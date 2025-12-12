Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

São Paulo: site expõe racha no DM e bastidor da crise de lesões que incluem receita de Mounjaro

Estadão Conteúdo

A crise no departamento médico (DM) do São Paulo em 2025, que resultou em mais de 70 ausências de jogadores por problemas físicos, teve seu bastidor revelado nesta sexta-feira, 12, pelo portal Uol. O clube não passou incólume à febre das canetas emagrecedoras e discordâncias em torno da prescrição do medicamento Mounjaro a atletas fizeram parte de um racha em um setor vulnerável à política interna.

Segundo a publicação, as polêmicas giraram em torno do nutrólogo Eduardo Rauen, que prescreveu o Mounjaro a dois jogadores sem o conhecimento de vários outros profissionais da área de saúde do São Paulo. Rauen defendeu sua conduta, explicando que o medicamento tem indicação formal para pacientes com Índice de Massa Corporal (IMC) acima de 27,5, quando associado a comorbidades, como lesões articulares, e sempre com acompanhamento médico. Ele ressaltou que os dados coletados indicaram que os atletas conseguiram perder peso corporal, diminuir o percentual de gordura e melhorar a massa muscular.

Contudo, a conduta de Rauen gerou mal-estar, agravado pelo fato de ele indicar um fornecedor que entregava o medicamento com embalagem, rótulo e bula em inglês, sugerindo que o produto não havia sido adquirido no Brasil. O profissional, que montou o novo setor TecFut (focado na parte metabólica, nutrição e suplementação), atuava em um contexto de falta de integração com o DM fixo do clube.

A crise se aprofundou porque profissionais trazidos por diferentes caminhos e sem integração discordavam abertamente sobre protocolos de carga, condutas de prevenção de lesões e reabilitação. O ambiente, considerado "insustentável" por dirigentes, motivou uma reformulação profunda para 2026, que inclui um pacote de demissões de profissionais com anos de casa, em uma tentativa de reerguer a identidade do clube no tratamento de lesões.

Ainda de acordo com a publicação, o superintendente Márcio Carlomagno admitiu que a falta de alinhamento foi problemática, servindo 2025 como "exemplo de como não devemos trabalhar". A cúpula são-paulina avaliou que a raiz do alto número de lesões estava no balanceamento das cargas de treinamento na fisiologia e preparação física. A avaliação interna sugeriu que os fisiologistas e preparadores fixos não tinham iniciativa para se posicionarem frente à comissão técnica e ajustar as atividades, um fator preponderante para as lesões.

A turbulência no DM do São Paulo se arrasta há pelo menos quatro anos. Em 2021, o presidente Julio Casares prometeu reformular a área, criando um conselho de notáveis com o médico Turíbio Leite de Barros e o ex-jogador Kaká. O atrito surgiu quando a recém-criada Divisão de Excelência Médica (DEM) tentou subordinar este conselho, resultando na renúncia coletiva de seus nove membros em julho de 2022. O ciclo de instabilidade incluiu demissões de figuras importantes, como o fisioterapeuta Ricardo Sasaki (2022) e o médico Tadeu Moreno (2023).

Em meio à crise, o clube manteve o auxílio externo, frequentemente acionando o ortopedista Moisés Cohen, uma referência nacional, para casos complexos de reabilitação, como o do meia-atacante Lucas Moura, que até hoje sofre com dores no joelho direito causada por um estiramento da cápsula posterior e lesão ligamentar parcial.

Para 2026, o São Paulo está focando em dar mais autonomia e protagonismo a Rauen ao mesmo tempo em que busca garantir a integração total entre as áreas e profissionais, reconhecendo que a falta de unidade foi um fator importante para os resultados abaixo do estimado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

São Paulo FC

crise

lesões
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

MANTO BICOLOR

Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo

O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016

13.12.25 18h56

FUTEBOL

Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes

Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13)

13.12.25 17h26

FUTEBOL

Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG

Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental

13.12.25 16h00

FUTEBOL

Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais

Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube

13.12.25 15h22

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa

Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo

13.12.25 18h30

MAIS ESPORTES

Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar

Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa

03.11.25 14h25

futebol

No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight

Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10)

14.12.25 0h36

FUTEBOL

Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes

Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13)

13.12.25 17h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda