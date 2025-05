São Paulo renova com o 'talismã' Lucca até abril de 2028: 'Minha segunda família'

Autor do gol do empate por 1 a 1 com o Libertad, no MorumBis, que garantiu a vaga antecipada do São Paulo às oitavas de final da Copa Libertadores, o talismã Lucca ganhou "um presente" do clube nesta quarta-feira ao ter seu contrato renovado por mais três anos, até abril de 2028.

"O São Paulo formalizou nesta quarta-feira (21) a renovação do contrato do atacante Lucca, de 17 anos. O novo vínculo é válido até 30 de abril de 2028, prazo máximo para atletas menores de idade, e substitui o anterior, que expiraria em junho de 2026", informou o clube.

São-paulino de coração e joia de Cotia desde os nove anos, o garoto não escondeu a alegria pelo reconhecimento da diretoria, que ampliou seu vínculo, ainda melhorou seus rendimentos e não poupou elogios a seu futebol.

"Estou muito feliz com essa renovação. O São Paulo é meu clube de infância, estou realizando um sonho aqui. Posso dizer que, no São Paulo, encontrei a minha segunda família", comemorou. "É como diz o trecho de música da torcida que eu mais gosto: São Paulo é sentimento que jamais acabará", completou o jovem.

O São Paulo aposta muito no potencial de Lucca. Além de ser o herói na Libertadores, ele já havia sido relacionado no Paulistão e também entrou bem durante a virada por 2 a 1 sobre o Grêmio, no sábado - sofreu um entorse no tornozelo. Promovido por Luis Zubeldía desde abril, foi levado ao Recife, na classificação da Copa do Brasil, mesmo machucado.

"Momento muito especial. Nada é mais gratificante do que ver um garoto que vem de Cotia estrear, jogar e fazer gols. São jogadores com a nossa essência, nosso DNA. O Lucca, assim como os outros, é observado há muito tempo. É um jovem com visão de família e de respeito ao torcedor", exaltou o presidente Julio Casares.

O diretor de futebol Carlos Belmonte também elogiou o garoto. "Ficamos muito felizes com a afirmação de mais um jovem de Cotia no elenco profissional. O Lucca chegou ao clube ainda criança e já vinha chamando nossa atenção na base há bastante tempo. A maneira que ele estreou mostra um pouco da personalidade que vemos no dia a dia", frisou. "Essa valorização é importante e confiamos bastante na evolução dele."