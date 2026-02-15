Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

São Paulo confirma vaga nas quartas com jogo coletivo e sela campanha melancólica da Ponte

Estadão Conteúdo

O São Paulo garantiu a vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista ao vencer a Ponte Preta por 2 a 1 pela oitava e última rodada da primeira fase. Lucas Ramon e Calleri marcaram para os são-paulinos, e Brayan Borges descontou. O resultado selou a melancólica campanha do time de Campinas, que já estava rebaixado e teve apenas um ponto, no empate com o Noroeste.

É o sexto jogo de invencibilidade do São Paulo, sendo a quinta vitória. Com paciência e dependendo apenas de si para classificar, o time não foi tão brilhante como na vitória sobre o Grêmio pelo Brasileirão, mas exibiu qualidade coletiva e mostrou que pode ir longe no Paulistão.

Os são-paulinos ficaram na sexta posição, com 13 pontos e voltam a campo no próximo fim de semana, já pelas quartas de final. O adversário será o Red Bull Bragantino, em jogo único, no Estádio Cícero Marques de Souza, em Bragança Paulista.

O São Paulo não teve ansiedade em Campinas. Fez seu jogo com a bola no pé e paciência, mesmo quando, aos 10 minutos, um gol do Santos na Vila Belmiro tirava o time tricolor da zona de classificação.

O gramado alto do Moisés Lucarelli prejudicava a troca de passes dos são-paulinos. A bola não chegava próximo do gol da Ponte Preta, que se defendia intensamente e mantinha Lucas apagado na marcação.

As condições obrigaram o São Paulo a buscar lançamentos, tentando encontrar Luciano e Calleri na área de ataque. Também não funcionava diante da retranca da Ponte Preta.

A jogada que deu certo foi uma construção que "quebrou" a formação tática com velocidade. Lucas Ramon tabelou com Luciano e apareceu por dentro. O lateral invadiu a área e abriu o placar, com seu primeiro gol pelo São Paulo. Luciano ainda poderia ampliar, mas cavou em cima do goleiro, cara a cara com Diogo Silva.

Enquanto na primeira etapa a Ponte Preta resistiu, o mesmo ímpeto defensivo não se repetiu no segundo tempo. Com apenas três minutos, Sabino tocou em Calleri, que invadiu a área e bateu cruzado para ampliar.

O motivo de a Ponte Preta não se defender tão bem era o time tentar se lançar mais ao ataque, sem nada a perder. A recompensa foi o gol de Brayan Borges, após cruzamento de Diego Tavares. O meia apareceu sozinho na área do São Paulo, que se desligou no lance. Até aqui, a Ponte Preta havia marcado apenas no empate por 2 a 2 com o Noroeste.

Apesar do susto, o São Paulo não deu mais chances à adversária. O time administrou o placar no restante do segundo tempo. Até houve criação de mais chances dos visitantes, mais por espaços da Ponte Preta, do que por intensidade própria.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 1 X 2 SÃO PAULO

PONTE PRETA - Diogo Silva; Diego Leão (Júlio), David Braz (Miguel), Lucas Cunha e Pacheco; Rodrigo Souza (Rômulo), Juan, Brayan Borges e Kevyson (Jean Carlos); Diego Tavares e Luis Phelipe (Damião). Técnico: Marcelo Fernandes.

SÃO PAULO - Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz (Wendell); Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio (Luan) e Lucas (Lucca); Luciano (Pedro Ferreira) e Calleri (Tapia). Técnico: Hernán Crespo. GOLS - Lucas Ramon, aos 39 minutos do primeiro tempo; Calleri, aos três, e Brayan Borges, aos seis minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Fabiano Monteiro dos Santos.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Cunha e Diego Leão (Ponte Preta); Luciano e Enzo Díaz (São Paulo).

PÚBLICO - 3.677 torcedores.

RENDA - R$ 126.510,00.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Paulista

Ponte Preta

São Paulo FC
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo empata com o Amazônia no Baenão e time azulino sai vaiado pela torcida

Leão se mantém invicto no Parazão, mas torcida azulina ficou na bronca com o resultado

15.02.26 15h31

FUTEBOL

De olho na liderança, Remo pega Amazônia no Baenão pela última rodada do Parazão

Leão Azul está invicto e ainda sonha com a classificação em primeiro no Parazão

15.02.26 7h30

Futebol

Como você enxerga o futebol?

13.02.26 15h34

FUTEBOL

Veja o que o Paysandu precisa para se classificar no Parazão 2026

O Papão precisa apenas de suas forças para avançar no Campeonato Paraense, porém, em caso de empate ou derrota para o Santinha, a equipe bicolor terá que 'secar' concorrêntes

13.02.26 15h33

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Paulistão 2026: quartas de final terão Portuguesa x Corinthians; São Paulo pega único invicto

15.02.26 23h42

novo comando

Vitor Pereira, ex-Flamengo e Corinthians, é anunciado como técnico do Nottingham Forest

Será o quarto treinador do clube, que está uma posição e três pontos acima da zona de rebaixamento da Premier League

15.02.26 10h52

Internacional goleia Ypiranga e encaminha vaga na final do Gauchão

15.02.26 23h37

NATAÇÃO

Ana Marcela Cunha leva o ouro nos 10km nos Jogos Mundiais Militares

Brasileira venceu a prova na distância olímpica em chegada acirrada com francesas

23.10.19 17h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda