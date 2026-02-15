São Paulo confirma vaga nas quartas com jogo coletivo e sela campanha melancólica da Ponte Estadão Conteúdo 15.02.26 23h12 O São Paulo garantiu a vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista ao vencer a Ponte Preta por 2 a 1 pela oitava e última rodada da primeira fase. Lucas Ramon e Calleri marcaram para os são-paulinos, e Brayan Borges descontou. O resultado selou a melancólica campanha do time de Campinas, que já estava rebaixado e teve apenas um ponto, no empate com o Noroeste. É o sexto jogo de invencibilidade do São Paulo, sendo a quinta vitória. Com paciência e dependendo apenas de si para classificar, o time não foi tão brilhante como na vitória sobre o Grêmio pelo Brasileirão, mas exibiu qualidade coletiva e mostrou que pode ir longe no Paulistão. Os são-paulinos ficaram na sexta posição, com 13 pontos e voltam a campo no próximo fim de semana, já pelas quartas de final. O adversário será o Red Bull Bragantino, em jogo único, no Estádio Cícero Marques de Souza, em Bragança Paulista. O São Paulo não teve ansiedade em Campinas. Fez seu jogo com a bola no pé e paciência, mesmo quando, aos 10 minutos, um gol do Santos na Vila Belmiro tirava o time tricolor da zona de classificação. O gramado alto do Moisés Lucarelli prejudicava a troca de passes dos são-paulinos. A bola não chegava próximo do gol da Ponte Preta, que se defendia intensamente e mantinha Lucas apagado na marcação. As condições obrigaram o São Paulo a buscar lançamentos, tentando encontrar Luciano e Calleri na área de ataque. Também não funcionava diante da retranca da Ponte Preta. A jogada que deu certo foi uma construção que "quebrou" a formação tática com velocidade. Lucas Ramon tabelou com Luciano e apareceu por dentro. O lateral invadiu a área e abriu o placar, com seu primeiro gol pelo São Paulo. Luciano ainda poderia ampliar, mas cavou em cima do goleiro, cara a cara com Diogo Silva. Enquanto na primeira etapa a Ponte Preta resistiu, o mesmo ímpeto defensivo não se repetiu no segundo tempo. Com apenas três minutos, Sabino tocou em Calleri, que invadiu a área e bateu cruzado para ampliar. O motivo de a Ponte Preta não se defender tão bem era o time tentar se lançar mais ao ataque, sem nada a perder. A recompensa foi o gol de Brayan Borges, após cruzamento de Diego Tavares. O meia apareceu sozinho na área do São Paulo, que se desligou no lance. Até aqui, a Ponte Preta havia marcado apenas no empate por 2 a 2 com o Noroeste. Apesar do susto, o São Paulo não deu mais chances à adversária. O time administrou o placar no restante do segundo tempo. Até houve criação de mais chances dos visitantes, mais por espaços da Ponte Preta, do que por intensidade própria. FICHA TÉCNICA PONTE PRETA 1 X 2 SÃO PAULO PONTE PRETA - Diogo Silva; Diego Leão (Júlio), David Braz (Miguel), Lucas Cunha e Pacheco; Rodrigo Souza (Rômulo), Juan, Brayan Borges e Kevyson (Jean Carlos); Diego Tavares e Luis Phelipe (Damião). Técnico: Marcelo Fernandes. SÃO PAULO - Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz (Wendell); Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio (Luan) e Lucas (Lucca); Luciano (Pedro Ferreira) e Calleri (Tapia). Técnico: Hernán Crespo. GOLS - Lucas Ramon, aos 39 minutos do primeiro tempo; Calleri, aos três, e Brayan Borges, aos seis minutos do segundo tempo. ÁRBITRO - Fabiano Monteiro dos Santos. CARTÕES AMARELOS - Lucas Cunha e Diego Leão (Ponte Preta); Luciano e Enzo Díaz (São Paulo). PÚBLICO - 3.677 torcedores. RENDA - R$ 126.510,00. LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Paulista Ponte Preta São Paulo FC COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo empata com o Amazônia no Baenão e time azulino sai vaiado pela torcida Leão se mantém invicto no Parazão, mas torcida azulina ficou na bronca com o resultado 15.02.26 15h31 FUTEBOL De olho na liderança, Remo pega Amazônia no Baenão pela última rodada do Parazão Leão Azul está invicto e ainda sonha com a classificação em primeiro no Parazão 15.02.26 7h30 Futebol Como você enxerga o futebol? 13.02.26 15h34 FUTEBOL Veja o que o Paysandu precisa para se classificar no Parazão 2026 O Papão precisa apenas de suas forças para avançar no Campeonato Paraense, porém, em caso de empate ou derrota para o Santinha, a equipe bicolor terá que 'secar' concorrêntes 13.02.26 15h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Paulistão 2026: quartas de final terão Portuguesa x Corinthians; São Paulo pega único invicto 15.02.26 23h42 novo comando Vitor Pereira, ex-Flamengo e Corinthians, é anunciado como técnico do Nottingham Forest Será o quarto treinador do clube, que está uma posição e três pontos acima da zona de rebaixamento da Premier League 15.02.26 10h52 Internacional goleia Ypiranga e encaminha vaga na final do Gauchão 15.02.26 23h37 NATAÇÃO Ana Marcela Cunha leva o ouro nos 10km nos Jogos Mundiais Militares Brasileira venceu a prova na distância olímpica em chegada acirrada com francesas 23.10.19 17h36