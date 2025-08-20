São Paulo bate meta e garante R$ 9,3 milhões com vaga nas quartas da Libertadores Com a classificação, o São Paulo evita o risco de ficar no vermelho em mais uma competição nesta temporada Estadão Conteúdo 20.08.25 10h59 A classificação do São Paulo às quartas de final da Copa Libertadores, nos pênaltis, exorcizou o trauma da equipe contra o Atlético Nacional. Para além do resultado em campo, o triunfo - seguido do empate por 1 a 1 no tempo normal - garantiu à equipe do MorumBis uma premiação de R$ 9,3 milhões, somente pela vaga, e alcançou a meta estipulada no orçamento para esta temporada. A classificação às quartas rende uma premiação de US$ 1,7 milhão (R$ 9,3 milhões na cotação atual) e amplia os ganhos do clube na competição até aqui. Somando com a fase de grupos, o São Paulo encheu os cofres com cerca de R$ 40 milhões, fruto das quatro vitórias na fase de grupos e da classificação às oitavas. Com a classificação, o São Paulo evita o risco de ficar no vermelho em mais uma competição nesta temporada. No Campeonato Paulista e Copa do Brasil, as quedas na semifinal e oitavas, respectivamente, resultaram em insucessos para a diretoria em termos de orçamento. As metas esportivas são estipuladas no orçamento do clube para cada ano fiscal. Em geral, são menos ousadas em relação às reais ambições da equipe para a temporada, mas servem para limitar os gastos da gestão no ano e, consequentemente, evitar que falte dinheiro para arcar com reforços, dívidas, folhas salariais, entre outros pontos. Para 2025, a gestão de Julio Casares estabeleceu as mesmas metas do último ano. Somando Estadual e Copa do Brasil, o prejuízo chegou à casa dos R$ 6,2 milhões. Um eventual vice-campeonato Estadual nesta temporada teria rendido um bônus de R$ 1,5 milhão aos cofres, que se somam aos R$ 4,7 milhões que o clube deixou de acumular com a eliminação diante do Athletico-PR na Copa do Brasil. No ano passado, o São Paulo terminou com um déficit financeiro de R$ 287 milhões em suas contas, e viu a dívida chegar à casa de R$ 968,2 milhões, a maior cifra já registrada pelo clube. Com a ida às quartas de final, tenta, aos poucos, reduzir esses números. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Libertadores São Paulo FC meta premiação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo tem apenas uma vitória em casa sob o comando de António Oliveira Leão Azul soma 33,3% de aproveitamento nos últimos seis jogos como mandante e treinador segue pressionado 20.08.25 17h35 Finalmente Transferban encerrado: Paysandu quita dívida e volta a contratar para a Série B Clube bicolor estava impedido de registrar atletas desde 30 de junho por dívida com o Torreense, de Portugal 20.08.25 12h13 Destaque Futebol: Paraense impedida de jogar por ser menina é convocada para a Seleção Brasileira Goleira do Internacional, a jogadora foi selecionada para um período de treinamento com a equipe sub-17 do Brasil 20.08.25 11h51 Futebol Após saída do Paysandu, Fluminense deve emprestar Luan Freitas para time da Série A; saiba qual Clube gaúcho reforça a zaga em meio a dificuldades defensivas 20.08.25 11h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Supecopa da Arábia Saudita, Copa Sulamericana e Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira 20.08.25 7h00 Finalmente Transferban encerrado: Paysandu quita dívida e volta a contratar para a Série B Clube bicolor estava impedido de registrar atletas desde 30 de junho por dívida com o Torreense, de Portugal 20.08.25 12h13 Futebol Criciúma-SC e Avaí-SC empatam e 'ajudam' o Remo na tabela da Série B; confira Com isso, o Leão Azul fechou a rodada na quinta colocação, próximo do G-4 20.08.25 9h45 Futebol Remo vai a Curitiba enfrentar o líder da Série B com cinco desfalques; veja O técnico António Oliveira terá bastante trabalho para arrumar a onzena que tentará vencer o Coxa para voltar ao G4 20.08.25 15h43