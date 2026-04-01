São Paulo aproveita recuo do Internacional e busca empate pelo Brasileirão com Calleri O resultado em Porto Alegre deixa o São Paulo com 17 pontos, lutando pelas primeiras posições do Brasileirão Estadão Conteúdo 01.04.26 21h47 O São Paulo ampliou sua sequência sem vitórias no Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, ao empatar por 1 a 1 com o Internacional, no Beira-Rio, pela nona rodada do torneio nacional. Alerrandro colocou a equipe colorada em vantagem no primeiro tempo, mas os donos da casa abdicaram de jogar na segunda parte e atraíram os são-paulinos, que chegaram ao gol da igualdade com Calleri. Sob a gestão de Roger Machado, os sinais demonstrados pelo São Paulo não parecem muito animadores para o torcedor. Perder para Atlético-MG e Palmeiras e empatar com Internacional devolvem o time tricolor à sua realidade. Apesar da presença no ataque colorado, a posse de bola estéril complicou as pretensões tricolores. A bola aérea foi a solução encontrada, e, novamente, ter um jogador com faro artilheiro como Calleri fez a diferença para um conjunto limitado. O resultado em Porto Alegre deixa o São Paulo com 17 pontos, lutando pelas primeiras posições do Brasileirão. Já o Inter, que deixou o campo vaiado, soma nove pontos e continua perto da zona da degola. O São Paulo volta a campo no próximo sábado, às 18h30, para medir forças com o Cruzeiro, no MorumBis. Já o Internacional visita a capital paulista e vai jogar na Neo Química Arena contra o Corinthians. O duelo está marcado para domingo, às 19h30. Inter e São Paulo começaram a partida com atitudes propositivas, buscando o ataque. Rafael, goleiro tricolor, foi o primeiro a ser decisivo ao evitar um gol colorado. Mas, aos 23, o time gaúcho inaugurou o marcador. Bruno Gomes mostrou resiliência e, mesmo caído, fez passe na esquerda para Aguirre, que cruzou na medida para Alerrandro anotar. Atrás no placar, o São Paulo passou a controlar mais a posse de bola, mas a criação ofensiva continuou limitada. A insistência não surtiu efeito, e o primeiro terminou com o Inter à frente. No segundo tempo, os comandados de Roger Machado voltaram apostando em lances de mais velocidade para tentar pegar a zaga do Inter desprevenida. Aos 20 minutos, Bruno Tabata que havia entrado no Inter cerca de 10 minutos antes, foi atingido em uma dividida com Wendell e foi substituído no protocolo de concussão. Com isso, os dois times puderam fazer seis substituições cada. A posse de bola do São Paulo foi improdutiva. A equipe tricolor rondava a grande área e ameaçava chutes de longa distância - bloqueados pela defesa colorada. A partida foi ganhando contornos dramáticos para o Inter, que se via encurralado. Aos 33, Calleri teve uma boa chance. O argentino tinha o gol aberto, mas a posição da bola era complicada, e ele tentou marcar, mas a finalização subiu demais e passou longe da meta. Não demorou para o centroavante se redimir. Wendell cruzou de longe pela esquerda em direção à segunda trave. Calleri apareceu para escorar e empatar a partida, aos 42. FICHA TÉCNICA INTERNACIONAL 1 x 1 SÃO PAULO INTERNACIONAL - Anthoni; Aguirre (Bruno Tabata; Alan Rodríguez), Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Villagra, Bruno Henrique (Thiago Maia), Bruno Gomes e Paulinho (Ronaldo); Alan Patrick (Carbonero) e Alerrandro (Borré). Técnico: Paulo Pezzolano. SÃO PAULO - Rafael; Lucas Ramon (Cédric), Rafael Tolói, Sabino e Wendell; Danielzinho (Cauly), Pablo Maia (Luan) e Marcos Antônio (Ferreirinha); Artur (Tetê) , Calleri e Luciano (André Silva). Técnico: Roger Machado. GOLS - Alerrandro, aos 23 minutos do primeiro tempo; Calleri, aos 42 do segundo. CARTÕES AMARELOS - Paulinho, Paulo Pezzolano e Rafael Toloi. ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR). PÚBLICO - 14.780 pessoas. RENDA - R$ 317.307,00. LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre. 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