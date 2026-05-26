São Paulo melhora definição, bate o Boston River e celebra 1ª vitória com Dorival Júnior Estadão Conteúdo 26.05.26 21h11 O São Paulo melhorou seu poder de definição, após dois empates seguidos, e venceu o Boston River por 2 a 0 nesta terça-feira, 26. Frente a pouco mais de 15 mil torcedores no MorumBis, o time tricolor fez um jogo tranquilo para finalizar a fase de grupos da Copa Sul-Americana e celebrou a primeira vitória sob o comando de Dorival Júnior. Quando entraram em campo, os são-paulinos já estavam com a classificação e liderança garantidas. Com o triunfo, finalizam a primeira fase com 12 pontos. O sorteio que define os cruzamentos das oitavas de final, que ainda terão de aguardar os playoffs dos segundos colocados contra os eliminados da Libertadores, será realizado na sexta-feira, a partir das 12 horas. O São Paulo de Dorival tem se mostrado letal nos primeiros minutos de jogo, e não foi diferente contra o Boston River. Em todas as partidas desde que assumiu o time, o treinador viu seus jogadores abrirem o placar antes dos dez minutos de bola rolando. Luciano fez aos oito contra o Millonarios e aos três no duelo com o Botafogo. Nesta terça, Artur inaugurou o marcador aos quatro minutos. Os dois compromissos anteriores terminaram empatados por 1 a 1, em uma demonstração da dificuldade do time tricolor em matar o jogo. Isso não se repetiu contra o adversário uruguaio, já que os são-paulinos ampliaram para 2 a 0 a vantagem, após Artur avançar pela direita e cruzar para a área, onde a bola bateu no desafortunado Acosta, do Boston, e morreu na rede. O primeiro tempo poderia ter terminado com diferença maior de gols a favor do São Paulo, porque foi muito grande o volume ofensivo da equipe da casa. Foi grande a pressão sofrida pelo Boston River, que contou ora com a falta de pontaria, ora com defesas do goleiro Juan González para evitar que o prejuízo fosse maior. O São Paulo voltou para o segundo tempo capaz de imprimir o mesmo ritmo apresentado ao longo da etapa inicial. Continuou encontrando espaços com facilidade e dando trabalho para a defesa adversária. Entre bolas travadas pelos defensores e boas intervenções de González, o time tricolor chegava cada vez mais perto de fazer o terceiro gol. O árbitro chegou a marcar um pênalti a favor dos são-paulinos, mas voltou atrás após o VAR constatar que houve impedimento no lance de origem da falta. FICHA TÉCNICA SÃO PAULO 2 X 0 BOSTON RIVER SÃO PAULO - Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Osorio e Wendell; Pablo Maia (Felipe Negrucci), Danielzinho e Artur (Tetê); André Silva (Lucca), Calleri (Tapia) e Ferreirinha (Pedro Ferreira). Técnico: Dorival Júnior. BOSTON RIVER - Juan González; Acosta, Rivero, Aguirre e Ignacio Fernández; Dafonte (Yair González), Gastón Ramírez (Andy López), Haller e Muñoa (Alexander González); Bonfiglio (Suhr) e Reyna (Franco Pérez). Técnico: Ignacio Itchurralde. GOLS - Artur, aos 4, e Acosta, contra, aos 17 minutos do primeiro tempo. CARTÕES AMARELOS - Gastón Ramirez, Rivera e Reyna (Boston River); Pablo Maia (São Paulo). ÁRBITRO - Augusto Menéndez (PER). RENDA - R$ 614.213,00. PÚBLICO - 15.056 pessoas. LOCAL - MorumBis, em São Paulo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Futebol Copa Sul-Americana São Paulo FC Boston River COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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