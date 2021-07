São Paulo recebe o Bahia para seguir recuperação na tabela do Brasileirão

Neste sábado (10), às 19h, o São Paulo recebe o Bahia, no Morumbi, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com desfalques e jogadores sendo poupados, o Tricolo Paulista entra em campo visando seguir com sua recuperação na tabela.

O começo de Brasileirão do São Paulo foi o pior da história do clube. O time não venceu nas primeira nove rodadas, somando somente cinco dos primeiros 27 pontos disputados no torneio, com cinco empates e nove derrotas.

Na décima rodada, porém, o São Paulo iniciou sua reação no campeonato e conquistou sua primeira vitória. Jogando fora de casa, no Beira-Rio, contra o Internacional, a equipe fez uma grande partida e venceu por 2 a 0.

Com a vitória, o time foi a oito pontos na tabela, saindo da zona de rebaixamento e ganhando um pouco de alívio em meio a um momento tão delicado na competição.

Para a partida contra o Bahia, o São Paulo deve tentar ganhar mais três pontos, mas tem pela frente um adversário muito difícil. Em sexto lugar na tabela, o Bahia vive ótima fase no torneio e, assim, deve dar jogo duro ao São Paulo.

Além disso, um fator que promete complicar ainda mais o jogo para o Tricolor Paulista são os desfalques. O time não conta com Luciano, William, Miranda e o craque Rigoni, afastados por lesão. Além disso, Bruno Alves, que já ficaria de fora do jogo por suspensão, também entrou na lista de lesionados.

Outro desfalque da equipe é o ala direito Daniel Alves, que está defendendo a seleção olímpica e, portanto, deve ficar de fora da partida. Jogadores como Benítez e Reinaldo, que vem sendo expostos a muitos jogos e desgaste físico, podem ser poupados.

Assim, o Tricolor deve entrar em campo escalado da seguinte maneira: Tiago Volpi; Diego Costa, Arboleda e Léo; Igor Vinícius, Luan, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Welington; Joao Rojas e Vitor Bueno.

Com uma missão difícil, a bola rola a partir das 19h para São Paulo e Bahia, no estádio do Morumbi.