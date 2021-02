São Paulo busca vitória para garantir vaga na fase de grupos da Libertadores

O São Paulo quer triunfar diante do Botafogo, nesta segunda-feira, às 20h, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, para garantir o seu lugar no G4 da competição e ter sua vaga na fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores.

Caso vença o Fogão, o Tricolor se garante nos quatro melhores sem precisar depender de nenhum concorrente direto. Isso porque, com o empate do Fluminense diante do Santos, ontem, na Vila Belmiro, o clube carioca não alcança mais o São Paulo caso o Tricolor some mais três pontos.

Caso perca do Botafogo, o São Paulo precisaria vencer o Flamengo para se garantir na fase de grupos sem depender de ninguém. Isso porque, caso empate com o Mengão, e o Flu vencer o Fortaleza no Rio, o Tricolor ficaria fora da fase de grupos da Libertadores pelo Brasileirão.

Se terminar na quinta posição do Brasileiro – o que, hoje, o classificaria à primeira fase da Libertadores –, o São Paulo terá que torcer pelo Palmeiras na Copa do Brasil para ir à fase de grupos do torneio continental. Caso o rival seja campeão, o quinto colocado da tabela vai direto para a fase de grupos.

RETROSPECTO PODE AJUDAR

Se formos pelo retrospecto recente entre São Paulo e Botafogo, o Tricolor tem ampla vantagem. Isso porque dos 14 últimos jogos disputados, os são-paulinos perderam somente um, em 2016. De resto foram nove vitórias e quatro empates.

Pelo primeiro turno, as equipes se enfrentaram no Morumbi e o São Paulo venceu por 4 a 0, com gols de Brenner (2), Reinaldo e Hernanes.