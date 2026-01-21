Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

São Paulo indica time alternativo contra Portuguesa já de olho no Palmeiras

Estadão Conteúdo

O São Paulo entra em campo pela quarta rodada do Campeonato Paulista contra a Portuguesa nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no MorumBis. É a chance do time voltar a vencer depois de ter sofrido o empate no fim contra o Corinthians, no domingo.

Ainda que precise dar uma resposta para melhorar a situação na tabela, o time tricolor deve ter peças alternativas, já visando o Choque-Rei, no sábado. O técnico Hernán Crespo pode aproveitar para promover estreias, como a do zagueiro Matheus Dória.

"Poder jogar no MorumBis é surreal e dá um frio na barriga, mas vamos encarar o jogo como uma final para buscar os três pontos. Temos evoluído jogo a jogo neste início de competição e vamos em busca da vitória", afirmou o camisa 4, contratado nesta janela.

Alisson deve continuar fora do time. Ele é negociado entre São Paulo e Corinthians, a pedido de Dorival Júnior e tem ficado fora dos relacionados são-paulinos.

Na esquerda, o garoto Nicolas é quem está cotado começar como titular. Wendell, portanto, seria preservado. Enzo Díaz já não está mais no departamento médico do São Paulo, mas ainda faz trabalhos de recuperação física.

Com uma vitória, um empate e uma derrota, o São Paulo tem quatro pontos e é apenas o 10º colocado. Classificam-se à próxima fase os oito melhores.

A Portuguesa, por sua vez, tem a situação ainda mais complicada. Depois de perder para Palmeiras e Capivariano, o time até conseguiu a primeira vitória, sobre o Velo Clube, mas está em 12º.

Na última rodada, o time "destravou" o ataque, depois de dois jogos sem marcar. Renê e Everton Maceió marcaram. Os dois devem formar novamente o ataque da Portuguesa de Fábio Matias.

O técnico ganhou ainda o reforço de Jotta. O lateral de 20 anos foi destaque do time da Portuguesa que disputou a Copinha e foi eliminado na segunda fase.

Apesar da rodada nesta quarta-feira, a expectativa é de que a torcida se faça mais presente no MorumBis no dia seguinte. O São Paulo teve o pedido aceito pela Federação Paulista de Futebol (FPF) para que a semifinal da Copinha, contra o Ibrachina, seja na sua casa.

SÃO PAULO X PORTUGUESA

SÃO PAULO - Rafael; Maik, Rafael Tolói, Matheus Dória e Nicolas; Pablo Maia, Bobadilla e Danielzinho; Ferreirinha, Luciano e Tapia. Técnico: Hernán Crespo.

PORTUGUESA - Bruno Bertinato; João Vitor, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus e Caio Roque; Guilherme Portuga, Gabriel Pires e Zé Vitor; Ewerthon, Renê e Everton Maceió. Técnico: Fábio Matias.

ÁRBITRO - Raphael Claus (Fifa-SP).

DATA - 21/01

HORÁRIO - 19h30 (de Brasília).

LOCAL - MorumBis, em São Paulo.

Palavras-chave

futebol

São Paulo

Portuguesa

Palmeiras
Esportes
