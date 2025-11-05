Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

São Paulo fraqueja, reage com mudanças de Crespo e expulsão de Plata para empatar com Flamengo

Os são-paulinos demonstraram qualidade, equiparando-se aos flamenguistas na primeira parte da partida

Estadão Conteúdo

O São Paulo encerrou a sequência de duas vitórias consecutivas, mas manteve a invencibilidade ao empatar com o Flamengo por 2 a 2 pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado da Vila Belmiro, em Santos, mantém os paulistas na embolada zona intermediária da tabela, sonhando com Libertadores. Luciano abriu o placar, mas Arrascaeta empatou, Samuel Lino virou, e Ferreirinha voltou a deixar igualdade ao placar.

Os são-paulinos demonstraram qualidade, equiparando-se aos flamenguistas na primeira parte da partida. Os cariocas, porém, foram superiores após empatar e tiveram paciência para conquistar a virada após muita pressão para cima do adversário. A expulsão de Plata, já com vantagem dos visitante, e mudanças feitas por Hernán Crespo permitiram que os mandantes buscassem o empate.

O resultado 'ajuda' o Palmeiras, já que impede o Flamengo de tomar a liderança provisória do Brasileirão. A equipe de Filipe Luís chega a 65 pontos, igualando os alviverdes, que ainda jogam pela rodada, contra o Santos, nesta quinta-feira.

No sábado, o São Paulo tenta voltar a vencer, contra o Red Bull Bragantino, novamente na Vila Belmiro, às 21h. Já o Flamengo enfrenta o Santos, no Maracanã, às 18h30 de domingo.

A partida começou em alta. Após as primeiras tentativas flamenguistas, uma ousada escolha de Crespo funcionou, já aos dois minutos. Ferreirinha na ala esquerda, cruzou, e a bola até iria morrer com Pulgar, mas Tapia dividiu com o flamenguista. Sobrou para Luciano chutar rasteiro no canto de Rossi e abrir o placar.

O torcedor do São Paulo ainda comemorava o gol na Vila Belmiro quando Pablo Maia fez uma carga nas costas de Arrascaeta dentro da área. No campo, o juiz Rodrigo José Pereira de Lima apontou pênalti e não cedeu à pressão são-paulina para checar a imagem no VAR. O próprio uruguaio bateu e empatou.

O ritmo desacelerou, mas isso não significou que as chances cessaram. Os dois times demonstraram capacidade de criar nos espaços deixados pelas defesas.

O fim do primeiro tempo, porém, foi de superioridade flamenguista. O São Paulo ficou dependente de escapadas de Ferreirinha, enquanto o Flamengo demonstrou mais repertório coletivo. Samuel Lino chegou a marcar após cruzamento de Arrascaeta, mas estava impedido.

O Flamengo manteve a toada após o intervalo, com pressão desde cedo. Arboleda ainda contribuiu, vacilando em saída de bola e quase dando um gol a Arrascaeta. O camisa 10 errou a finalização.

O São Paulo segurava o Flamengo, mas não conseguia reagir e levar perigo. A pressão flamenguista crescia. Bastou uma falha são-paulina, deixando Samuel Lino livre, para que ele completasse o cruzamento vindo da direita para o gol e virasse a partida.

Como um déjà vu, Plata foi expulso, com vermelho direto. Mesmo com um a menos, o Flamengo segurou o São Paulo, que tentou pressionar com a entrada de Lucas Moura e Marcos Antônio.

Deu certo. Finalmente, criando coletivamente, o São Paulo conseguiu chegar à área flamenguista. Ferreirinha tentou tabela com Lucas, mas a bola foi afastada. Sobrou para Maik, que cruzou para o camisa 11 empatar o jogo. Os minutos finais guardaram mais pressão são-paulina, mas sem efetividade, para alívio flamenguista.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 2 FLAMENGO

SÃO PAULO - Rafael; Ferraresi, Arboleda e Sabino; Cédric (Maik), Luiz Gustavo (Marcos Antônio), Pablo Maia (Alisson), Bobadilla e Ferreirinha; Luciano e Tapia (Lucas Moura). Técnico: Hernán Crespo.

FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl (Wallace Yan) e Arrascaeta (De La Cruz); Carrascal (Luiz Araújo), Plata e Samuel Lino (Ayrton Lucas). Técnico: Filipe Luís.

GOLS - Luciano, aos 2, e Arrascaeta, aos 7 minutos do primeiro tempo; Samuel Lino, aos 19, e Ferreirinha, aos 35 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

CARTÕES AMARELOS - Luciano e Alisson (São Paulo); Carrascal, Danilo e Erick Pulgar (Flamengo).

CARTÃO VERMELHO - Gonzalo Plata (Flamengo).

PÚBLICO - 11.228 presentes.

RENDA - R$ 884.193,50.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).

Palavras-chave

futebol

Campeonato Brasileiro

São Paulo FC

Flamengo
Esportes
.
