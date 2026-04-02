São Paulo encaminha renovação com a New Balance em acordo de até R$ 60 milhões por ano

O São Paulo encaminhou a renovação de contrato com a New Balance, atual fornecedora de material esportivo do tricolor paulista. O acerto ainda depende da aprovação no Conselho Deliberativo, que deve pautar o tema no dia 6 de abril. O novo acordo pode gerar até R$ 60 milhões anuais com o clube.

Um dos motivos que levaram o São Paulo a buscar uma extensão do vínculo com a New Balance é o crescimento de 113% em relação aos valores arrecadados com a Adidas, antiga fornecedora. No atual acordo, por exemplo, o clube realiza toda a operação do e-commerce e da loja do MorumBis, gerando, em média, R$ 2,5 milhões por ano.

Outros pontos que agradam a diretoria é o crescimento global da empresa americana, que tem competido e ultrapassado marcas tradicionais nos Estados Unidos e subido de nível no cenário nacional.

Recentemente, o Uol informou que o São Paulo recusou uma proposta de R$ 40 milhões da Penalty por acreditar justamente que a New Balance tem maior capacidade de projetar a marca do clube internacionalmente.

Em 2025, por exemplo, o São Paulo alcançou o recorde histórico de vendas de produtos de vestuário. Entre as grandes razões apontadas para o sucesso das vendas no último ano estão os uniformes comemorativos lançados em relação aos 20 anos do tricampeonato mundial, especialmente pela excelente aceitação da torcida com a camisa 3.

Já em 2026, ano que marca apenas a terceira temporada da parceria com a New Balance, os valores já ultrapassam os cinco anos em que o clube teve com a antiga fornecedora. Além disso, as ações voltadas para o centenário, que ocorre em 2030, e a credibilidade gerada por acordos de longo prazo são as principais razões para a intenção de estabelecer um vínculo longevo.