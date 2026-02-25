São Paulo poupa e vence Coritiba sem sustos para se manter na briga pelo topo do Brasileirão Estadão Conteúdo 25.02.26 22h03 O São Paulo venceu mais uma pelo Campeonato Brasileiro, ao superar o Coritiba por 1 a 0 nesta quarta-feira, no Couto Pereira, em Curitiba, pela quarta rodada. É a terceira vitória do time tricolor no torneio e a quinta consecutiva, numa série de oito jogos invictos. Cauly, de pênalti, foi o autor do gol. Um empate entre Palmeiras e Fluminense garante a liderança são-paulina. O time de Hernán Crespo trabalhou no limite do suficiente no Paraná. Com reservas, a equipe nada fez durante o primeiro tempo. O placar foi aberto a partir de vacilo do goleiro adversário, que cometeu pênalti no começo da segunda etapa. Titulares como Marcos Antônio, Lucas Moura e Calleri ajudaram a melhorar a equipe, que administrou o placar sem sofrer sustos. O São Paulo se volta totalmente para o Paulistão, pelo qual enfrenta o Palmeiras, pela semifinal, no domingo, às 20h30, na Arena Barueri. Eliminado no Paranaense, o Coritiba volta a jogar apenas em 11 de março, contra o Corinthians, na Neo Química Arena. O Coritiba ditou as primeiras ações. O São Paulo demonstrou dificuldade de entrosamento com o time alternativo. Os jogadores estavam distantes entre si no ataque e não mantinham a posse de bola ofensiva. Defensivamente, porém, o time segurou a pressão com tranquilidade. A marcação encaixou e passou a dificultar que o time da casa avançasse, o que amarrou o jogo no meio de campo. Os são-paulinos só conseguiram levar perigo na primeira etapa em um erro do Coritiba. Maicon perdeu a bola, e Ferreirinha invadiu a área e exigiu defesa de Pedro Morisco. O time paranaense voltou a crescer no fim do primeiro tempo, com presença ofensiva. Pedro Rocha perdeu duas boas chances. A primeira foi na marca do pênalti, completando cruzamento de Felipe Jonatan por cima da meta. Depois, Lucas Ronier fez boa jogada e chutou na trave. No rebote, o atacante voltou a bater para fora. Crespo voltou do intervalo com Marcos Antônio. A entrada do titular já deu outra cara ao time em campo, que iniciou o segundo tempo com pressão sobre o Coritiba. Wilton Pereira Sampaio foi ao VAR para assinalar pênalti do goleiro Morisco, que saiu mal e atingiu Tapia enquanto tentava cortar um cruzamento. Foram quatro minutos de paralisação. Morisco ainda machucou o ombro no lance e precisou sair. Pedro Rangel entrou e quase defendeu a cobrança de Cauly. O goleiro tocou na bola antes de ela entrar. Com o placar favorável, Crespo mandou a campo Lucas Moura e Calleri. A presença ofensiva do time melhorou. A reação do Coritiba foi se lançar ao ataque na busca do empate. Faltava, porém, qualidade para concluir. Coube ao São Paulo apenas administrar o placar, evitando desgaste, já com a cabeça na decisão contra o Palmeiras. FICHA TÉCNICA CORITIBA 0 X 1 SÃO PAULO CORITIBA - Pedro Morisco (Pedro Rangel); Tinga (JP Chermont), Maicon, Jacy e Felipe Jonathan; Wallison (Willian Oliveira), Vini Paulista (Lavega) e Josué (Fabinho); Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra SÃO PAULO - Rafael; Alan Franco, Arboleda e Rafael Tolói; Maik, Pablo Maia (Luan), Djhordney (Marcos Antônio), Cauly (Bobadilla) e Wendell; Ferreirinha (Calleri) e Tapia (Lucas Moura). Técnico: Hernán Crespo. GOL - Cauly, aos 12 minutos do segundo tempo. ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO). CARTÕES AMARELOS - Wallison, Pedro Morisco, Breno Lopes e Lavega (Coritiba); Djhordney, Alan Franco e Rafael Tolói (São Paulo). PÚBLICO - 27.675 presentes. RENDA - R$ 1.377.610,00. LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). 