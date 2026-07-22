São Paulo sofre virada em 5 minutos e volta da parada da Copa derrotado pelo Athletico-PR Estadão Conteúdo 22.07.26 23h47 O São Paulo perdeu por 2 a 1 para o Athletico Paranaense nesta quarta-feira, ao sofrer uma virada em cinco minutos no segundo tempo, depois de terminar a etapa inicial vencendo por 1 a 0 no Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista. Válida pela 19ª rodada, a partida não foi disputada no MorumBis por causa dos shows do cantor britânico Harry Styles. Com 25 pontos, o time comandado por Dorival Júnior está no meio da tabela, em nono lugar, a cinco pontos do Red Bull Bragantino, quinto colocado, e a cinco também do Vasco, 17º colocado, primeira posição dentro da zona de rebaixamento. O time paranaense é o terceiro, com 33. O São Paulo foi dominante no primeiro tempo, mas não chegou a ter um volume ofensivo tão intenso e demorou para conseguir ferir de verdade o adversário. Precisou de um falta para finalmente mostrar agressividade e no mesmo lance foi recompensado com bola na rede. Foi boa a batida de Artur, autor do gol, mas o goleiro Santos colaborou falhando ao tentar fazer a defesa. Dorival Júnior precisou fazer uma substituição ainda aos 20 minutos primeiro tempo, porque o zagueiro Rafael Tolói se lesionou e precisou ser substituído por Osorio. Sem maiores prejuízos ao sistema defensivo após a substituições, os são-paulinos continuaram dominando as ações do jogo. O Athletico-PR, por sua vez, levou pouco perigo ao gol tricolor. Suas investidas no campo de ataque se resumiam a bolas longas, geralmente lançadas para Viveros, que não conseguia evoluir os lances, muito em razão de receber isolado, sem suficiente apoio dos companheiros para desenvolver a jogada da melhor forma. O primeiro minuto do segundo mudou completamente o panorama da partida. Depois de muitos erros e frustrações ao longo da primeira etapa, Viveros recebeu lançamento de Luiz Gustavo e cruzou rasteiro para Leozinho acertar a trave. A bola ficou com o Athletico, e um cruzamento de Jadson desviado por Lucas Ramon terminou em gol de Leozino, bem posicionado dentro da pequena área. Passaram-se cinco minutos entre o empate e a virada. O responsável foi, de novo, Leozinho, desta vez com um chute cruzado sem chances para Rafael. Em desvantagem, os são-paulinos fizeram um jogo desorganizado, com resoluções ruins quando chegava perto da área. Finalizações desenfreadas esbarravam na defesa adversária ou ultrapassavam a linha de fundo. Por isso, pode se dizer que em nenhum momento estiveram perto de buscar o empate. FICHA TÉCNICA SÃO PAULO 1 X 2 ATHLETICO-PR SÃO PAULO - Rafael; Lucas Ramon (Victor Sá), Arboleda, Rafael Tolói (Osorio) e Wendell; Bobadilla (Danielzinho), Pablo Maia (Ferreirinha) e Marcos Antônio; Arthur, Calleri (André Silva) e Luciano. Técnico: Dorival Júnior. ATHLETICO-PR - Santos; Arthur Dias (Terán), Aguirre e Esquivel; Gilberto (Gilberto Júnior), Jadson, Luiz Gustavo, João Cruz (Claudinho), Leozinho (Isaac) e Mendoza; Viveros. Técnico: Odair Hellmann. GOLS - Artur, aos 18 minutos do primeiro tempo. Leozinho, a um e aos seis minutos do segundo tempo. ÁRBTIRO - Alex Gomes Stefano (RJ). CARTÕES AMARELOS - Arthur Dias. RENDA - R$ 345.000,00. PÚBLICO - 6.487 torcedores. LOCAL - Estádio Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro São Paulo FC Athletico-PR COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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