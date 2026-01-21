São Paulo indica time alternativo contra Portuguesa já de olho no Palmeiras Estadão Conteúdo 21.01.26 6h43 O São Paulo entra em campo pela quarta rodada do Campeonato Paulista contra a Portuguesa nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no MorumBis. É a chance do time voltar a vencer depois de ter sofrido o empate no fim contra o Corinthians, no domingo. Ainda que precise dar uma resposta para melhorar a situação na tabela, o time tricolor deve ter peças alternativas, já visando o Choque-Rei, no sábado. O técnico Hernán Crespo pode aproveitar para promover estreias, como a do zagueiro Matheus Dória. "Poder jogar no MorumBis é surreal e dá um frio na barriga, mas vamos encarar o jogo como uma final para buscar os três pontos. Temos evoluído jogo a jogo neste início de competição e vamos em busca da vitória", afirmou o camisa 4, contratado nesta janela. Alisson deve continuar fora do time. Ele é negociado entre São Paulo e Corinthians, a pedido de Dorival Júnior e tem ficado fora dos relacionados são-paulinos. Na esquerda, o garoto Nicolas é quem está cotado começar como titular. Wendell, portanto, seria preservado. Enzo Díaz já não está mais no departamento médico do São Paulo, mas ainda faz trabalhos de recuperação física. Com uma vitória, um empate e uma derrota, o São Paulo tem quatro pontos e é apenas o 10º colocado. Classificam-se à próxima fase os oito melhores. A Portuguesa, por sua vez, tem a situação ainda mais complicada. Depois de perder para Palmeiras e Capivariano, o time até conseguiu a primeira vitória, sobre o Velo Clube, mas está em 12º. Na última rodada, o time "destravou" o ataque, depois de dois jogos sem marcar. Renê e Everton Maceió marcaram. Os dois devem formar novamente o ataque da Portuguesa de Fábio Matias. O técnico ganhou ainda o reforço de Jotta. O lateral de 20 anos foi destaque do time da Portuguesa que disputou a Copinha e foi eliminado na segunda fase. Apesar da rodada nesta quarta-feira, a expectativa é de que a torcida se faça mais presente no MorumBis no dia seguinte. O São Paulo teve o pedido aceito pela Federação Paulista de Futebol (FPF) para que a semifinal da Copinha, contra o Ibrachina, seja na sua casa. SÃO PAULO X PORTUGUESA SÃO PAULO - Rafael; Maik, Rafael Tolói, Matheus Dória e Nicolas; Pablo Maia, Bobadilla e Danielzinho; Ferreirinha, Luciano e Tapia. Técnico: Hernán Crespo. PORTUGUESA - Bruno Bertinato; João Vitor, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus e Caio Roque; Guilherme Portuga, Gabriel Pires e Zé Vitor; Ewerthon, Renê e Everton Maceió. Técnico: Fábio Matias. ÁRBITRO - Raphael Claus (Fifa-SP). DATA - 21/01 HORÁRIO - 19h30 (de Brasília). LOCAL - MorumBis, em São Paulo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo Portuguesa Palmeiras COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Lembra deles? Veja mais de 30 apelidos de jogadores que atuaram no Parazão O Parazão está chegando e um fato curioso da competição são os apelidos dos atletas, muitos deles eternizados pela torcida 20.01.26 16h31 LUTO Morre goleiro Ocimar, campeão da Série B com a Tuna Luso; Águia Guerreira lamenta Ex-jogador faleceu em Ananindeua e a causa da morte não foi revelada 20.01.26 12h56 futebol Parazão 2026: Jogo entre Paysandu e São Raimundo sofre alteração no horário; confira Partida foi atrasada em 1h em relação ao horário marcado inicialmente 20.01.26 12h34 Viral Vestida com camisa do Paysandu, torcedora mirim surpreende ao cantar música do Remo Reação da torcedora viralizou nas redes sociais 20.01.26 11h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES Flamengo vai com titulares para o 'Clássico das Multidões' contra o Vasco pelo Carioca 21.01.26 5h42 Novorizontino impõe ao Palmeiras primeira goleada em 10 anos 20.01.26 23h12 Abel assume 'maior derrota do Palmeiras' e dispara: 'Podemos perder até de time da 5ª divisão' 20.01.26 23h02 Botafogo conta com retorno de titulares para tentar quebrar invencibilidade do Volta Redonda 21.01.26 5h12