São Paulo perde de novo para LDU e está eliminado da Libertadores

A previsão de Hernán Crespo, que havia garantido ao torcedor que o São Paulo ganharia da LDU e avançaria à semifinal da Libertadores, não se cumpriu. Depois da derrota por 2 a 0 em Quito, no jogo de idas quartas de final, o treinador argentino viu a equipe tricolor ser eliminada no MorumBis, ao perder por 1 a 0 o duelo de volta, nesta quinta-feira.

Debaixo da garoa que caiu na reta final da partida, parte dos 54 mil torcedores presentes no estádio aproveitaram para protestar contra o presidente do clube, Júlio Casares, cuja gestão tem sido alvo de críticas recorrentes.

Agora, resta aos são-paulinos brigar por uma vaga na Libertadores durante a disputa do Brasileirão, campeonato no qual ocupa a sétima colocação, com 35 pontos, a sete do G-4 e a dois do G-6. O time equatoriano enfrenta o Palmeiras na semifinal.

O São Paulo teve de lidar com uma LDU que não estava interessada apenas em se proteger no campo de defesa. O time equatoriano subia as linhas e tentava pressionar a saída de bola tricolor. Em pouco tempo, contudo, foi empurrado para trás pelos donos da casa, que conseguiam encontras espaço em trocas de passe rápidas, apesar de alguns erros.

Antes dos dez minutos de bola rolando, um chute de Luciano defendido pelo goleiro e uma bola na trave de Rigoni, no rebote, quase tiraram o zero do placar. Luciano teve, mais tarde, uma chance dentro da pequena área e chutou por cima da gol, mas ouviu gritos de apoio da torcida após o lance, e também levou perigo com um cabeceio.

A forma como o São Paulo jogava dava esperança à torcida, salvo alguns momentos de irritação, sentimento que virou a tônica nas arquibancadas durante os minutos finais da primeira etapa. Um sequência de erros levou a LDU ao gol.

Após interceptação de um cruzamento fraco de Rigoni, o time equatoriano encaixou um lançamento em contra-ataque. Medina contou com falha de Bobadilla, último home tricolor que perdeu o tempo da bola, para sair cara a cara com Rafael e marcar.

O São Paulo tinha 45 minutos, mais os acréscimos, para construir uma vantagem de três gols e forçar a decisão por pênaltis. Luciano chegou a marcar ainda nos primeiros minutos, porém em condição irregular, levando a torcida da euforia à frustração.

A presença ofensiva são-paulina era constante, porém pouco produtiva. Nervoso, o time não mostrava mais a capacidade de trocar passes que exibiu no primeiro tempo e se equivocou na tentativa de alguns cruzamentos.

As últimas esperanças da torcida tricolor foram depositadas na entrada de Lucas, que substituiu Ferreirinho perto da metade da etapa final. O experiente meia-atacante não jogava desde 18 de agosto, após ser submetido a uma artroscopia no joelho direito.

Fora das condições ideais, Lucas mal pôde ajudar o time a buscar uma reação. Fora de campo, muita insatisfação, especialmente com o presidente Julio Casares, xingado a plenos pulmões por parte da torcida.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 0 X 1 LDU

SÃO PAULO - Rafael; Alan Franco (Mailton), Arboleda e Sabino; Rigoni (Lucca), Bobadilla (Dinenno), Pablo Maia, Rodriguinho (Alisson) e Enzo Díaz; Ferreirinha (Lucas) e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.

LDU - Gonzalo Valle; Allala, Ricardo Adé e Quiñónez; Quintero, Gruezo, Cornejo (Minda), Bryan Rámirez (Mina) e Villamíl; Azulgaray (Pastrán) e Medina (Estrada). Técnico: Tiago Nunes.

GOL - Medina, aos 40 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Alexis Herrera (VEN).

CARTÕES AMARELOS - Quintero e Cornejo (LDU).

RENDA - R$ 8.331.900,00.

PÚBLICO - 54.609 torcedores.

LOCAL - MorumBis, em São Paulo (SP).