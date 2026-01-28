São Paulo e Flamengo estreiam no Brasileirão acumulando pressão dos Estaduais Depois da estreia no Brasileirão, o Flamengo jogará a Supercopa do Brasil, contra o Corinthians, no domingo Redação O Liberal com informações da AE 28.01.26 7h42 O São Paulo estreia no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no MorumBis. O adversário será o Flamengo, atual campeão, em um confronto marcado pela pressão sobre o técnico Hernán Crespo após recentes maus resultados no Paulistão. A equipe paulista vem de uma derrota para o Palmeiras no último sábado. Após o clássico, Crespo chegou a declarar que o São Paulo buscará "45 pontos" no Brasileirão, visando evitar o rebaixamento. O gerente esportivo, Rafinha, rebateu a fala do técnico, mas buscou amenizar o desgaste, afirmando que o São Paulo "não entra em uma competição para fazer apenas 45 pontos", apesar de reconhecer o momento da equipe. Situação do São Paulo: Crise e Reforços A má fase do Tricolor é acentuada pela classificação no Paulistão, onde a equipe possui o mesmo número de pontos que os times da zona de rebaixamento. O trabalho de Crespo também enfrenta ressalvas devido ao cenário extracampo, incluindo crise política e investigações policiais, que o novo dirigente não aceita como desculpa para o elenco. Em campo, o São Paulo terá o reforço de alguns jogadores que foram vice-campeões da Copinha. Nicolas, que já atua no profissional, e Pedro Ferreira treinaram com o grupo na reapresentação, na segunda-feira. Outro destaque da base, Paulinho, artilheiro da Copinha com seis gols, vai se juntar ao elenco, mas ainda não jogará. Ele foi diagnosticado com um estiramento ligamentar e está em tratamento no Reffis. Flamengo também busca reabilitação Do outro lado, o Flamengo também chega à estreia do Brasileirão após uma derrota em clássico, perdendo por 2 a 1 para o Fluminense. Este foi o segundo jogo do elenco profissional no ano, ainda com um time reserva. Anteriormente, os titulares de Filipe Luís haviam vencido o Vasco, resultado que amenizou a situação do time no Campeonato Carioca. Contudo, o Flamengo ainda se encontra entre as equipes que disputariam o quadrangular de rebaixamento no Estadual. O lateral Filipe Luís comentou sobre a possibilidade do quadrangular: "É uma possibilidade. Temos de ganhar o próximo jogo. Dependemos de resultados. Mas só depois que acabar a fase de grupos do Carioca que podemos pensar no que aconteceu. No momento, a única coisa que está na minha cabeça é o jogo do São Paulo". Após a estreia no Campeonato Brasileiro, o Flamengo terá um novo compromisso importante. A equipe disputará a Supercopa do Brasil contra o Corinthians, no domingo, em Brasília. FICHA TÉCNICA SÃO PAULO X FLAMENGO SÃO PAULO - Rafael; Cédric, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Bobadilla, Danielzinho, Marcos Antônio e Lucas Moura; Ferreirinha e Calleri. Técnico: Hernán Crespo. FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Plata e Pedro. Técnico: Filipe Luís. ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio. HORÁRIO - 21h30 (de Brasília). LOCAL - MorumBis, em São Paulo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo Flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 