de descontar no placar, o técnico Vagner Mancini já havia realizado substituições para oxigenar o Bragantino. Após o gol, foi para o tudo ou nada e tirou um lateral para colocar um atacante. Pelo lado do São Paulo, Crespo botou o meia Cauly, ex-Bahia, para estrear e a equipe tricolor tentou ficar mais com a bola e "cozinhar" a partida.

Os são-paulinos também souberam ganhar minutos e gastar tempo a cada falta cometida pelo rival - essencial para manter o resultado positivo com os dez minutos de acréscimo da partida. Antes do fim, o zagueiro Alan Franco recebeu o segundo amarelo e foi expulso: dor de cabeça para Crespo para o próximo jogo no Estadual.

RED BULL BRAGANTINO 1 X 2 SÃO PAULO

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado (Vinicinho), Gustavo Marques, Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Gabriel (Ignacio Sosa), Matheus Fernandes (Herrera) e Gustavinho; Lucas Barbosa, Henry Mosquera (Eduardo Sasha) e Isidro Pitta (Fernando). Técnico: Vagner Mancini.

SÃO PAULO - Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla, Marcos Antônio (Cauly), Danielzinho (Pablo Maia) e Lucas Moura (Tapia); Luciano (Ferraresi) e Calleri. Técnico: Hernán Crespo.

ÁRBITRO - Daiane Muniz.

GOLS - Bobadilla, aos 39 do primeiro tempo; Lucas Moura, aos 6, e Gustavo Marques, aos 27 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Barbosa e Ignacio Sosa (Bragantino); Bobadilla, Enzo Díaz, Alan Franco, Calleri e Pablo Maia (São Paulo).

CARTÕES VERMELHOS - Alan Franco (São Paulo).

PÚBLICO - 7.019.

RENDA - R$ 409.420,00

LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

futebol

Paulista

São Paulo

Bragantino
Esportes
