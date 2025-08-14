São Paulo encaminha contratação de Rafael Tolói para resolver escassez de zagueiros Estadão Conteúdo 14.08.25 15h13 O zagueiro ítalo-brasileiro Rafael Tolói está perto de ser anunciado pelo São Paulo. Ele desembarcou na capital paulista nesta quinta-feira, 14, e vai passar por exames médicos antes de assinar contrato válido até o final de 2026. O documento preparado pela diretoria tricolor também prevê possibilidade de mais um ano de vínculo em caso de cumprimento de metas. Antes de avançar pelo defensor de 34 anos, o departamento de futebol são-paulino chegou a negociar com Igor Rabello, do Atlético-MG, mas não houve acordo e o jogador deve ser reforço do Fluminense. A busca por um zagueiro era uma das prioridades do São Paulo, muito em razão do esquema tático utilizado por Hernán Crespo, adepto da formação com três defensores. Alan Franco, Ferraresi e Sabino são os nomes à disposição do treinador no momento, já que Arboleda está lesionado e Ruan Tressoldi foi devolvido ao Sassuolo no começo de julho após o fim do contrato de empréstimo. Rafael Tolói defendeu o São Paulo entre 2012 e 2015, com uma breve saída por empréstimo à Roma em 2014. Antes, jogou pelo Goiás, clube que o revelou. Quando deixou a equipe do Morumbi pela segunda vez, voltou à Itália para vestir as cores da Atalanta, clube que defendeu por dez temporadas. Com dupla cidadania, jogou pela seleção italiana. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão São Paulo FC Rafael Tolói COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Paraense de 14 anos conquista bronze em taekwondo no Chile Isadora dos Anjos representou o Brasil no Campeonato Inter-clubes Sueños Olímpicos e contribuiu para liderança brasileira no quadro geral de medalhas. 14.08.25 16h02 FUTEBOL PARAENSE Ignácio Neto recebe sondagem para comandar o sub-20 do Paysandu Técnico da Tuna Luso avalia propostas e deve decidir futuro nos próximos dias 14.08.25 15h57 Futebol Técnico do Paysandu passa por cirurgia e não comanda o Papão diante da Chape Claudinei Oliveira teve dores abdominais, passou por exames e fará a cirurgia nesta sexta-feira (15) 14.08.25 15h56 Mercado Remo mira atacantes do Botafogo e ex-Atlético-GO para reforçar elenco, diz jornalista Clube azulino teria como alvo Matheus Peixoto, ex-Atlético-GO, e Gonzalo Mastriani, do Fogão 14.08.25 12h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES Sem saudades! Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída 13.08.25 11h44 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (14/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Libertadores, Copa Sul-Americana e Série B do Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira 14.08.25 7h00 Futebol Marcos Braz dá detalhes sobre saída de Felipe Vizeu do Remo: ‘ótimo negócio’ Dirigente azulino fala qual era o salário do atacante no clube e projeta quanto o Leão ainda terá de dívida com o atleta. 13.08.25 12h03 Futebol Lesões tiram Rossi de 50% das partidas do Paysandu na Série B Atacante soma 12 gols e seis assistências no ano, mas tem convivido com problemas físicos recorrentes nas últimas temporadas. 14.08.25 11h13