São Paulo sofre com lesões no ataque e vai para clássico com o Santos sem quarteto

O São Paulo não terá, para o clássico contra o Santos, ao menos três jogadores do quarteto de ataque que levantou expectativas no começo da temporada 2025. Jonathan Calleri sofreu entorse no joelho esquerdo no empate com o Botafogo, pela quarta rodada do Brasileirão. Exames de imagem que serão feitos na manhã desta quinta-feira darão o diagnóstico da situação do atacante.

A partida tinha apenas 35 minutos quando o argentino tentou dividir uma bola com Marlon Freitas. Ao saltar e cair no gramado, o jogador torceu o joelho direito. A imagem mostra que o pé de Calleri fica preso no gramado sintético, enquanto o corpo do atleta tende a continuar o movimento.

Além do argentino, o elenco são-paulino ainda tem como baixas Lucas Moura, em recuperação de um trauma no joelho direito, e Oscar, com lesão na região posterior da coxa esquerda. O camisa 8 continua com cronograma de recuperação no Núcleo de Reabilitação Esportiva, Fisioterápica e Fisiológica (Reffis) do CT de Cotia. Por outro lado, o camisa 7 já realiza trabalhos de corrida no campo e exercícios com bola na fisioterapia.

Sem o trio, Luciano pode ser o único do quarteto em campo no clássico. A comissão técnica de Luis Zubeldía tem sofrido com o elenco reduzido na temporada e apelado para garotos até mesmo entre os titulares

Ferreirinha tem aproveitado as chances e ganhou destaque, com quatro gols nos últimos três jogos. Outros que surgem para socorrer o São Paulo são os garotos campeões da Copa São Paulo de Juniores de 2025.

Contra o Alianza Lima, pela Copa Libertadores, e o Cruzeiro, pelo Brasileirão, Lucas Ferreira, de 18 anos, foi escolhido como titular. Ele também entrou contra o Botafogo. Quem também esteve nos últimos três jogos foi Matheus Alves, de 20.

Artilheiro do torneio de base e principal destaque do time campeão, o atacante Ryan Francisco, de 18, entrou apenas contra o Cruzeiro. O meia Rodriguinho, que, com 21 anos, já não integrava o sub-20 no começo do ano, foi alternativa diante o Botafogo.

O departamento médico são-paulino ainda tem duas peças-chave do meio-campo. Em etapa semelhante a Lucas, está Pablo Maia, que se recupera de uma cirurgia no tornozelo direito. Já Luiz Gustavo está em repouso, após um quadro de tromboembolismo pulmonar e não tem previsão de retorno.

Nesta quinta-feira, os jogadores são-paulinos que não foram relacionados para o duelo contra o Botafogo treinam normalmente. O grupo completo se reapresenta no CT da Barra Funda na sexta-feira e treina também no sábado.

O clássico com o Santos, pela quinta rodada do Brasileirão, é no domingo, no MorumBis, às 16h. Em busca da primeira vitória no campeonato, o São Paulo é 16º, com quatro pontos. Os santistas têm os mesmos quatro, mas estão em 12º após vencerem o Atlético-MG.