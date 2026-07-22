Flamengo goleia a Chapecoense com dois de Pedro, novo artilheiro do Brasileirão Estadão Conteúdo 22.07.26 23h41 Mesmo com um ritmo de jogo lento, o Flamengo fez prevalecer a sua ampla superioridade técnica e goleou por 4 a 0 a Chapecoense, nesta quarta-feira, na Arena Condá, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pedro marcou dois gols e assumiu a artilharia isolada, com 12 gols, um na frente de Viveros do Athletico-PR. O Flamengo manteve a vice-liderança isolada, agora com 37, mas continua sete pontos atrás do líder Palmeiras, em uma disputa que promete se estender até o fim da temporada. O time carioca, porém, tem um jogo a menos, porque ainda vai pegar o Mirassol em jogo adiado da quarta rodada. A CBF confirmou o jogo para dia 16 de agosto. A Chapecoense, com apenas nove pontos, é lanterna. Os visitantes demoraram um pouco para se adaptaram ao piso escorregadio por causa da chuva. Tanto que a Chapecoense quase abriu o placar aos 17 minutos, numa bela jogada de Marcinho pelo lado direito. Ele deu um drible da vaca em Léo Pereira e cruzou para dentro da área, onde Giovanni Augusto bateu no canto. O goleiro Rossi saltou ao espalmar para escanteio. O Flamengo manteve a calma e com seu toque de bola refinado fez o primeiro gol aos 25 minutos, com o artilheiro Pedro. Ele recebeu de Bruno Henrique, passou por dois adversários e chutou de primeira, surpreendendo o goleiro Matheus Aurélio. Um belo gol. Com domínio total em campo, o time carioca ampliou aos 37 minutos, mas num lance bizarro. Emerson Royal fez o levantamento na área, onde a dupla de zagueiros subiu junta e se chocou no alto. A bola tocou na cabeça de Rafael Thyere e entrou. Um gol contra, após uma grande trapalhada. O time catarinense ainda criou outra boa chance, aos 41, quando Bolasie chutou da linha da grande área, a bola desviou no corpo de Ayrton Lucas e saiu tirando tinta da trave direita de Rossi. Ainda no primeiro tempo, o Flamengo perdeu o atacante Plata com lesão. Ele deixou a vaga para Lorran que marcou o terceiro gol no início do segundo tempo, num lance de persistência. Após uma bola esticada, Bruno Pacheco tentou fazer a proteção com o corpo, mas Lorran se aproximou rápido, tocando por baixo na bola. O goleiro Matheus Aurélio ainda defendeu, mas o rebote caiu no pé esquerdo do flamenguista que bateu para o gol vazio: Flamengo, 3 a 0. Com a vantagem, o Flamengo tirou o pé e permitiu chances de gols à Chapecoense, que só não marcou porque Rossi fez boas defesas. Aos 21, Giovanni Augusto apareceu livre no lado direito e chutou forte, porém, sem ângulo. Rossi rebateu para fora. Aos 33, Anderson Rodrigues apareceu na área também pela direita e chutou rasteiro, mas Rossi aliviou com o pé direito. O Flamengo, porém, não desperdiçou quando teve chance. Samuel Lino chutou de fora da área e Pedro desviou de cabeça na frente do goleiro, num lance de oportunismo do artilheiro. Fim da goleada, aos 40 minutos. O Flamengo reencontra a sua torcida no domingo, às 18h30, no Maracanã, quando vai receber o São Paulo, pela 20ª rodada. No sábado, a Chapecoense vai até a Vila Belmiro para enfrentar o Santos, que deve ter o retorno de Neymar. O jogo vai começar às 18h30. FICHA TÉCNICA CHAPECOENSE 0 X 4 FLAMENGO CHAPECOENSE - Matheus Aurélio; Everton, Rafael Thyere, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, David (Ênio), Vinícius Baliero (Bruno Matías) e Giovanni Augusto (Kássio); Bolasie (Neto Pessoa) e Marcinho (Rubens). Técnico: Rafael Lacerda. FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Vitão, Léo Pereira (Danilo) e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Erick Pulgar, Jorginho (Evertton Araújo) e Samuel Lino; Plata (Lorran), Pedro e Bruno Henrique (Arrascaeta). Técnico: Leonardo Jardim. GOLS - Pedro, aos 25, e Rafael Thyere, contra, aos 37 minutos do primeiro tempo; Lorran, aos dois, e Pedro, aos 40 do segundo. CARTÕES AMARELOS - Não houve. ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS). RENDA - R$ 1.605.755.00. PÚBLICO - 13.769 torcedores. LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Flamengo Chapecoense COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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