Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

São Paulo poupa e vence Coritiba sem sustos para se manter na briga pelo topo do Brasileirão

Estadão Conteúdo

O São Paulo venceu mais uma pelo Campeonato Brasileiro, ao superar o Coritiba por 1 a 0 nesta quarta-feira, no Couto Pereira, em Curitiba, pela quarta rodada. É a terceira vitória do time tricolor no torneio e a quinta consecutiva, numa série de oito jogos invictos. Cauly, de pênalti, foi o autor do gol. Um empate entre Palmeiras e Fluminense garante a liderança são-paulina.

O time de Hernán Crespo trabalhou no limite do suficiente no Paraná. Com reservas, a equipe nada fez durante o primeiro tempo. O placar foi aberto a partir de vacilo do goleiro adversário, que cometeu pênalti no começo da segunda etapa. Titulares como Marcos Antônio, Lucas Moura e Calleri ajudaram a melhorar a equipe, que administrou o placar sem sofrer sustos.

O São Paulo se volta totalmente para o Paulistão, pelo qual enfrenta o Palmeiras, pela semifinal, no domingo, às 20h30, na Arena Barueri. Eliminado no Paranaense, o Coritiba volta a jogar apenas em 11 de março, contra o Corinthians, na Neo Química Arena.

O Coritiba ditou as primeiras ações. O São Paulo demonstrou dificuldade de entrosamento com o time alternativo. Os jogadores estavam distantes entre si no ataque e não mantinham a posse de bola ofensiva.

Defensivamente, porém, o time segurou a pressão com tranquilidade. A marcação encaixou e passou a dificultar que o time da casa avançasse, o que amarrou o jogo no meio de campo.

Os são-paulinos só conseguiram levar perigo na primeira etapa em um erro do Coritiba. Maicon perdeu a bola, e Ferreirinha invadiu a área e exigiu defesa de Pedro Morisco.

O time paranaense voltou a crescer no fim do primeiro tempo, com presença ofensiva. Pedro Rocha perdeu duas boas chances. A primeira foi na marca do pênalti, completando cruzamento de Felipe Jonatan por cima da meta. Depois, Lucas Ronier fez boa jogada e chutou na trave. No rebote, o atacante voltou a bater para fora.

Crespo voltou do intervalo com Marcos Antônio. A entrada do titular já deu outra cara ao time em campo, que iniciou o segundo tempo com pressão sobre o Coritiba.

Wilton Pereira Sampaio foi ao VAR para assinalar pênalti do goleiro Morisco, que saiu mal e atingiu Tapia enquanto tentava cortar um cruzamento. Foram quatro minutos de paralisação.

Morisco ainda machucou o ombro no lance e precisou sair. Pedro Rangel entrou e quase defendeu a cobrança de Cauly. O goleiro tocou na bola antes de ela entrar. Com o placar favorável, Crespo mandou a campo Lucas Moura e Calleri. A presença ofensiva do time melhorou.

A reação do Coritiba foi se lançar ao ataque na busca do empate. Faltava, porém, qualidade para concluir. Coube ao São Paulo apenas administrar o placar, evitando desgaste, já com a cabeça na decisão contra o Palmeiras.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 0 X 1 SÃO PAULO

CORITIBA - Pedro Morisco (Pedro Rangel); Tinga (JP Chermont), Maicon, Jacy e Felipe Jonathan; Wallison (Willian Oliveira), Vini Paulista (Lavega) e Josué (Fabinho); Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra

SÃO PAULO - Rafael; Alan Franco, Arboleda e Rafael Tolói; Maik, Pablo Maia (Luan), Djhordney (Marcos Antônio), Cauly (Bobadilla) e Wendell; Ferreirinha (Calleri) e Tapia (Lucas Moura). Técnico: Hernán Crespo.

GOL - Cauly, aos 12 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

CARTÕES AMARELOS - Wallison, Pedro Morisco, Breno Lopes e Lavega (Coritiba); Djhordney, Alan Franco e Rafael Tolói (São Paulo).

PÚBLICO - 27.675 presentes.

RENDA - R$ 1.377.610,00.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Brasileiro

Coritiba

São Paulo
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

O PARÁ NA COPA DO BRASIL

Voa, Japiim! Castanhal vence o Guarani nos pênaltis e se classifica na Copa do Brasil

Castanhal derrotou o Bugre, em casa, e garantiu uma premiação de quase R$1 milhão

25.02.26 18h09

FUTEBOL

Meio-campista do Paysandu sobre o Re-Pa: 'favoritismo deixamos para ao lado de lá'

Caio Mello deve fazer a sua estreia no clássico Re-Pa

25.02.26 17h59

FUTEBOL

Casa cheia! Remo solta nova parcial de vendas de ingressos para o jogo contra o Internacional

Único representante do Norte na Série A, Remo recebe o Inter de olho na primeira vitória na elite do futebol brasileiro

25.02.26 15h40

futebol

Tuna Luso perde de virada e é eliminada da Copa do Brasil sub-17

Águia Guerreira não conseguiu administrar o resultado e foi eliminada do torneio

25.02.26 12h23

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Marcos Braz está próximo de assumir o departamento de futebol de time da Série C

Braz deixou o Remo antes da estreia da Série A e segue sem clube no mercado

24.02.26 17h08

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A saudita, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira

25.02.26 7h00

futebol

Sem Diego Hernández, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o Internacional; confira

Clube azulino encara o Colorado nesta quarta-feira (25), no Mangueirão

25.02.26 9h35

futebol

Diego Hernández está fora do jogo contra o Internacional; saiba o porquê!

Jogador teve um trauma no joelho e está em tratamento no departamento médico

25.02.26 10h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda