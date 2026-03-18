São Paulo é pouco criativo, perde para o Atlético-MG e deixa liderança do Brasileirão Estadão Conteúdo 18.03.26 22h22 O São Paulo deixou escapar a liderança do Campeonato Brasileiro, ao perder para o Atlético-MG por 1 a 0 na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela sétima rodada. Foi a primeira derrota são-paulina no torneio. A equipe tricolor foi pouco criativa. Ainda que também não tenha sido muito ameaçada pelos atleticanos, o São Paulo cedeu em bola alçada na área, com Iván Roman livre para marcar, sem goleiro, dentro da pequena área. O resultado mantém o tabu sem vitórias são-paulinas no estádio atleticano. Além da derrota, outro ponto baixo aconteceu com Lucas Moura. Ele começou no banco por causa do gramado sintético, entrou, mas ficou apenas 12 minutos em campo. O camisa 7 precisou sair direto para o hospital com suspeita de fratura nas costelas. Roger Machado também preservou Luciano, pendurado com dois cartões amarelos e que entrou durante a partida. O motivo é o clássico com o Palmeiras, no sábado, no MorumBis, pela oitava rodada. Já o Atlético-MG visita o Fluminense. Foram os mineiros que tiveram as melhores chances em Belo Horizonte. Rafael salvou o São Paulo em mais de uma oportunidade, após faltas cobradas por Hulk e chute de longe de Tomás Perez. Com atraso, os são-paulinos reagiram, exigindo defesa de Everson com Calleri. Após a parada técnica, o time de Roger Machado tornou o primeiro tempo mais equilibrado, mesmo com mais finalizações atleticanas. Não houve, contudo, grande criatividade em nenhum dos lados. A partida se manteve amarrada nos primeiros movimentos do primeiro tempo. As equipes chegavam ao campo ofensivo, mas tinham dificuldades em arranjar boas finalizações. Lucas e Luciano foram alternativas para mudar o cenário. Quem se deu melhor, porém, foi o Atlético-MG. Bernard, que também havia recém entrado, levantou, Alan Franco desviou, e Ivan Román empurrou para o gol vazio e abriu o placar. O São Paulo foi obrigado a se expor mais. Já o Atlético-MG soube conter o adversário e se preparava para aproveitar contra-ataques nos espaços deixados. A situação só mudou quando os mandantes se reforçaram com mais um zagueiro, abdicando do ataque. Como foi em toda partida, o São Paulo não conseguiu ser eficaz. FICHA TÉCNICA ATLÉTICO-MG 1 X 0 SÃO PAULO ATLÉTICO-MG - Everson; Preciado, Ivan Román, Junior Alonso e Renan Lodi; Tomás Perez (Bernard), Alan Franco e Victor Hugo; Cuello (Lyanco), Cassierra (Dudu) e Hulk. Técnico: Eduardo Domínguez. SÃO PAULO - Rafael; Mayk (Cédric Soares), Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla, Danielzinho (Ferreirinha), Marcos Antônio e Cauly (Lucas Moura) (Tapia); André Silva (Luciano) e Calleri. Técnico: Roger Machado. GOL - Ivan Román, aos 19 minutos do segundo tempo. ÁRBITRO - Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA). CARTÕES AMARELOS - Ivan Román (Atlético-MG); Enzo Díaz (São Paulo). PÚBLICO - 36.830 torcedores. RENDA - R$ 1.158.908,91. LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Paysandu garante mais de R$ 4 milhões na Copa do Brasil após classificação Time bicolor avançou para a quinta fase do torneio nacional e somou mais uma cota milionária 18.03.26 11h38 FUTEBOL Remo paga em torno de R$4 milhões e contrata atacante que estava em clube da Série B Jogador Gabriel Taliari, de 28 anos, que estava no Juventude-RS, teve parte de seus direitos econômicos adquiridos pelo Remo 18.03.26 10h48 COPA DO BRAIL Júnior Rocha destaca postura do Paysandu após virada: 'Nossa equipe é a cara do nosso torcedor' Papão superou a Portuguesa-SP com gol no acréscimos e garantiu a vaga na quinta fase da Copa do Brasil 18.03.26 10h05 susto Avião do Botafogo apresenta problema antes da decolagem e clube adia viagem para São Paulo Equipe alvinegra vai enfrentar o Palmeiras nesta quarta-feira (18), no Allianz Parque, em São Paulo. 18.03.26 9h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em virada heroica, Paysandu vence a Portuguesa e avança na Copa do Brasil; veja detalhes Os bicolores chegaram a perder por 2 a 0, mas dominaram o segundo tempo e saíram de campo com um a mais 17.03.26 23h35 FUTEBOL Remo paga em torno de R$4 milhões e contrata atacante que estava em clube da Série B Jogador Gabriel Taliari, de 28 anos, que estava no Juventude-RS, teve parte de seus direitos econômicos adquiridos pelo Remo 18.03.26 10h48 FUTEBOL Após vitória pela Copa do Brasil, Paysandu provoca: 'Portuguesa é pizza' Papão sai de 2 a 0, vence por 3 a 2 fora de casa e garante vaga na quinta fase da competição 18.03.26 0h19 SÉRIE A Remo confirma a contratação do atacante Gabriel Poveda O Leão Azul segue contratando para melhorar o time em busca da primeira vitória na competição 17.03.26 22h11