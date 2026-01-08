São Paulo encaminha venda de meia ao Red Bull Bragantino e negocia retorno de zagueiro Estadão Conteúdo 08.01.26 11h03 O São Paulo está próximo de vender o meia Rodriguinho, de 21 anos, para o Red Bull Bragantino. A informação foi divulgada pelo site Ge. De acordo com o portal, a negociação entre os clubes já foi finalizada. Rodriguinho tinha vínculo com o São Paulo até o término de 2026. O clube tricolor não procurou o jogador para renovar o contrato. O São Paulo tem 90% dos direitos econômicos do atleta. O clube pode manter um percentual do jogador, visando uma negociação no futuro. Rodriguinho deve assinar com o Red Bull Bragantino por cinco temporadas. No ano passado, o meia fez 28 partidas com a camisa do São Paulo, sendo 13 jogos como titular. Rodriguinho anotou um gol e deu duas assistências para os companheiros. O atleta conviveu com algumas dores no joelho direito. Se por um lado Rodriguinho está de saída, o zagueiro Dória pode chegar ao São Paulo. De acordo com a ESPN, o clube tricolor abriu negociações para repatriar o defensor. O atleta tem 31 anos e já defendeu o São Paulo na temporada de 2015. Ele recentemente rescindiu o contrato com o Atlas, do México. Segundo a ESPN, porém, o São Paulo enfrenta a concorrência de Remo e Internacional pelo jogador. Dória foi revelado pelo Botafogo e tem passagens por Olympique de Marselha, Granada, Yeni Malatyaspor e Santos Laguna. Até o momento, o São Paulo acertou as contratações do goleiro Carlos Coronel, do New York Red Bulls, e do volante Danielzinho, do Mirassol, para esta temporada de 2026. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo FC Red Bull Bragantino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Copinha: Julgamento do Carajás após impugnação da partida será realizado nesta sexta (9) A vitória do Grêmio Prudente diante do Carajás acabou na justiça, após time paulista utilizar jogador que tinha sido substituído 08.01.26 14h13 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10 Futebol Paysandu celebra 10 anos de marca Lobo e afirma que é uma das principais fontes de receita do clube O clube informou que a marca Lobo é responsável por uma boa parte das receitas anuais 08.01.26 10h14 Futebol Tuna e Paysandu lamentam a morte do analista de desempenho Kaio Mercês Kaio mercês trabalhou no futsal do Paysandu no período da pandemia e integrava o Departamento de Futebol profissional da Tuna na função de analista de desempenho 08.01.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPERANÇA Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica 08.01.26 23h25 APRESENTADO Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual' Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto 08.01.26 23h13 NÃO DEU Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo 08.01.26 19h56 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10