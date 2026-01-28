São Paulo e Flamengo estreiam no Brasileirão acumulando pressão dos Estaduais

O São Paulo estreia no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no MorumBis. O adversário será o Flamengo, atual campeão, em um confronto marcado pela pressão sobre o técnico Hernán Crespo após recentes maus resultados no Paulistão.

A equipe paulista vem de uma derrota para o Palmeiras no último sábado. Após o clássico, Crespo chegou a declarar que o São Paulo buscará "45 pontos" no Brasileirão, visando evitar o rebaixamento.

O gerente esportivo, Rafinha, rebateu a fala do técnico, mas buscou amenizar o desgaste, afirmando que o São Paulo "não entra em uma competição para fazer apenas 45 pontos", apesar de reconhecer o momento da equipe.

Situação do São Paulo: Crise e Reforços

A má fase do Tricolor é acentuada pela classificação no Paulistão, onde a equipe possui o mesmo número de pontos que os times da zona de rebaixamento. O trabalho de Crespo também enfrenta ressalvas devido ao cenário extracampo, incluindo crise política e investigações policiais, que o novo dirigente não aceita como desculpa para o elenco.

Em campo, o São Paulo terá o reforço de alguns jogadores que foram vice-campeões da Copinha. Nicolas, que já atua no profissional, e Pedro Ferreira treinaram com o grupo na reapresentação, na segunda-feira.

Outro destaque da base, Paulinho, artilheiro da Copinha com seis gols, vai se juntar ao elenco, mas ainda não jogará. Ele foi diagnosticado com um estiramento ligamentar e está em tratamento no Reffis.

Flamengo também busca reabilitação

Do outro lado, o Flamengo também chega à estreia do Brasileirão após uma derrota em clássico, perdendo por 2 a 1 para o Fluminense. Este foi o segundo jogo do elenco profissional no ano, ainda com um time reserva.

Anteriormente, os titulares de Filipe Luís haviam vencido o Vasco, resultado que amenizou a situação do time no Campeonato Carioca. Contudo, o Flamengo ainda se encontra entre as equipes que disputariam o quadrangular de rebaixamento no Estadual.

O lateral Filipe Luís comentou sobre a possibilidade do quadrangular: "É uma possibilidade. Temos de ganhar o próximo jogo. Dependemos de resultados. Mas só depois que acabar a fase de grupos do Carioca que podemos pensar no que aconteceu. No momento, a única coisa que está na minha cabeça é o jogo do São Paulo".

Após a estreia no Campeonato Brasileiro, o Flamengo terá um novo compromisso importante. A equipe disputará a Supercopa do Brasil contra o Corinthians, no domingo, em Brasília.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X FLAMENGO

SÃO PAULO - Rafael; Cédric, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Bobadilla, Danielzinho, Marcos Antônio e Lucas Moura; Ferreirinha e Calleri. Técnico: Hernán Crespo.

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Plata e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio.

HORÁRIO - 21h30 (de Brasília).

LOCAL - MorumBis, em São Paulo.