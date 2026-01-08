Capa Jornal Amazônia
São Paulo encaminha venda de meia ao Red Bull Bragantino e negocia retorno de zagueiro

Estadão Conteúdo

O São Paulo está próximo de vender o meia Rodriguinho, de 21 anos, para o Red Bull Bragantino. A informação foi divulgada pelo site Ge. De acordo com o portal, a negociação entre os clubes já foi finalizada. Rodriguinho tinha vínculo com o São Paulo até o término de 2026. O clube tricolor não procurou o jogador para renovar o contrato.

O São Paulo tem 90% dos direitos econômicos do atleta. O clube pode manter um percentual do jogador, visando uma negociação no futuro. Rodriguinho deve assinar com o Red Bull Bragantino por cinco temporadas.

No ano passado, o meia fez 28 partidas com a camisa do São Paulo, sendo 13 jogos como titular. Rodriguinho anotou um gol e deu duas assistências para os companheiros. O atleta conviveu com algumas dores no joelho direito.

Se por um lado Rodriguinho está de saída, o zagueiro Dória pode chegar ao São Paulo. De acordo com a ESPN, o clube tricolor abriu negociações para repatriar o defensor.

O atleta tem 31 anos e já defendeu o São Paulo na temporada de 2015. Ele recentemente rescindiu o contrato com o Atlas, do México. Segundo a ESPN, porém, o São Paulo enfrenta a concorrência de Remo e Internacional pelo jogador. Dória foi revelado pelo Botafogo e tem passagens por Olympique de Marselha, Granada, Yeni Malatyaspor e Santos Laguna.

Até o momento, o São Paulo acertou as contratações do goleiro Carlos Coronel, do New York Red Bulls, e do volante Danielzinho, do Mirassol, para esta temporada de 2026.

Palavras-chave

futebol

São Paulo FC

Red Bull Bragantino
Esportes
