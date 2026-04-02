São Paulo encaminha renovação com a New Balance em acordo de até R$ 60 milhões por ano Um dos motivos que levaram o São Paulo a buscar uma extensão do vínculo com a New Balance é o crescimento de 113% em relação aos valores arrecadados com a Adidas Estadão Conteúdo 02.04.26 9h03 O São Paulo encaminhou a renovação de contrato com a New Balance, atual fornecedora de material esportivo do tricolor paulista. O acerto ainda depende da aprovação no Conselho Deliberativo, que deve pautar o tema no dia 6 de abril. O novo acordo pode gerar até R$ 60 milhões anuais com o clube. Um dos motivos que levaram o São Paulo a buscar uma extensão do vínculo com a New Balance é o crescimento de 113% em relação aos valores arrecadados com a Adidas, antiga fornecedora. No atual acordo, por exemplo, o clube realiza toda a operação do e-commerce e da loja do MorumBis, gerando, em média, R$ 2,5 milhões por ano. Outros pontos que agradam a diretoria é o crescimento global da empresa americana, que tem competido e ultrapassado marcas tradicionais nos Estados Unidos e subido de nível no cenário nacional. Recentemente, o Uol informou que o São Paulo recusou uma proposta de R$ 40 milhões da Penalty por acreditar justamente que a New Balance tem maior capacidade de projetar a marca do clube internacionalmente. Em 2025, por exemplo, o São Paulo alcançou o recorde histórico de vendas de produtos de vestuário. Entre as grandes razões apontadas para o sucesso das vendas no último ano estão os uniformes comemorativos lançados em relação aos 20 anos do tricampeonato mundial, especialmente pela excelente aceitação da torcida com a camisa 3. Já em 2026, ano que marca apenas a terceira temporada da parceria com a New Balance, os valores já ultrapassam os cinco anos em que o clube teve com a antiga fornecedora. Além disso, as ações voltadas para o centenário, que ocorre em 2030, e a credibilidade gerada por acordos de longo prazo são as principais razões para a intenção de estabelecer um vínculo longevo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo New Balance COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Demanda! Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana 05.04.26 18h16 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 futebol Em casa, Águia de Marabá cede empate na estreia da Série D de 2026 Azulão saiu na frente, mas não segurou o resultado e o Trem-AP empatou a partida no segundo tempo 05.04.26 16h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 está fora! Dorival Júnior não resiste à nova derrota e é demitido do Corinthians Ao todo, Dorival comandou o Corinthians por 63 jogos 05.04.26 23h07